Minimalac od 1.500 KM bio bi 46 posto veći od sadašnjeg: Kako se određuje najniža plata

Minimalna plata u FBiH ove godine iznosi 1.027 KM neto, a Savez samostalnih sindikata BiH traži da od sljedeće godine ona iznosi između 1.500 i 1.900 KM, zavisno od stručne spreme koju zahtijeva radno mjesto. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata (SSSBiH) Samir Kurtović za N1 je pojasnio model po kojem bi radnici s osnovnom školom imali najmanje 1.500 KM, sa srednjom stručnom spremom 1.700 KM, s višom 1.800 KM, a s visokom 1.900 KM. Danas je najniža plata ista za sve, bez obzira na obrazovanje.

U drugom bosanskohercegovačkom entitetu Republici Srpskoj diferencijacija minimalca prema stručnoj spremi već se provodi u praksi i minimalna plata se kreće od 1.000 do 1.450 KM neto. Od januara 2026.godine, najniža plata u RS-u je 1.000 KM neto odnosno 1.476,23 KM bruto. Najniža plata za poslove za čije obavljanje je neophodna srednja trogodišnja škola, iznosi 1.050 KM neto i 1.558,19 KM bruto, za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, minimalna plata iznosi 1.100 KM neto i 1.672,13 KM bruto. Za više obrazovanje minimalac iznosi 1.350 KM neto odnosno 2.081,97 KM bruto, dok je najniža plata za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno visoko obrazovanje 1.450 KM neto, odnosno, 2.245,90 KM bruto.

Metodologija iz 2022.godine

Kada je riječ o Federaciji BiH koja diferencirani model tek stavlja na sto, i o kojem tek treba da se odredi Ekonomsko-socijalno vijeće (sjednica je planirana za 17. novembar, a na njoj bi trebali učestvovati premijer, ministri, predstavnici poslodavaca i sindikata), ona minimlac isplaćuje u skladu sa Uredbom o metodologiji iz 2022. godine.

Prema važećoj metodologiji u Federaciji BiH, minimalna plata se usklađuje jednom godišnje na osnovu formule koja obuhvata 50 posto godišnjeg rasta potrošačkih cijena i 50 posto realnog rasta bruto domaćeg proizvoda u periodu januar–septembar tekuće godine.

Za ovu godinu ulazni podaci bili su rast cijena od 3,6 posto i realni rast BDP-a od 1,8 posto, što je prema formuli povećanje od 2,7 %, pa je plata od 1.000 KM porasla za 27 KM, na 1.027 KM. Socijalni partneri su taj iznos usaglasili 18. decembra 2025., a Vlada ga je utvrdila 30. decembra 2025. godine.

Ako prođe prijedlog Sindikata

Ukoliko bi prijedlog Saveza samostalnh sindikata BiH bio prihvaćen, te minimalni iznos od 1.500 KM bio implementiran, to bi značilo povećanje minimalca za 46,1 %, a najvećeg predloženog iznosa od 1.900 KM za 85 %. Trenutna najniža plata iznosi 60,1 posto prosječne neto plate u FBiH za august, koja je iznosila 1.708 KM, dok bi najniža plata od 1.900 KM bila veća od tog prosjeka.

Prema računici Forbesa BiH uz važeće stope doprinosa i osnovni lični odbitak, neto od 1.500 KM traži bruto od oko 2.367 KM.