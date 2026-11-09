Deset poslova koje će AI agenti zamijeniti sljedeće godine; prodavači, prevodioci, službenici na šalterima…, prvi na udaru

Vještačkom agentu možete da zadate skup pravila i on će tokom cijelog dana odgovarati na pitanja klijenata i zakazivati termine. To mijenja strukturu zaposlenih koja je potrebna jednoj kompaniji. Ako vodite firmu, neke pozicije u vašem timu sada mogu da preuzmu agenti.

Ako radite na nekom od tih poslova, moguće je da se i vaše zanimanje nalazi na ovoj listi. Osoba koju će poslodavac zadržati biće ona koja zna da upravlja agentima.

Deset godina vodila sam agenciju za društvene mreže koju sam osnovala, sa timom od oko 20 ljudi. Kada bih danas vodila tu agenciju, planirala bih njeno širenje. Cilj bi bio da zadržim svakog člana tima i omogućim mu da opslužuje veći broj klijenata. Agenti bi preuzeli rutinske poslove, a moj tim bi upravljao njihovim radom.

Promjene se najprije primjećuju prilikom zapošljavanja. Kompanija Anthropic utvrdila je da za sada nema sistematskog porasta nezaposlenosti među radnicima čija su zanimanja u velikoj mjeri izložena utjecaju vještačke inteligencije. Ali je možda samo pitanje vremena kada će se to dogoditi. Kompanije mogu da obave više posla sa manje zaposlenih i daju prednost ljudima koji znaju kako da to omoguće. Ovo je 10 poslova koje AI agenti potiskuju, podaci koji to ilustruju i objašnjenje po čemu se razlikuje posao onih koji ostaju.

Deset poslova koje AI agenti mijenjaju u 2027

1. Zaposleni u korisničkoj podršci

Izvršni direktor kompanije Salesforce Marc Benioff izjavio je da AI agenti mogu da obavljaju ovaj posao. Kompanija je smanjila broj zaposlenih u korisničkoj podršci sa oko 9.000 na približno 5.000. Anthropic u svom istraživanju svrstava predstavnike korisničke podrške na drugo mjesto među zanimanjima koja su najizloženija utjecaju vještačke inteligencije.

Ovi zaposleni postaju suvišni zato što AI brže pronalazi odgovore. Agent može da odgovara na rutinske zahtjeve korisnika 24 sata dnevno.

Zaposleni koji ostaju obučavaju agente i preuzimaju klijente za čije je zahtjeve potrebna ljudska procjena. Manji tim tako može da opslužuje znatno veći broj ljudi. Ako naučite da upravljate agentima, ali i da rješavate najsloženije probleme, ostat ćete dio tog tima.

2. Programeri

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Anthropic svrstava programere na prvo mjesto među zanimanjima izloženim utjecaju vještačke inteligencije. Uz procjenu da AI može da pokrije 75 posto njihovih radnih zadataka. Agenti mogu da napišu i isprave rutinski programski kod za nekoliko minuta. Uprkos početnom skepticizmu u pogledu sposobnosti vještačke inteligencije da piše kod, razvoj softvera postao je jedna od njenih najefikasnijih i najvrjednijih primjena.

Programeri koji zadrže svoje pozicije odlučuju šta treba napraviti i provjeravaju kod koji generišu agenti. Jedan inženjer koji upravlja agentima može da isporuči posao za koji je ranije bio potreban čitav tim. Presudna je sposobnost procjene. Poslodavci upravo to traže.

3. Zaposleni na rezervacijama i zakazivanju

Kompanija C.H. Robinson angažovala je oko 30 AI agenata u svom poslovanju sa transportom robe. Oni prikupljaju podatke potrebne za rezervaciju transporta i zakazuju termine preuzimanja i isporuke robe. Broj zaposlenih smanjen je za oko 20 posto – sa približno 14.990 u prvom tromjesečju 2024., na oko 12.085 krajem 2025.

Zaposleni koji se bave rezervacijama postaju suvišni zato što vještačka inteligencija može da obavlja rezervacije na osnovu unaprijed utvrđenih pravila. Agent ta pravila primjenjuje u bilo koje doba dana. Međutim, neko i dalje mora da definiše pravila i rješava izuzetke. Potrebni su ljudi koji znaju da osmisle takve procedure. Svakoj kompaniji koja prevozi fizičku robu potrebni su takvi stručnjaci.

4. Administrativni asistenti

Svjetski ekonomski forum (WEF) očekuje da će broj administrativnih asistenata i izvršnih sekretara zabilježiti jedan od najvećih apsolutnih padova među svim zanimanjima. Zakazivanje sastanaka i upravljanje elektronskom poštom prvi su poslovi koje preuzimaju agenti.

Mnogi zaposleni u kancelarijama danas provode radni dan upravljajući AI agentima. Asistent koji koristi agente može da pruža podršku čitavom rukovodećem timu. Svakom agentu dodjeljuje zadatak, zatim provjerava rezultate i ispravlja ono što je agent pogriješio.

5. Službenici za unos podataka

WEF u svom izvještaju svrstava službenike za unos podataka među zanimanja čiji će broj zaposlenih najbrže opadati. Anthropic procjenjuje da vještačka inteligencija može da obavi 67 posto njihovih radnih zadataka.

Agent može da pročita obrazac i unese sve podatke u odgovarajući informacioni sistem. Prepisivanje podataka sa jednog ekrana na drugi činilo je najveći dio ovog posla. Službenici koji ostaju osmišljavaju način na koji se podaci prenose između različitih sistema i provjeravaju dobijene rezultate. Njihova uloga postaje kombinacija projektovanja procesa i kontrole kvaliteta, dok agenti obavljaju samo unošenje podataka.

6. Bankarski službenici na šalterima

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Bankarski službenici na šalterima nalaze se na WEF-ovoj listi zanimanja čiji će broj zaposlenih najbrže opadati. Aplikacije i AI agenti odgovaraju na pitanja zbog kojih su klijenti ranije dolazili na šalter. Bankarstvo, računovodstvo i berzansko posredovanje – sve ove industrije prolaze kroz temeljnu transformaciju zahvaljujući AI.

Savjetovanje i izgradnja odnosa sa klijentima postaju ključni dio posla. Klijenti svoje važne finansijske odluke povjeravaju osobi kojoj vjeruju. Bilo da je riječ o stambenom kreditu ili poslovnom računu, cilj je da postanete osoba koju će klijenti tražiti po imenu.

7. Zaposleni u administrativnim i pozadinskim poslovima

Kompanija Peaycom ukinula je oko 500 radnih mjesta koja nisu podrazumijevala neposredan kontakt sa klijentima, navodeći da su ti poslovi automatizovani pomoću vještačke inteligencije. Izvršni direktor IBM-a Arvind Krishna izjavio je da bi oko 7.800 radnih mjesta u administrativnim i pozadinskim službama kompanije moglo da bude zamijenjeno vještačkom inteligencijom i automatizacijom tokom pet godina.

Provjera obračuna zarada i usklađivanje faktura svaki put prate iste korake. AI agenti mogu da ih izvršavaju bez umaranja. Zaposleni koji ostaju u ovim službama uočavaju ono što su agenti propustili i ispravljaju procese koji su doveli do greške. Poznavanje poslovnih procesa postaje ključno. Poslodavci su spremni dobro da plate takvo znanje.

8. Prevodioci

Kompanija Duolingo smanjila je broj angažovanih spoljnih saradnika za oko 10 posto, uključujući prevodioce, i njihov posao prebacila na vještačku inteligenciju. Ovaj proces počeo je još 2023. godine. AI model sada izrađuje prvi nacrt prevoda.

Preostali posao je uređivanje tog nacrta. Prevodilac koji poznaje oba jezika i oba tržišta donosi konačnu odluku o tonu i značenju teksta. To je posebno važno kod ugovora i marketinških kampanja, u kojima jedna pogrešna riječ može skupo da košta.

9. Finansijski analitičari

Anthropic u svom istraživanju svrstava finansijske analitičare među zanimanja koja su najizloženija utjecaju vještačke inteligencije. Agenti prikupljaju podatke i sastavljaju prvi nacrt izvještaja za djelić vremena koje bi za to bilo potrebno čovjeku.

Zato je važno postaviti pitanje u čemu se ogleda vaša vrijednost kao analitičara. Na koje tržište treba ući? Od kog posla treba odustati? Poslodavci plaćaju sposobnost procjene i davanja preporuka, a analitičar koji koristi AI agente do tih zaključaka stiže brže.

10. Kasiri i službenici za prodaju karata

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WEF svrstava kasire i službenike za prodaju karata među administrativna zanimanja sa najvećim apsolutnim padom broja zaposlenih. Samouslužne kase i aplikacije obavljaju transakcije.

Ipak, neko i dalje mora da rješava probleme koje automatizovani sistemi ne mogu da otklone. Izgubljena karta. Povrat novca za koji je potrebna ljudska odluka. Kupci pamte osobu koja im je riješila problem i olakšala dan.

Kako AI agenti čine pojedina zanimanja suvišnim

Svih ovih 10 zanimanja imaju istu budućnost. Rutinske poslove preuzimaju AI agenti, dok jedna osoba upravlja njihovim radom.

Ako vodite kompaniju, planirajte da zadržite najbolje ljude i omogućite svakom od njih da opslužuje veći broj klijenata. Ako radite na nekom od ovih poslova, naučite da upravljate AI agentima već ovog mjeseca.

Upravo je takva osoba ono što svaki poslodavac želi da zaposli.

Jodie Cook, saradnica Forbesa