Malo vozilo iz Slovenije postalo hit u Evropi: “Tražimo radnike kako bismo uveli drugu smjenu”

Renaultov električni Twingo, koji se proizvodi u slovenskoj tvornici Revoz u Novom Mestu, odlično je prihvaćen na evropskom tržištu. U oktobru je s 4747 registriranih primjeraka bio najprodavaniji električni automobil u Francuskoj. Odmah iza njega našao se Renault 5 s 4666 registracija.

U Francuskoj je tokom oktobra registrirano gotovo 150 hiljada novih ličnih automobila, a električni modeli činili su oko 41 posto tržišta. Na ukupnoj ljestvici novoregistriranih automobila Twingo je zauzeo četvrto mjesto.

Prema pisanju francuskih medija, prodajni uspjeh Twinga uveliko se može pripisati cijeni. U Francuskoj, ovisno o opremi, stoji između 19.490 i 21.290 eura bez subvencija. Uz državnu podršku, odnosno takozvani ekološki bonus, cijena pada na između 13.750 i 15.350 eura.

Još je važniji podatak o prodaji na širem evropskom tržištu. Renault je krajem oktobra objavio da je od početka prodaje u aprilu prodao gotovo 26 hiljada električnih Twinga. Prema podacima grupe, u trećem tromjesečju bio je i najprodavaniji električni automobil u evropskom A-segmentu, odnosno kategoriji najmanjih gradskih automobila.

Odlični rezultati u Njemačkoj i Italiji

Rast prodaje na ključnom francuskom tržištu veseli i zaposlenike Revoza u Novom Mestu, gdje je početkom godine započela serijska proizvodnja ovog malog električnog automobila.

Kako navode iz tvornice, Twingo je trenutno namijenjen ponajprije evropskim tržištima. Najveći udio prodaje ostvaruje u Francuskoj, na koju otpada 48 posto, slijede Njemačka s 22 posto i Italija s osam posto.

Električni Twingo nastavlja tradiciju modela koji su oduvijek bili snažno povezani s Renaultovim domaćim tržištem. Tokom nešto više od tri decenije u 25 zemalja prodano je više od 4,1 milion Twinga, od čega 1,9 miliona u Francuskoj.

Revoz ove godine očekuje oko 30 posto veću proizvodnju nego lani, odnosno približno 76 hiljada vozila, među kojima će biti 16 hiljada Clija, Foto: Renault

Prema podacima Revoza, prodaja je odlična i u Sloveniji.

“Već je prodano više od 600 automobila, što čini samo dva posto Revozove proizvodnje, ali ipak više nego inače. Proteklih godina slovensko tržište uglavnom je činilo tek jedan posto ukupne prodaje”, poručuju iz kompanije.

Twingo vraća zamah Revozu

Nakon završetka proizvodnje Clija, Twingo je postao glavni model tvornice u Novom Mestu. Potražnja na evropskim tržištima imat će važan utjecaj na opseg proizvodnje, iskorištenost tvorničkih kapaciteta i dugoročnu ulogu Slovenije u Renaultovoj proizvodnoj mreži.

“Broj narudžbi premašuje planirane količine. Zbog toga ubrzano uvodimo drugu smjenu i nastojimo u što većoj mjeri odgovoriti na tržišnu potražnju”, navode iz kompanije na čijem je čelu Jože Bele.

Twingu su se nedavno na proizvodnoj traci pridružili i modeli Dacia Spring i Nissan Pixo.

Revoz ove godine očekuje oko 30 posto veću proizvodnju nego lani, odnosno približno 76 hiljada vozila, među kojima će biti 16 hiljada Clija. Očekuju i rast prihoda, a nastavak pozitivnog trenda predviđaju i za 2027. godinu.

“Tako snažan rast zasigurno će pozitivno utjecati na slovenski izvoz i ekonomski rast, a donijet će i niz drugih pozitivnih učinaka”, ističu iz kompanije.

Tvornica preuzima i dio razvoja automobila

Pokretanje proizvodnje električnih modela donijelo je preokret i u zapošljavanju. Revoz od kraja 2025., zapošljava nove radnike različitih profila, ponajprije kako bi osigurao uvođenje druge smjene.

Procjenjuju da će do kraja godine, kada bi proizvodnja u obje smjene trebala biti stabilizirana na jednakim nivoima, imati oko 2400 zaposlenih.

Važna je novost i uspostava odjela za razvoj proizvoda, za koji već traže razvojne inženjere.

“To je važna prekretnica za kompaniju jer prvi put nakon više od 30 godina, uz postojeće znanje i iskustvo u razvoju proizvodnih procesa, preuzimamo i odgovornost za vođenje razvoja naših serijskih proizvoda”, poručuju iz Revoza.

To uključuje uvođenje novih izvedbi vozila, tehnička poboljšanja, ispunjavanje regulatornih zahtjeva i manje dizajnerske promjene.

“Time ćemo steći nove kompetencije koje su iznimno cijenjene u svjetskoj automobilskoj industriji i omogućiti značajan razvojni iskorak”, dodaju.

Računa na pristupačnije električne automobile

Uspjeh Twinga dio je šire Renaultove strategije koja se temelji na pristupačnijim električnim automobilima.

Francuski proizvođač istovremeno nastavlja strogo kontrolirati troškove te za ovu godinu i dalje predviđa operativnu maržu od približno 5,5 posto i milijardu eura slobodnog novčanog toka.

Time se relativno uspješno odupire konkurenciji kineskih proizvođača na evropskom tržištu, koje je Renaultu najvažnije.

Prema očekivanjima, Renault bi ove godine mogao ostvariti najvišu operativnu maržu među najvećim evropskim proizvođačima automobila, ispred BMW-a, Mercedes-Benza, Volkswagena i Stellantisa.

Iz Renaulta navode da rast udjela električnih vozila u ukupnoj prodaji pozitivno utječe na profitabilnost grupe. Električni modeli druge generacije, poput Renaulta 5, Renaulta 4 i Twinga, trebali bi biti profitabilniji od modela prve generacije, među kojima su Megane i Scenic.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija (link na originalan članak)