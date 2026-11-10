Veći minimalac u FBiH: Ovo su iznosi koje traži Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine

Minimalna plata ponovo je u fokusu. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) traži njeno povećanje u Federaciji BiH i diferencijaciju po stručnoj spremi. Prema ovom prijedlogu minimalna plata za radnike sa osnovnom školom bi iznosila 1.500 KM, sa srednjom stručnom spremom 1700 KM, dok bi za višu stručnu spremu ona iznosila 1.800 KM, a za visoku oko 1.900 KM. Prema ovom prijedlogu razlika prema stručnoj spremi odnosila bi se na radno mjesto koje zaposleni obavlja, a ne isključivo na diplomu koju posjeduje.

“Dugo smo pravili analize, i finansijske i svake, da probamo riješiti ovo pitanje i da se napokon minimalna plata uskladi sa rastom potrošačkih cijena. Cijene cijelu godinu rastu jako visoko, pogotovo hrana, a sada u posljednje vrijeme rastu svi drugi proizvodi”, kazao je predsjednik SSSBiH Samir Kurtović za N1.

Naglasio je da Savez ima dobru saradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH i Vladom FBiH, te da Savez očekuje podršku za ovo pitanje na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća koja je planirana za 17. novembar, kada bi na njoj trebali učestvovati premijer, ministri, predstavnici poslodavaca i sindikata.

Kurtović je naglasio da pitanje minimalne plate mora biti riješeno prije Nove godine, bez obzira na proces formiranja nove vlasti.

Dodao je i kako je neophodno da se napokon donese Zakon o minimalnoj plati, te da se zakonom riješi ovo pitanje, a ne podzakonskim aktom, kao što je uredba.

Podsjećamo, od 1. januara do 31. decembra 2026. godine, minimalna plata u FBiH iznosi 1.027 KM. Odluka Vlade FBiH o povećanju donesena je krajem decembra prošle godine, te se obračunava u skladu sa Uredbom o metodologiji iz 2022. godine.

Prema važećoj metodologiji u Federaciji BiH, minimalna plata se usklađuje jednom godišnje na osnovu formule koja obuhvata 50 posto godišnjeg rasta potrošačkih cijena i 50 posto realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u periodu januar–septembar tekuće godine.