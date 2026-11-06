Unicredit banka Mostar isplaćuje dividendu, za svaku dionicu 1.220,37 KM

UniCredit Bank d.d. Mostar isplatit će dividende dioničarima iz zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 145.462.002,15 KM. Ova odluka donesena je u srijedu na Skupštini dioničara banke. Pravo na dividendu, kako je navedeno, imaju dioničari UniCredit Bank d.d. koji su bili na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH na dan donošenja Odluke o isplati dividende dioničarima UniCredit Bank d.d. iz zadržane dobiti. Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti za dvije vrste dionica; 119.011 običnih dionica serije “A“ i za 184 prioritetnih kumulativnih dionica serije „D“. Po svakoj dionici isplaćuje se iznos od 1.220,37 KM. Kao početak isplate naznačen je 5. novembar ove godine.

U top 10 dioničara Unicredit banke, koji drže 119.125 dionica na dan 6. novembar, Zagrebačka banka d.d. drži gotovo 100 posto dionica (99.3037), drugi je poduzetnik Petar Ćorluka, vlasnik nekoliko bh. kompanija, među kojima Violete i Laste iz Čapljine. Ćorluka drži paket dionica u iznosu od 0.448, Mersiha Karkelja 0.047. Baz Mostar 0.0453, Produkcia Mostar 0.0285, Vokić Trade iz Gruda 0.0227, mostarski Daca-Commerce 0.0168, B-Tank Posušje 0.0117, Emir Smajlović 0.0092, te Alem Karkelja 0.0084.

Izračunato po procentu dionica koje drže, Zagrebačka banka dobiva daleko najveći dio, više od 144 miliona KM. Ćorluki bi prema izračunu trebalo pripasti oko 651.000 KM, Mersihi Karkelja oko 68.000 KM, dok bi posljednjem iz top 10 dioničara trebalo pripasti oko 12.000 KM.

Prema podacima na sarajevskoj berzi (SASE) banka ima 42 dioničara, 1134 zaposlena i 69 poslovnica. 2025.godine zabilježila je rast dobiti, te je fiskalnu godinu završila sa neto dobiti nešto većoj od 206 miliona KM.