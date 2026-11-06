Najbogatijih 100 Kineza

Kineski izvozni procvat podstaknut vještačkom inteligencijom nije uspio da nadoknadi negativne posljedice slabosti domaćeg tržišta tokom protekle godine, koje se i dalje suočava sa slabom potrošnjom i usporenim sektorom nekretnina.

Referentni berzanski indeks CSI 300 pao je sedam posto od prethodne Forbesove procjene bogatstva, zbog čega je više od polovine milijardera sa liste zabilježilo pad vrijednosti imovine.

Ukupno bogatstvo 100 najbogatijih Kineza smanjeno je sa prošlogodišnjih 1,35 biliona na 1,3 biliona dolara.

Ovom trendu odolio je suosnivač kompanije ByteDance Zhang Yiming, koji je prvi put dospio na vrh liste nakon što je njegovo bogatstvo poraslo za 14,7 milijardi dolara, na ukupno 84 milijarde dolara.

Kompanija, najpoznatija po aplikaciji za kratke video-snimke TikTok, snažno se okreće vještačkoj inteligenciji, uz plan da ove godine uloži čak 70 milijardi dolara, prvenstveno u infrastrukturu za tu tehnologiju.

Nakon pet godina na prvom mjestu, osnivač kompanije Nongfu Spring Zhong Shanshan pao je na drugo mjesto, pošto se njegovo bogatstvo smanjilo za 16,9 milijardi dolara, na 60,2 milijarde dolara.

Dionice tog proizvođača vode i drugih pića izgubile su gotovo četvrtinu vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu, usljed usporavanja rasta prihoda na zasićenom domaćem tržištu.

Osnivač kineskog tehnološkog giganta DeepSeek, Liang Wenfeng, napredovao je za čak 31 mjesto i zauzeo treću poziciju, nakon što je njegovo bogatstvo poraslo za 34,5 milijardi dolara, na ukupno 46 milijardi dolara.

Liang Wenfeng, Foto: bella1105 / Shutterstock.com

Liang je ostvario najveći rast bogatstva u apsolutnom iznosu, zahvaljujući oktobarskoj rundi finansiranja u kojoj je vrijednost njegove privatne kompanije procijenjena na više od 75 milijardi dolara.

Među milijarderima koji su ostvarili značajan rast bogatstva je i Chen Jianhua, predsjednik petrohemijskog konglomerata Hengli Group, koji je prošle godine izveo svoju brodograđevnu jedinicu na Šangajsku berzu putem indirektnog listiranja, odnosno preuzimanjem već listirane kompanije.

Chen je više nego udvostručio bogatstvo, na 25,2 milijarde dolara, i napredovao za 30 mjesta, zauzevši desetu poziciju, u uslovima snažnog rasta globalne potražnje za novim brodovima

Sedam novih milijardera dolazi iz AI industrije

Svih sedam novih milijardera na ovogodišnjoj listi dolazi iz sektora vještačke inteligencije, robotike ili povezanih djelatnosti.

Najbogatiji među njima je Zhu Yiming, suosnivač proizvođača čipova CXMT, čije se bogatstvo procjenjuje na 13 milijardi dolara.

Tri mjeseca nakon što je kompanija u julu izašla na Šangajsku berzu, njeno saopštenje da je blizu predstavljanja nove generacije memorijskih čipova velike gustine izazvalo je pad cijena dionica globalnih konkurenata.

Jedina žena koja se prvi put pojavila na listi je Wang Xin, predsjednica i generalna direktorica kompanije Guangdong Dtech Technology, koja proizvodi precizne alate za rezanje i obradu štampanih elektronskih ploča.

Još jedno značajno novo ime je Wang Xingxing, osnivač kompanije Yushu Technology, poznate i kao Unitree, koja proizvodi humanoidne robote.

Foto: Wikimedia

Sa 36 godina, Wang je najmlađi milijarder na ovogodišnjoj listi.

Šest milijardera vratilo se među 100 najbogatijih, uključujući Zhang Wanzhen, čiji najveći dio bogatstva potiče od vlasničkog udjela u proizvođaču elektronskih komponenti Chaozhou Three-Circle (Group).

Zhang je bio predsjednik te kompanije do povlačenja sa funkcije 2021. godine.

Dionice kompanije, kojima se trguje na berzi u Šendženu, više su nego udvostručile vrijednost u odnosu na prethodnu godinu, zahvaljujući potražnji za njenim proizvodima podstaknutoj razvojem vještačke inteligencije.

Sa ovogodišnje liste ispalo je 13 milijardera, dok je minimalno bogatstvo potrebno za ulazak među 100 najbogatijih Kineza poraslo sa prošlogodišnjih 4,6 milijardi na 4,75 milijardi dolara.

Cijelu listu pogledajte ovdje.

Jane Ho, Yue Wang, Forbes