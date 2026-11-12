Lidl BiH otvorio logistički centar u Lepenici: Uloženo više od 250 miliona KM

Lidl je otvorio logistički centar u Lepenici, investiciju veću od 250 miliona KM koja donosi 200 radnih mjesta. Prve prodavnice u BiH najavljene su za prvu polovinu 2027. godine.

Kompanija Lidl otvorila je danas svoj prvi logistički centar u Bosni i Hercegovini u Lepenici u Kiseljaku. Ovaj moderni objekat centralna je tačka Lidlove logističke mreže odakle će svježi proizvodi stizati na police prvih Lidlovih prodavnica, čije se otvaranje očekuje u prvoj polovini 2027. godine. Najveći logistički centar u Bosni i Hercegovini se prostire na čak 64.000 kvadratnih metara, a njegovom puštanju u rad, uz brojne zvanice, prisustvovali su i predstavnici međunarodnih i domaćih institucija, poslovni partneri kao i zaposlenici Lidl-a.

Angažovanje oko 70 domaćih firmi podizvođača

„Današnje otvaranje logističkog centra u Lepenici, u koji je uloženo više od 250 miliona KM, predstavlja prvu veliku investiciju i jasan dokaz da je Lidl došao u Bosnu i Hercegovinu da ostane. Već u prvoj polovini sljedeće godine otvaramo i prve prodavnice, sa ciljem da građanima ponudimo svježe i kvalitetne proizvode, i najbolji odnos cijene i kvaliteta. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo u Lepenici otvorili 200 novih radnih mjesta, uz visok stepen automatizacije, savremene uslove rada i jednake mogućnosti za sve naše zaposlene“, kazao je Dragan Čigoja, direktor Lidla Bosna i Hercegovina.

Otvaranje prvih Lidlovih prodavnica u BiH očekuje se u prvoj polovini 2027.godine, Foto: Lidl BiH

Investicija u projekat gradnje i opremanje ovog objekta iznosi više od 250 miliona KM, uz angažovanje oko 70 domaćih firmi podizvođača.

Za općinu Kiseljak, ovaj projekat ima veliki ekonomski značaj. Njen načelnik Mladen Mišurić-Ramljak istakao je činjenicu da je Lidl prepoznao potencijal Kiseljaka, njegovu saobraćajnu povezanost, strateški položaj i kvalitetno poslovno okruženje te odlučio upravo u Kiseljaku realizirati ovako značajan projekt.

Međutim, dolazak Lidla, kompanije koja je dio njemačke Schwarz Gruppe i jedan od vodećih prehrambenih trgovačkih lanaca u Njemačkoj i Evropi sa oko 13.000 prodavnica i više od 230 distributivnih i logističkih centara u 32 zemlje, te više od 395.000 zaposlenih širom svijeta, nema samo značaj za lokalnu zajednicu i ekonomiju BiH, već se ogleda i u ekonomskoj saradnji BiH i Njemačke.

“Otvaranje Lidl logističkog centra u Lepenici predstavlja snažan poticaj za ekonomiju i modernizaciju Bosne i Hercegovine. Donoseći visoke evropske standarde i održiva radna mjesta, Lidl postaje jedan od najvećih stranih poslodavaca u zemlji, što je značajno doprinijelo tome da Njemačka u 2025. godini bude najveći direktni investitor u BiH. Ova investicija jasno pokazuje odakle dolazi prosperitet BiH i gdje leži njena budućnost: u Evropi! Njemačka ambasada snažno pozdravlja ovakve projekte, jer oni stvaraju konkretne perspektive za građane i predstavljaju važnu kariku na putu ka Evropskoj uniji. Usvajanje evropskih standarda i kontinuiran napredak prema članstvu u EU dugoročno će osigurati konkurentnost zemlje i privući nove održive investicije,” poručio je Alfred Grannas, ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Lidl prošle godine ostvario prodaju od 140,2 milijarde eura

Kompanija Lidl je u 2025. fiskalnoj godini ostvarila prodaju od 140,2 milijarde eura, dok su ostale kompanije u sastavu Schwarz grupe zabilježile ukupni prihod od 185,6 milijardi eura u istom periodu.

Kako je naglašeno danas, prilikom izgradnje logističkog centra u Lepenici vodilo se računa i o principima zelene gradnje i održivosti kroz uštedu energije, smanjenje potrošnje vode i upotrebu recikliranih materijala, zahvaljujući čemu je ovaj objekat postao prvi i jedini logistički centar u BiH s prestižnim međunarodnim EDGE certifikatom.

“Održive prakse nastavit će se i u operativnoj fazi poslovanja i to kroz reciklažu, ekološko upravljanje otpadom, ali prije svega, kroz korištenje 10.000 m² solarnih panela koji se nalaze na samom objektu, a koji će doprinijeti da se iz vlastitih obnovljivih izvora “pokrije” čak 25% ukupnih potreba centra za električnom energijom”, poručili su iz Lidla.