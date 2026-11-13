Hronologija skandala u Nvidiji, jednoj od najvrednijih kompanija na svijetu

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang podnio je ostavku u četvrtak ujutro usred skandala zbog više navodnih afera, uključujući i onu s osobom za koju se sumnja da je saradnica kineske vlade, čime je zaokružena burna sedmica za ovog milijardera tokom koje se našao pod sve većim nadzorom, dok je njegovo dvanaestocifreno bogatstvo pretrpjelo gubitak veći od 20 milijardi dolara.

Hronologija događaja

12. novembar: Nekoliko sati nakon Huangove ostavke, Reuters je objavio da je smijenjeni izvršni direktor bio u vezi sa još jednom zaposlenicom Nvidije, što je treća afera koja mu se stavlja na teret.

12. novembar: Nvidia je objavila da Huang odmah podnosi ostavku na funkcije predsjednika, izvršnog direktora i člana upravnog odbora kompanije, imenujući Colette Kress za vršiteljicu dužnosti izvršnog direktora, a Harveyja C. Jonesa za predsjednika upravnog odbora. Huang još nije komentarisao ostavku, iako je New York Times u četvrtak poslijepodne izvijestio da je angažovao advokate iz advokatske kancelarije Paul Weiss.

12. novembar: Huangova neto vrijednost pala je za 10% odmah po otvaranju berze, nakon što je cijena dionica kompanije naglo pala zbog ovih vijesti, spustivši se sa 151 milijarde na 135 milijardi dolara.

11. novembar: New York Times objavljuje da je Huang imao drugu aferu s potpredsjednicom Nvidije za zdravstvo Kimberly Powell, što on još nije potvrdio – rekavši samo: „Mislim da ne biste trebali razgovarati direktno sa mnom“, kada ga je Times kontaktirao za komentar.

11. novembar: Kongres je pojačao istragu o Huangu i njegovom odnosu s Alice Huang, pri čemu je zastupnik John Moolenaar (republikanac iz Michigana), koji predsjedava Odborom Predstavničkog doma za Kinu, izjavio za Fox Business da Huang ima rok do kraja dana u srijedu da odgovori na pismo zakonodavaca kojim se traže informacije, ili će mu u suprotnom biti izdat obavezujući poziv (subpoena).

11. novembar: Izvještaji objavljeni ubrzo nakon vijesti o drugoj aferi ukazivali su na to da je upravni odbor Nvidije spreman smijeniti Huanga s mjesta izvršnog direktora, a Wall Street Journal je prenio da bi odbor mogao odlučiti o njegovoj sudbini već u srijedu navečer.

10. novembar: Huang je zvanično ispao s Forbesove liste 10 najbogatijih ljudi na svijetu jer je cijena dionica Nvidije – a samim tim i njegova neto vrijednost – potonula usred skandala, čime je pao ispod Warrena Buffetta i Larryja Ellisona.

9. novembar: Huang je otkazao govorničke angažmane planirane za ovu sedmicu dok se pritisak na njega pojačavao, a TechCrunch je izvijestio da je otkazao planirane nastupe na samitu ElevenLabs i forumu izvršnih direktora kompanije Anthropic.

9. novembar: Dionice Nvidije pale su za 7% u trgovanju prije otvaranja berze i više od 7% po samom otvaranju u ponedjeljak, prvog radnog dana nakon što je otkrivena istraga protiv Huanga. Njegova neto vrijednost pala je za 7,4 milijarde dolara u prvih pola sata trgovanja, što ga je nakratko izbacilo s liste 10 najbogatijih ljudi prije nego što se dionica blago oporavila.

8. novembar: Upravni odbor Nvidije objavio je da istražuje da li je Huang bio „meta strane obavještajne operacije“, nakon što je New York Times prvi put izvijestio o njegovoj navodnoj vezi s Alice Huang, kineskom državljankom za koju američka vlada vjeruje da bi mogla biti saradnica kineske vlade. Huang je u nedjelju u obraćanju zaposlenicima potvrdio aferu, rekavši da je bio „nevjeran svojoj supruzi“ i obećavši da će sarađivati u istrazi, uz poruku da je „u potpunosti posvećen Nvidiji i da će raditi na tome da ponovo zasluži vaše povjerenje“.

5. novembar: Moolenaar i drugi članovi Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma poslali su zvaničan zahtjev Huangu da informiše zakonodavce o svom odnosu s Alice Huang, navodeći da izvještaji o njihovoj vezi „izazivaju ozbiljnu zabrinutost za nacionalnu sigurnost u vezi s pristupom Narodne Republike Kine osjetljivoj američkoj tehnologiji i informacijama“.

29. oktobar: Times je prvi put objavio da Huang ima „blizak odnos“ s Alice Huang, izvršnom direktoricom kompanije za podatkovne centre Megaspeed, za koju su američki zvaničnici „zaključili… da je kineska obavještajna saradnica koja prosljeđuje informacije Pekingu“. U izvještaju je navedeno da su njih dvoje viđeni zajedno u društvu, ali njihov odnos tada nije okarakterisan kao romantična afera.

Oktobar 2025.: Trump je prvi put obaviješten da Huang održava društvene kontakte s Alice Huang i da se vjeruje da je ona „kineska obavještajna saradnica“, ali Times navodi da predsjednik tada nije odlučio poduzeti daljnje korake.

Kraj 2024.: Savezna vlada je prvi put pokrenula istragu o kompaniji Alice Huang, Megaspeed, a Times prenosi da je istraga 2025. godine prebačena iz Ministarstva trgovine u Ministarstvo pravde zbog zabrinutosti da bi Alice Huang mogla pomagati Kini da dođe do naprednijih AI čipova i prosljeđivati obavještajne podatke Pekingu.

Decembar 2023.: Huang je prvi put viđen s Alice Huang na večeri s kolegama u jednom restoranu u Singapuru; Times napominje da još uvijek nije jasno kada su se tačno upoznali i kada je njihova veza započela.

Snimak ekrana sa CTI video snimka dobijenog 9. novembra 2026. godine prikazuje ženu koju je Reuters identifikovao kao Alice Huang nakon poređenja sa fotografijom dobijenom odvojeno, kako prisustvuje večeri sa izvršnim direktorom Nvidije Jensenom Huangom (u crnom) u restoranu u Taipeiju, Tajvan, 22. maja 2025., Foto: CTI via Reuters

Kakve posljedice bi Huangova ostavka mogla imati na Nvidiju

Očekuje se da će Huangova ostavka imati dalekosežne posljedice i u Nvidiji i izvan nje, pri čemu tehnološki analitičar Dan Ives predviđa da bi odlazak izvršnog direktora mogao dovesti do pada vrijednosti kompanije za 25% do 30%. U analitičkoj bilješci objavljenoj prije nego što je saopćena Huangova ostavka, Ives je procijenio da „Nvidia vrijedi znatno manje“ bez svog izvršnog direktora te da bi njegova smjena „promijenila budući pravac kompanije i stvorila dramatično drugačije konkurentsko okruženje u oblasti AI grafičkih procesora (GPU), kako u SAD-u tako i globalno, posebno kada je riječ o Kini“. Analitičari koje citira Reuters također su istakli da bi Huangov odlazak mogao šire utjecati na industriju umjetne inteligencije. Nvidia je uložila ogromna sredstva u druge AI kompanije, koje bi mogle biti ugrožene bilo kakvim udarcem na kompaniju nakon Huangovog odlaska, a Michael Feldman, portfolio menadžer u kompaniji ClearBridge Investments, izjavio je za Reuters da je izvršni direktor bio „glavni dirigent izuzetno složenog sistema“. Vjerovatno će se pojačati i nadzor Kongresa nad Nvidijom i Huangovim odnosom s Alice Huang, naročito kada demokrate naredne godine preuzmu kontrolu nad Kongresom. „Huangova odluka da podnese ostavku ne oslobađa njega, druge rukovodioce niti kompaniju u cjelini odgovornosti zbog dovođenja naše nacionalne sigurnosti u opasnost, niti za bilo kakva potencijalna kršenja naših zakona“, izjavila je u četvrtak senatorica Elizabeth Warren (demokratkinja iz Massachusettsa).

Forbesova procjena vrijednosti

Forbes procjenjuje Huangovu neto vrijednost na 142,9 milijardi dolara (stanje u 12:45 po istočnoameričkom vremenu – EST), nakon što se njegovo bogatstvo blago oporavilo poslije naglog pada cijene dionica Nvidije pri otvaranju berze. On i dalje ostaje izvan liste 10 najbogatijih ljudi na svijetu, a Forbes ga trenutno rangira kao 13. najbogatiju osobu na svijetu. Huangovo bogatstvo zasniva se na udjelu većem od 3,5% u Nvidiji, a kompanija u četvrtak nije dala nikakve naznake da će on prodati svoje dionice ili izgubiti udio u kompaniji nakon ostavke. Nvidia još nije odgovorila na upit za komentar o statusu njegovih dionica, za koje finansijski dokumenti ukazuju da se nalaze u fondu (trustu) kojim on zajednički upravlja sa suprugom Lori Huang. Prema navodima Timesa, on nema glasačka prava po osnovu svojih dionica u Nvidiji.

Jensen Huang sa suprugom Lori, Foto: REUTERS/Aaron

Nagađanja o mogućem razvodu

Izvještaji o Huangovim aferama pojačali su nagađanja da bi se mogao razvesti od Lori, koju je upoznao još tokom studija. U braku su od sredine 1980-ih. Ako do toga dođe, Lori bi mogla dobiti značajan dio bogatstva svog supruga, naročito s obzirom na to da finansijski dokumenti ukazuju na to da zajednički drže svoj udio u Nvidiji. Kalifornija je također savezna država u kojoj važi princip „zajedničke bračne imovine“ (community property), što znači da se zajednička imovina u slučaju razvoda obično dijeli 50/50, iako još uvijek nije jasno da li par ima predbračni ili bračni ugovor kojim bi određena imovina bila izuzeta kao zasebna.

Alison Durkee, novinarka Forbesa