Ovaj vatrogasac izgradio je kompaniju koja proizvodi tajna vrata, a među kupcima su i poznate ličnosti

Krajem juna 2016. godine, kada se Jeremy Barker vratio kući nakon smjena u dvije različite vatrogasne stanice u širem području Salt Lake Cityja, supruga ga je dočekala sa ultimatumom. Pažljivo je bilježila njegove radne sate tokom tog mjeseca i utvrdila da je, između vatrogasnog posla, sve uspješnijeg privatnog biznisa i drugih povremenih poslova, radio čak 500 sati mjesečno. Za spavanje i vrijeme provedeno sa suprugom i njihovo troje najmlađe djece, koja su tada imala 14, devet i šest godina i još živjela kod kuće, ostajalo mu je svega 220 sati.

„Rekla mi je: ‘Nisam pristala na ovakav život. Ili ćeš nešto promijeniti ili ću pronaći nekoga ko želi da bude muž. A ti radi šta hoćeš’“, prisjeća se Barker.

Sljedećeg dana Barker, koji danas ima 52 godine, predao je otkazni rok od dvije sedmice u vatrogasnim stanicama. Potpuno se posvetio četvorogodišnjem dodatnom poslu – kompaniji Marfi Dor. Ona je specijalizovana za proizvodnju skrivenih vrata, prostorija i kreveta. U to vreme kompanija je već ostvarivala pet miliona dolara godišnjeg prihoda.

Danas Marfi Dor ostvaruje 60 miliona dolara godišnje prodaje. Oko tri četvrtine tog iznosa dolazi od projekata izrađenih po narudžbini, navodi Barker.

Njena vrata skrivaju najrazličitije prostore. Od tajnih sigurnosnih soba sa zidovima otpornim na metke, preko kolekcija oružja i skrivenih barova, do prostorije pune retkih memorabilija iz „Ratova zvezda“. Ona je sada predstavljena i na Jutjub kanalu kompanije Murphy Door. Riječ je o specijaliziranom građevinskom preduzeću usmjerenom na skrivena vrata, prostorije i krevete, koje je u to vrijeme ostvarivalo godišnji promet od pet miliona dolara.

Poznati kupci

Danas kompanija Murphy Door bilježi 60 miliona dolara godišnje prodaje, pri čemu oko tri četvrtine otpada na projekte rađene po narudžbi, prema riječima Barkera. Njena vrata skrivaju sve – od tajnih panik soba sa zidovima otpornim na metke, preko kolekcija oružja i speakeasy barova, pa do sobe pune rijetkih memorabilija iz „Ratova zvijezda” (što se može vidjeti i na YouTube kanalu kompanije Murphy Door). U jednom neobičnom projektu, skrivena vrata otvaraju se prema vatrogasnoj šipki niz koju se osoba spušta u tunel koji vodi do golf terena u blizini kuće.

Među slavnim klijentima kompanije Murphy Door nalaze se muzičar Post Malone, ljubitelj oružja, te komičar i podkaster Adam Carolla. (Iz razloga zaštite privatnosti, Barker ne želi otkriti kakve su instalacije kupili.) „To je zaista kao mađioničarska predstava sama po sebi. To je na neki način i ono što privlači kupce i proizvod u isto vrijeme”, kaže Barker o skrivenim vratima.

Kompanija danas ima 140 zaposlenih u tri proizvodna pogona. Prošle godine, kaže Barker, odbio je ponudu za preuzimanje vrijednu 80 miliona dolara od jednog fonda privatnog kapitala. Dodaje da mu je cilj podići prodaju iznad 100 miliona dolara prije nego što ozbiljno razmotri ponude za preuzimanje.

Uostalom, trenutno se toliko zabavlja radeći na projektima za klijente poput investitora Daymonda Johna, poznatog po emisiji Shark Tank, da mu prodaja kompanije nije prioritet. Barker tvrdi da nije imao pojma ko je John kada ga je prvi put upoznao.

„Upoznao sam ga na sajmu i, pijre nego što sam se okrenuo, potrošio je pola miliona dolara kod nas u Murphy Dooru. Bilo je baš zabavno. Sljedeće što znam, on mi kaže: ‘Čovječe, hoćeš sa mnom na UFC borbu?’“, prisjeća se Barker. „Pomislio sam: ‘O, Bože, ovo je baš zabavno’“.

I život bio na kocki

Foto: Murphy Door

Zašto se onda Barker toliko dugo držao vatrogasnog posla, iako je Murphy Door već ostvarivao višemilionsku prodaju?

Dva prethodna građevinska biznisa dovela su ga do bankrota, kako ličnog tako i poslovnog. U pojedinim najtežim periodima spavao je u svom kamionetu. Pokušao je i da izvrši samoubistvo. U potrazi za sigurnošću, opredijelio se za vatrogasni poziv. Stekao je čak i diplomu dvogodišnjih studija za bolničara.

Kompanija Murphy Door nastala je 2012. godine, nakon što je Barker za svoju djecu napravio skrivenu prostoriju za kućni bioskop.

„Želio sam da napravim nešto što će mojoj djeci biti zanimljivo. Zato sam napravio biletarnicu na ulazu u našu malu bioskopsku sobu, kroz koju su djevojčice mogle da provlače svoje ulaznice“, kaže Barker.

Pošto nije mogao da pronađe odgovarajuće šarke za neobičan ulaz u kućni bioskop koji je osmislio, napravio ih je sam. Počeo je da prodaje šarke izrađene po narudžbini za vrata, kao i drugu okovsku opremu. Uglavnom kao veletrgovac jednoj drugoj kompaniji. Zatim je proširio ponudu svog dodatnog posla na namještaj i druge elemente izrađene po mjeri, uključujući skrivena vrata, koja su postala njegov najprodavaniji proizvod.

Početak uspona

S obzirom na prethodne bankrote, nije iznenađujuće što Barker nije mogao da dobije kredit za proširenje poslovanja. Međutim, prijatelj i komšija postao je poslovni anđeo i na kraju za 250.000 dolara stekao deset posto vlasništva u kompaniji. Barker i dalje posjeduje 87,5 posto Murphy Doora, dok preostala tri investitora zajedno drže preostalih 2,5 posto.

Zatim je 2013. godine Barker uspio da obezbijedi mjesto na sajmu International Builders Show. Tu je izložio jedna od svojih Murphy vrata, nadajući se da će sklopiti posao sa lancem Houm Dipo ili nekim drugim velikim maloprodajnim lancem.

Umjesto toga, vrata je zapazila jedna televizijska producentica. Tako su se našla u epizodi emisije o unaprjeđenju i renoviranju doma „I Want That“, koja se emitovala na kanalu DIY Network.

Publicitet je stigao u pravom trenutku.

„Te večeri ostvario sam prodaju od 9.000 dolara, a American Expressu sam dugovao 8.000“, prisjeća se Barker.

Uslijedila su nova besplatna medijska pojavljivanja.

„Poslije toga počeli su da nas pozivaju u druge emisije, poput ‘Treehouse Masters’, ‘Cabin Fever’ i ‘Restoration Rescue’… Posao je od jednih prodatih vrata sedmično porastao na tri, pa pet, pa 10. Pomislio sam: ‘O, Bože!’“

Njegovi proizvodi predstavljeni su i u emisijama „Ask This Old House“ i „Barbie Dreamhouse Challenge“. Pored toga, uspio je da sklopi ugovor o distribuciji sa lancem Houm Dipo.

Foto: Murphy Door

Ljubav prema poslu vatrogasca

Barker je prvobitno svoju kompaniju nazvao The Amazing Bookcase Closet Door System (Nevjerovatni sistem vrata za ormare u obliku police za knjige). Međutim, jedan od prvih kupaca predložio mu je da promijeni naziv u Murphy Door, kao igru riječi i aluziju na originalne Murphy krevete.

Riječ je o skrivenim krevetima koji se obaraju iz zida. Njih je prije više od jednog vijeka osmislio William Lawrence Murphy dok je živio u premalom stanu u San Franciscu.

Do 2016. godine, kada je godišnja prodaja dostigla pet miliona dolara i kada mu je supruga postavila ultimatum, Barker je i dalje oklijevao da napusti vatrogasni posao. Volio je taj posao i sigurnost koju su mu pružale beneficije.

„Bilo je zaista zastrašujuće. Morao sam sam da preuzmem odgovornost za zdravstveno osiguranje i buduću penziju svoje porodice. Iako sam znao da mogu da uspijem – znao sam kako da zaradim novac i to sam sebi dokazao više puta – imao sam osjećaj da nisam dovoljno dobar da taj uspjeh održim“, kaže Barker o prelasku u poduzetništvo sa punim radnim vremenom.

„Razmišljao sam: ‘Šta ako sve upropastim i budem morao da se vratim u vatrogasnu službu i molim ih da me ponovo zaposle?’“.

Danas Barker ne prodaje samo unaprijed dizajnirana vrata, skrivene krevete i druge elemente za opremanje doma. Sarađuje i sa vlasnicima kuća već u fazi arhitektonskog projektovanja, kako bi se proizvodi njegove kompanije predvidjeli i ugradili u projekte dok su kuće još u izgradnji.

Zbog toga je raspon cijena proizvoda i usluga kompanije Murphy Door veoma širok. Barker navodi da je jedan građevinski projekat izrađen po mjeri koštao više od milion dolara.

S druge strane, najjeftiniji proizvod su jednostavna skrivena vrata koja kupci mogu sami da sastave za oko dva sata. Koštaju nešto manje od 1.000 dolara. Prosječna vrijednost prodaje iznosi svega 2.380 dolara.

„Podrška“ kovida

Jedan od najvećih izazova za Barkera, kako kaže, jeste da na web-sajtu potencijalnim kupcima objasni da kompanija može da ponudi čak 300 miliona različitih varijanti svojih osnovnih proizvoda. Može da mijenja sve – od dizajna i materijala do dimenzija.

Barker i dalje koristi svoj prvobitni proizvodni pogon u okolini Salt Lake Cityja. Druga fabrika se nalazi u Leksingtonu, u Kentuckyju, a treća u Rigbyju, u Idahu. Četvrta je u izgradnji u Dallasu, u Teksasu. Proizvodnju je rasporedio na više geografskih lokacija kako bi skratio rokove isporuke.

Pandemija kovida 2020. godine pokazala se kao veliki podsticaj za Murphy Door. Amerikanci su počeli da rade od kuće i poželjeli su da svojim kućnim kancelarijama daju više karaktera, često i pomoću skrivenih elemenata.

„Kovid nas je za godinu podigao sa 7,7 miliona dolara prodaje na 15 miliona. A zatim smo sa 15 miliona skočili na 24 miliona“, kaže Barker.

Foto: Murphy Door

I porodica ide na poslovni put

Barker je za Forbes rekao da danas godišnje izdvaja oko 5,8 miliona dolara za marketing. Najveći dio tog novca odlazi na oglašavanje na društvenim mrežama, uključujući Facebook, Instagram i TikTok, ali i na učešće na sajmovima.

Prema njegovim riječima, kompanija ostvaruje oko 10 miliona dolara godišnje dobiti prije oporezivanja, odnosno sedam miliona dolara nakon poreza.

To mu omogućava da na poslovna putovanja širom zemlje, uključujući destinacije poput Miamia, povede i članove porodice. Takva putovanja pomažu da se ublaže njihove primjedbe na broj sati koje provodi radeći.

Istina je da je Barker, koji je pravi radoholičar, i dalje na spisku zaposlenih u lokalnoj vatrogasnoj službi, iako već dvije godine nije odradio nijednu smjenu.

John Schroyer, novinar Forbesa