Mastercard pokreće besplatnu platformu za cyber sigurnost koja malim preduzećima u Evropi pomaže da sigurnije posluju u digitalnom okruženju

Mastercard SME Academy: Cybersecurity nova je besplatna digitalna platforma za učenje koja pruža praktičnu edukaciju o cyber sigurnosti prilagođenu vlasnicima malih i srednjih preduzeća. Mastercardovo istraživanje Dreamonomics pokazuje da gotovo dvije trećine evropskih malih i srednjih preduzeća daje prednost cyber zaštiti, ali tek trećina trenutno upotrebljava alate za cyber sigurnost.

Mastercard je najavio pokretanje besplatne digitalne platforme za učenje Mastercard SME Academy: Cybersecurity osmišljene kako bi pomogla malim preduzećima u Evropi da unaprijede cyber sigurnost i poduzmu konkretne korake za zaštitu od uobičajenih cyber prijetnji.

Platforma je pokrenuta u trenutku kada Mastercardovo istraživanje Dreamonomics ukazuje na znatan raskorak između osviještenosti i djelovanja u oblasti cyber sigurnosti među malim preduzećima u Evropi.

Iako gotovo dvije trećine (64%) malih i srednjih preduzeća na evropskim tržištima obuhvaćenim istraživanjem navodi da im je zaštita poslovanja od cyber prijetnji visoko na listi prioriteta, samo 37% upotrebljava alate za cyber sigurnost, poput antivirusnih programa i firewalla.

Mastercard SME Academy:Cybersecurity

Vlasnici malih preduzeća često istovremeno obavljaju više uloga i preuzimaju različite odgovornosti, zbog čega im ostaje malo vremena za stjecanje stručnih znanja u područjima poput cyber sigurnosti.

Uzimajući u obzir te okolnosti, Mastercard SME Academy: Cybersecurity nudi kratke, interaktivne module za učenje koji vlasnicima malih preduzeća pomažu da bolje razumiju uobičajene cyber prijetnje i poduzmu jednostavne korake za jačanje zaštite.

Platforma je u početnoj fazi dostupna u Irskoj, Italiji, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a njeno uvođenje u drugim dijelovima Evrope planirano je tokom 2027. godine. Ova inicijativa dio je nastojanja kompanije Mastercard da do 2030. godine osigura besplatnu edukaciju o cyber sigurnosti za 10 miliona malih i srednjih preduzeća u Evropi.

Digitalna platforma malim i srednjim preduzećima pruža praktične odgovore na najčešća pitanja o cyber sigurnosti i osmišljena je kako bi vlasnicima preduzeća pomogla da donose informisane odluke i poduzimaju odgovarajuće mjere za zaštitu svojih podataka, korisničkih računa i uređaja.

Program edukacije obuhvata prepoznavanje pokušaja krađe podataka (phishing) i razumijevanje načina na koje dolazi do povrede sigurnosti podataka; unapređenje sigurnosti lozinki i korištenje višefaktorske autentifikacije; upravljanje pristupom zaposlenika i trećih strana; provjeru linkova, preuzimanja sadržaja i priloga; zaštitu poslovnih uređaja, prepoznavanje zlonamjernog softvera i reagovanje na njega; smanjenje rizika od krađe identiteta i lažnog predstavljanja te zaštitu ključnih poslovnih korisničkih računa

Tulsi Narayan, izvršna potpredsjednica za komercijalno poslovanje i nove tokove plaćanja za Evropu u Mastercardu, izjavila je: „Svako malo preduzeće počinje od sna. Današnjim malim preduzećima ne nedostaje ambicije, ali mnoga nemaju dovoljno vremena ni resursa da se snađu u sve složenijem okruženju cyber prijetnji. Naše istraživanje Dreamonomics ukazuje na jasan jaz između svijesti o rizicima i konkretnih aktivnosti. Platforma Mastercard SME Academy: Cybersecurity osmišljena je kako bi pomogla u smanjenju tog jaza kroz praktičnu i pristupačnu edukaciju, pružajući vlasnicima preduzeća znanje i sigurnost potrebne za zaštitu od rizika, kako bi mogli ostvarivati svoje snove s povjerenjem i sigurnošću.“

Foto: Mastercard

Dreamonomics:rast utemeljenna otpornosti i kontroli

Rezultati Mastercardovog istraživanja Dreamonomics također pokazuju kako mala i srednja preduzeća širom Evrope preispituju svoj pristup rastu.

U Francuskoj, Nizozemskoj, Rumuniji i Ujedinjenom Kraljevstvu gotovo sedam od deset takvih preduzeća (69 %) daje prednost predvidljivosti i stabilnosti pred brzim rastom koji uključuje preuzimanje rizika i suočavanje s neizvjesnošću. Mnogi (67 %) uspjeh definiraju i kroz izgradnju poslovanja koje doprinosi njihovoj ličnoj dobrobiti.

Vlasnici malih preduzeća sve veću vrijednost pridaju i postojećim kupcima. Više od šest od deset (66 %) radije bi gradilo kvalitetnije odnose s postojećim kupcima nego nastojalo dosegnuti što širu publiku, što ukazuje na važnu ulogu lojalnosti i povjerenja u ostvarivanju održivog rasta.

Kako preduzeća uvode sve više digitalnih alata i mogućnosti plaćanja, poduzetnici sve češće traže jednostavnija i povezanija rješenja. Sedam od deset preduzeća navodi da su integrirani poslovni alati ključni, a mnogi traže i bolji uvid u finansijske rezultate i poslovanje.

Mastercard širom Evrope osigurava infrastrukturu koja potiče rast malih preduzeća, štiti ih od rizika i omogućuje provedbu plaćanja. Uvidima, alatima i inicijativama osmišljenim za jačanje otpornosti, sigurnije korištenje digitalnih rješenja i podršku održivom rastu pomaže im u snalaženju u digitalnoj ekonomiji.

Više uvida iz izvještaja Dreamonomics dostupno je na: www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/featured-topic/small-business-featured-topic.html Za više informacija i pristup platformi Mastercard SME Academy: Cybersecurity posjetite: www.mysmeacademy.com.

Metodologija istraživanja Dreamonomics

Prvi izvještaj Dreamonomics zasniva se na globalnom istraživanju koje je kompanija Hypothesis provela u ime Mastercarda među više od 6.000 malih i srednjih preduzeća na 18 tržišta, uključujući više od 1.000 ispitanika iz Francuske, Nizozemske, Rumunije i Ujedinjenog Kraljevstva.

O kompaniji Mastercard

Mastercard pokreće privrede i osnažuje ljude u više od 200 zemalja i teritorija širom svijeta. Zajedno s našim klijentima gradimo održivu ekonomiju u kojoj svi mogu napredovati. Podržavamo širok spektar mogućnosti digitalnog plaćanja, čineći transakcije sigurnim, jednostavnim, pametnim i dostupnim. Naša tehnologija i inovacije, partnerstva i mreže objedinjuju jedinstven skup proizvoda i usluga koji pomažu ljudima, preduzećima i vladama da ostvare svoj puni potencijal (www.mastercard.com).