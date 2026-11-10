Forbes Magazin večeras u 20 sati: Zašto je sjeme naša najveća sigurnost u krizi i koliko bi mogao iznositi minimalac

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u programu N1 s početkom u 20 sati donosimo detalje prijedloga Saveza samostalnih sindikata BiH o povećanju minimalne plate u FBiH i diferencijaciji po stručnoj spremi. U Forbes magazinu razgovaramo sa Fuadom Gašijem, 46-godišnjim profesorom genetike i oplemenjivanja biljaka iz Bosne i Hercegovine, koji od juna ove godine koordinira Svalbardskim globalnim trezorom sjemena.

Smješten na norveškom arhipelagu Svalbard, globalni trezor sjemena čuva više od 1,4 miliona uzoraka iz preko stotinu zemalja svijeta. Iako ga često nazivaju „trezorom sudnjeg dana“, naš večerašnji gost na ovu instituciju gleda posve drugačije; kao na vrhunsko spremište znanja i ključ za očuvanje biološke raznolikosti planete.

Gaši pojašnjava zbog čega je sjeme naša najveća sigurnost u vremenima klimatskih promjena i globalnih kriza.

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