Nvidia istražuje vezu izvršnog direktora Jensena Huanga s osumnjičenom kineskom špijunkom nakon što je priznao aferu

Nvidia pokreće nezavisnu istragu o tome da li je njen izvršni direktor, milijarder, Jensen Huang bio “meta strane obavještajne službe”, saopštila je kompanija u nedjelju, nakon što je Huang rekao zaposlenima u kompaniji da ima aferu.

Šta je do sada poznato

U izjavi upućenoj osoblju Nvidije u nedjelju, Huang je rekao da je “bio nevjeran svojoj supruzi” i izvinio se zbog svojih postupaka, nekoliko dana nakon što je New York Times objavio da je imao blisku vezu s Alice Huang, kineskom državljankom za koju američki zvaničnici vjeruju da je strana obavještajna služba.

U odvojenom saopštenju, upravni odbor Nvidije saopštio je da istražuje da li je Huang bio meta obavještajnih akcija, ali je rekao da trenutno “nema razloga vjerovati da su nacionalna sigurnost ili Nvidijine tajne bile ugrožene”.

U svojoj izjavi zaposlenima, Huang je rekao da podržava istragu i da će sarađivati ​sa istražiteljima, insistirajući: „Volim našu zemlju i našu kompaniju“ i „Posvećen sam zaštiti Nvidije i podršci američkoj nacionalnoj sigurnosti“.

Huang se također izvinio zaposlenima, te im rekao da je “potpuno posvećen Nvidiji i da će raditi na tome da povrati njihovo povjerenje”.

„Današnje vijesti neće usporiti Nvidiju“, izjavio je glasnogovornik kompanije Chris Martin u izjavi za Forbes, napominjući: „Jensen je posvećen nastavku vođenja Nvidije kao izvršni direktor bez prekida.“

Kakva je uloga Alice Huang

Alice Huang bila je direktorica u Megaspeedu, singapurskoj kompaniji za podatkovne centre koja je kupovala čipove od Nvidije, za koju se ranije sumnjalo da je pomogla u krijumčarenju naprednih AI čipova u Kinu. Nije jasno kakva je uloga Alice Huang u kompaniji. Nvidia je ranije opisala njen odnos sa Jensenom Huangom kao “ne neobičan ili neočekivan”. Međutim, Alice Huang je također spomenuta u povjerljivom dopisu kineskog Ministarstva državne sigurnosti kao mogući regrut. Dopis, koji je sastavljen pod nadzorom državnog sekretara Marca Rubia, izvijestio je New York Times u nedjelju, upozorava da je Alice Huang pod istragom zbog krijumčarenja naprednih Nvidia čipova u Kinu uprkos američkim ograničenjima. Predsjednik Donald Trump je navodno upozoren na vezu Jensena Huanga s navodnim špijunom, ali nije jasno zašto administracija nije odmah reagirala na osnovu te informacije.

Forbesova procjena

Forbes procjenjuje da neto vrijednost Jensena Huanga iznosi 162,2 milijarde dolara, što ga čini osmom najbogatijom osobom na svijetu od nedjelje. Većina Huangovog bogatstva dolazi od njegovog otprilike 3,5% udjela u Nvidiji, proizvođaču grafičkih kartica čiji je suosnivač, a čija se tržišna kapitalizacija procjenjuje na 4,5 biliona dolara.