„Ključ“ ide ka stopostotnom vlasništvu, 30.560 KM za preostalih tri posto dionica

Tvornica čarapa “Ključ” ponovo je predmet preuzimanja, ovaj put manjinskog paketa dionica, što bi moglo dovesti do postizanja stopostotnog vlasništva nad jednom od najstarijih tvornica u BiH. Sarajevska firma Designlab d.o.o. objavila je javnu ponudu za preuzimanje 2,93 posto kapitala. Designlab formalno je ponuditelj, ali su u ovom poslu i trojica poduzetnika iz Sjenice i Tutina: Fehim Selek, Muamer Zahitović i Rešad Hajrović, koji zajedno drže 312.467 od 321.899 dionica, odnosno 97,07 posto društva. Selek je, prema podacima Sarajevske berze (SASE), većinski vlasnik sa 57,76 posto dionica u svom vlasništvu, Zahitović ima 31,60 posto, Hajrović 7,54 posto, dok je udio Designlab-a svega 0,16 posto, te posjeduje 520 redovnih običnih dionica.

Ponuditelj Designlab d.o.o. Sarajevo i Fehim Selek, Muamer Zahitović i Rešad Hajrović djeluju zajednički na osnovu Sporazuma o zajedničkom djelovanju, radi usklađenog postupanja u vezi sa sticanjem i ostvarivanjem prava iz dionica ciljnog društva, uključujući provođenje postupka ponude za preuzimanje”, navodi se u javnoj ponudi.

Ponuda traje 28 dana

Ponuda se odnosi na 9.432 dionice (2,93 posto kapitala), nominalne vrijednosti 3,24 KM, koje u trenutku objavljivanja nisu u vlasništvu ponuditelja i osoba u zajedničkom djelovanju, te je upućena svim dioničarima emitenta. U ukupnom zbiru ponuditelj bi za sve preostale dionice trebao platiti 30.559,68 KM.



Sa visokim udjelom u vlasničkoj strukturi (97%), grupa je blizu praga na kojem zakon obično omogućava i prisilni otkup preostalih dionica (squeeze-out).



Ponuda traje 28 dana, od dana objave, te će prijavljene dionice biti kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude. Navodi se i to da će ponuditelj kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), samo ako dioničar tokom trajanja ponude u Registru vrijednosnih papira FBiH provede brisanje opterećenja.



Sarajevsku tvornicu čarapa “Ključ“ ima tradiciju dugu preko jednog vijeka. Osnovao ju je Avram Levi Sadić davne 1896. godine. Tvornica je preživjela tri rata, a nakon posljednjeg 1992-1995., ušla je u proces privatizacije.Prema podacima iz poslovnog registra, Agencija za privatizaciju KS, rješenjem od 28.novembra 2002. godine odobrila je upis izvršene privatizacije u sudski registar. Kapital je podijeljen na više dijelova: 67 posto prodato je javnim upisom dionica, 2,06 posto pripalo je dioničarima iz ranije vlasničke strukture, a još 30,94 posto prodato je u procesu privatizacije.

Današnja vlasnička struktura formirala se kasnije. U augustu 2016.godine Selek je povećao udio sa 42,5 na 57,7 posto kada je od Nijaza Zulića kupio paket od 49.170 dionica po cijeni od 1,10 KM, odnosno ukupno 54.087 KM.

Do 1992., fabrika proizvodila 23 miliona pari čarapa

Do 1992., fabrika godišnje proizvodila 23 miliona pari čarapa

Prema podacima koje je 2017.godine objavila na svom sajtu Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), tvornica “Ključ”, proizvodila je sve vrste muških, ženskih i dječjih čarapa i hulahopki. Do 1992. godine fabrika je imala godišnju proizvodnju od 23 miliona pari čarapa, dok je 2017., proizvodila i plasira na tržište oko šest miliona pari godišnje. “Iako ‘Ključ’ posjeduje najmodernije mašine, obučenu radnu snagu, izuzetan ugled i kvalitet, trenutna iskorištenost proizvodnih kapaciteta je i dalje ispod stvarnog potencijala. Zato je fabrika čarapa ‘Ključ’ zainteresovana za partnerstvo sa stranim investitorom radi zajedničkog ulaganja u proširenje proizvodnje i plasman proizvoda na međunarodno tržište. Dogovoreno je da, u okviru projekta u oblasti tekstilne industrije u BIH, FIPA potencijalnim investitorima ponudi i ulaganje u fabriku ‘Ključ’, navela je FIPA.



Prema podacima iz Akta.ba Registra, Tvornica čarapa Ključ u 2023. godini ostvarila je 640.053 KM ukupnih prihoda, uz gubitak od 52.052 KM i prosječno 17 zaposlenih. Godinu ranije prihodi su iznosili 617.555 KM, a gubitak 57.315 KM.

Poređenja radi, u 2015. godini kompanija je ostvarila 958.571 KM prihoda, dok je prosječan broj zaposlenih iznosio 36, navodi portal akta.ba

Prema bilansu stanja na kraju 2025. godine, „Ključ“ je imao imovinu od oko 3,57 miliona KM, od čega gotovo 2,8 miliona čine nekretnine, postrojenja i oprema. Tvornica je prošlu godinu završila s gubitkom od 163.332 KM, naspram 52.052 KM godinu ranije. Prema nerevidiranom bilansu na dan 30. juna 2026, ukupna imovina „Ključa“ iznosila je oko 3,87 miliona KM, što je 8 posto više nego na kraju 2025.