Wall Street upozorava na ozbiljne rizike: Trump otvara vrata novom tržištu

Pokušaj administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da omogući širu trgovinu novom vrstom finansijskih derivata u SAD-u izaziva sve veće zabrinutosti među tradicionalnim berzama i drugim učesnicima na finansijskim tržištima. Riječ je o takozvanim trajnim fjučersima (perpetual futures), finansijskim instrumentima koji omogućavaju trgovanje bez vremenskog ograničenja, a čije bi širenje, prema upozorenjima predstavnika industrije, moglo ugroziti postojeće mehanizme upravljanja rizicima.

Proizvod, poznat i pod skraćenicom “perps”, nastao je na kripto tržištima izvan SAD-a, gdje je postao jedan od najzastupljenijih oblika trgovanja digitalnom imovinom. Za razliku od tradicionalnih fjučersa, koji imaju unaprijed određen datum isteka, trajni fjučersi omogućavaju investitorima da neograničeno zadržavaju svoje pozicije. Trguje se 24 sata dnevno, a često uključuju i korištenje finansijske poluge koja može doseći 50 puta vrijednost uloženog kapitala.

Prema podacima kompanije CryptoQuant, obim trgovanja trajnim kripto fjučersima tokom 2025. godine dostigao je 61,7 biliona dolara, što predstavlja povećanje od 29 posto u odnosu na prethodnu godinu. Značajan dio trgovine odvijao se na velikim platformama poput Binancea i Hyperliquida, uglavnom na azijskim tržištima.

Reuters je razgovarao s četiri rukovodioca postojećih berzi, kao i drugim učesnicima na tržištu, koji upozoravaju da bi uvođenje ovih proizvoda bez odgovarajućeg regulatornog okvira moglo izazvati ozbiljne poremećaje na tržištu derivata vrijednom više biliona dolara.

Sukob tradicionalnih berzi i novih finansijskih platformi

Američka Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) u maju je odobrila trgovanje trajnim kripto fjučersima na američkom tržištu. Odluka je otvorila vrata kompanijama poput Coinbasea, Kalshija i Robinhooda, koje su počele ulaziti u ovaj segment finansijske industrije. Prošle sedmice regulator je odobrio i trajne fjučerse vezane za pojedinačne dionice.

Predsjednik CFTC-a Michael Selig izjavio je da je važno zadržati nadzor nad ovim tržištem unutar američkog regulatornog sistema kako bi se zaštitili domaći investitori.

Međutim, tradicionalni finansijski sektor osporava način na koji je regulator klasifikovao ove instrumente. CME Group, jedan od najvećih svjetskih operatera tržišta fjučersa, pokrenuo je tužbu protiv CFTC-a, tražeći poništavanje majske odluke. Kompanija smatra da je regulator pogrešno svrstao trajne fjučerse u kategoriju fjučers ugovora, čime je, prema njenom stavu, stvorio nelojalnu konkurenciju i potcijenio rizike.

Sličnu pravnu inicijativu prošle sedmice pokrenula je i grupa koja zastupa interese Cboe Global Marketsa i Citadel Securitiesa, osporavajući odobrenje trajnih fjučersa vezanih za pojedinačne dionice.

Izvršni direktor CME Groupa Terry Duffy upozorio je da je regulator svojim potezima stvorio značajnu nejasnoću na tržištu. CFTC je ranije optužio CME da umjesto konkurisanja na novom tržištu pribjegava pravnim postupcima.

Finansijska poluga i trgovanje bez prekida

Suština spora nije samo u konkurenciji između tradicionalnih berzi i novih platformi. Predstavnici etabliranih finansijskih institucija tvrde da se trajni fjučersi po svojim karakteristikama više približavaju zamjenama (swapovima) nego klasičnim fjučersima, zbog čega bi trebali podlijegati strožim pravilima o maržama, kapitalnim zahtjevima i izvještavanju.

Kod trajnih fjučersa ne postoji datum isteka, a učesnici kontinuirano razmjenjuju uplate za finansiranje pozicija. Tradicionalne berze smatraju da takva struktura odgovara definiciji swapova iz američkog zakona Dodd-Frank iz 2010. godine, koji predviđa strožiji regulatorni tretman.

Poseban problem predstavlja finansijska poluga. Ako vrijednost računa trgovca padne ispod propisanog nivoa, platforme mogu automatski likvidirati njegove pozicije. Takvi mehanizmi mogu dodatno ubrzati rasprodaje tokom tržišnih potresa. Prošle godine automatske likvidacije doprinijele su najvećem zabilježenom talasu zatvaranja bitcoin pozicija.

Dodatni izazov predstavlja trgovanje koje traje 24 sata dnevno. Berze, klirinške kuće, brokeri i trgovci morali bi neprekidno pratiti pozicije i osiguravati sredstva za pokriće zahtjeva za dodatnim maržama. Takav sistem može funkcionisati na manjim kripto tržištima, ali postaje znatno složeniji kada je riječ o velikim finansijskim tržištima i velikim količinama novca koje treba premještati izvan uobičajenog radnog vremena banaka.

CME je prošlog mjeseca odustao od planiranog uvođenja neprekidnog trgovanja fjučersima na sirovu naftu, prvenstveno zato što komercijalni klijenti nisu bili spremni organizovati radne timove tokom vikenda.

Thomas Restout, izvršni direktor kompanije B2C2, koja se bavi posredovanjem na institucionalnom kripto tržištu, upozorio je da postojeća američka finansijska infrastruktura još nije u potpunosti prilagođena tržištima koja funkcionišu bez prekida.