Izvršni direktor Nvidije podnio ostavku nakon što su otkrivene nove vanbračne afere

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang u četvrtak ujutro je podnio ostavku nakon što je otkriveno da je osim afere sa Alice Huang, za koju obavještajne službe sumnjaju da je bila kineska špijunka, imao i afere sa još dvije žene, koje su uposlenice Nvidije. Jedna od njih navodno je visokorangirana uposlenica Kimberly Powell. Vijest o ostavci objavio je Upravni odbor Nvidije, jedne od najvrednijih kompanija za AI čipove, koji se zahvalio Huangu za doprinos kompaniji, koju je suosnovao prije trideset godina, kao i na doprinosu u industriji, te je obznanio kako će za privremenu direktoricu biti imenovana Colette Kress, glavna finansijska direktorica u Nvidiji.

Odmah nakon što je objavljena vijest o Jensenovoj ostavci, cijene dionica kompanije pale su za 10 %, izvijestio je Forbes.

Huang spreman pojaviti se pred Kongresom

Najveću buru je izazvala afera sa Alice Huang, početkom sedmice, zbog koje su se otvorile rasprave da li je Jensen ovom vezom, ugrozio nacionalnu sigurnost.

Tehnološki milijarder Jensen Huang, piše CBC News je spreman pojaviti se pred Kongresom kako bi raspravljao o tome da li je ugrožena nacionalna sigurnost SAD-a, nakon velikog skandala u Nvidiji.

Četvrtak je kompanija završila sa padom većim od 4 %, te je firma izgubila više od pola biliona dolara tržišne vrijednosti.

U međuvremenu, Peking je, piše BBC, optužbe za špijunažu nazvao “klevetom” i upozorio SAD da ne koriste situaciju kao izgovor za ponovno ograničavanje prodaje tehnologije Kini. Pristup naprednim računarskim čipovima postao je ključno bojno polje između Pekinga i Washingtona. Nvidijini moćni čipovi B200 i B300 ne mogu se legalno izvoziti u Kinu.

NVIDIA je osnovana 5. aprila 1993. godine, a osim Jensena, kao suosnivači su bili i Chris Malachowsky i Curtis Priem.

Ko je sljedeći izvršni direktor

Ostavka, piše Forbes, dolazi nakon izvještaja da se upravni odbor pripremao da smijeni Huanga usred sve veće istrage o njegovim vanbračnim vezama.

Kao jedno od imena koje se spominje na poziciji izvršnog direktora Nvidje je i bivši prvi čovjek Applea, Tim Cook. Njega bi, barem, prema onome što je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social, volio vidjeti američki predsjednik Donald Trump.

„Postoji samo jedan čovjek koji će zauzeti njegovo mjesto – TIM COOK iz Applea. Legenda zamjenjuje legendu!”, napisao je Trump.

Kako javlja Reuters, pozivajući se na saopćenje Nvidije, potraga za stalnim nasljednikom je u toku, a upravni odbor je otvoren za kandidate iznutra i izvana.