Milijarder preuzima evropskog giganta za skladištenje nafte za 2,6 milijardi eura

Indijska kompanija Adani Ports & Special Economic Zone (APSEZ), pod kontrolom milijardera Gautama Adanija, postigla je dogovor o preuzimanju nizozemskog operatera terminala za skladištenje tekućih tereta Evos BV. Vrijednost transakcije, uključujući dug, procjenjuje se na 2,6 milijardi eura.

Kompanija, čijim se dionicama trguje na berzi u Mumbaiju, preuzet će Evos od londonske investicijske firme Igneo Infrastructure Partners. Akvizicija će biti provedena u gotovini, uz financiranje zaduživanjem, a Adani Portsu omogućit će značajno širenje poslovanja na europsko tržište, navodi se u burzovnoj objavi kompanije od četvrtka navečer.

Finansiranje transakcije osigurava japanska financijska grupacija MUFG, koja se obvezala staviti na raspolaganje do 2,8 milijardi eura.

“Ova akvizicija važna je prekretnica na našem putu prema godišnjem prekrcaju milijarde tona tereta i izgradnji istinski globalne, integrirane transportne platforme”, izjavio je Karan Adani, direktor Adani Portsa.

Trećina prometa u Indiji

Po završetku transakcije, koja još mora dobiti odobrenja regulatornih tijela, Adani Ports proširit će svoju međunarodnu mrežu na 28 luka i terminala u deset zemalja.

Kompanija trenutno upravlja sa 16 lučkih objekata širom Indije. Njena flota obuhvata 138 plovila, dok ukupni kapacitet luka iznosi 671 milion tona tereta, što odgovara približno 27 posto ukupnog lučkog prometa u Indiji. APSEZ posluje i u Australiji, Izraelu, Šri Lanki i Tanzaniji.

Gautam Adani, osnivač i predsjednik indijskog konglomerata Adani Group, tokom posjete hramu na festivalu Maha Kumbh Mela u Prayagraju, Foto: Niharika Kulkarni/AFP

Prema Forbesovim podacima, bogatstvo Gautama Adanija procjenjuje se na 82,9 milijardi dolara. On je predsjednik Adani Groupa, konglomerata sa sjedištem u Ahmedabadu, koji posluje u brojnim sektorima, uključujući luke, aerodrome, proizvodnju i prijenos električne energije, obnovljive izvore energije, prehrambenu industriju, cement i nekretnine.

Raspolažu s 452 spremnika i 63 veza za brodove

Evos je jedan od najvećih evropskih operatera terminala za skladištenje tekućih tereta, s ukupnim kapacitetom od 6,3 miliona kubičnih metara raspoređenih na osam terminala u Nizozemskoj, Njemačkoj, Španiji, Belgiji i Malti.

Njegovi objekti opslužuju važna evropska energetska i industrijska središta, a raspolažu s 452 spremnika i 63 veza za brodove i teglenice.

Terminali su cjevovodima povezani s ključnom infrastrukturom, uključujući nizozemsku zračnu luku Schiphol i srednjoevropski sistem naftovoda (Central Europe Pipeline System).

Tokom 2025. godine Evos je prekrcao 37 miliona tona tekućih tereta, od tradicionalnih goriva poput benzina, dizela i avio goriva do održivijih alternativa, uključujući održivo avio gorivo, biogoriva, metanol i bioetanol.

“Veselimo se saradnji s evropskim partnerima, podršci održivoj energetskoj tranziciji i stvaranju dugoročne vrijednosti, uz zadržavanje finansijske discipline na kojoj temeljimo svoj rast”, poručio je Adani.

Yessar Rosendar, novinar Forbesa (link na originalan članak)