Nafta pojeftinila 32 posto, dizel 11 posto – zašto Evropa i dalje plaća visoku cijenu

Nafte na globalnom tržištu ponovo ima više nego što se troši, ali cijene dizela u Evropi ostaju 77 posto iznad predratnih nivoa. Oporavak opskrbe zasad nije donio očekivano pojeftinjenje.

Cijene dizela u Evropi i dalje su 77 posto više nego prije početka rata u Iranu, iako je oporavak izvoza iz Perzijskog zaljeva doveo do toga da globalna ponuda nafte prvi put od izbijanja sukoba premašuje potražnju, objavila je u petak Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Naftno tržište posljednjih sedmica bilježi snažan pad cijena. Referentna cijena sjevernomorske nafte North Sea Dated pala je 32 posto, sa 136 dolara po barelu početkom listopada na približno 93 dolara. Europske cijene dizela u istom su razdoblju pale tek 11 posto, na gotovo 180 dolara po barelu.

Nestašica dizela i dalje najveći problem

Uprkos oporavku ponude nafte, IEA upozorava da nestašica dizela ostaje najveći problem tržišta. Napadi na rusku energetsku infrastrukturu nastavljaju ometati izvoz dizela, dodatno produbljujući poremećaje u opskrbi s Bliskog istoka.

Agencija zato poziva na brže oslobađanje strateških zaliha dizela tokom sljedećih mjeseci kako bi se ublažila nestašica dok se proizvodnja u rafinerijama ne oporavi.

Uprkos napadima na tankere, izvoz nafte iz zemalja Perzijskog zaljeva, ne računajući Oman, u oktobru je dosegnuo 18,4 miliona barela dnevno. Ipak, to je još uvijek 26 posto manje nego prije rata.

Oporavak predvodi sirova nafta, dok je izvoz rafiniranih proizvoda i ukapljenog naftnog plina ostao na približno polovici predratnih nivoa.

“Naftno tržište pokazuje prve znakove ponovnog uspostavljanja ravnoteže. Globalna ponuda prvi je put od izbijanja rata u Iranu premašila potražnju”, navodi IEA u mjesečnom izvještaju.

Ponuda raste, ali potražnja slabi

Globalna ponuda nafte porasla je u septembru za tri miliona barela dnevno, a u oktobru za dodatnih 2,3 miliona, dosegnuvši 105,4 miliona barela dnevno.

IEA očekuje da će ponuda premašivati potražnju i u četvrtom tromjesečju, no upozorava da bi nastavak napada na tankere mogao ugroziti oporavak.

Istovremeno, globalna potražnja za naftom ove bi godine trebala pasti za 2,7 miliona barela dnevno, na 102,3 miliona. Glavni su razlozi visoke cijene goriva i poremećaji u izvozu iz Perzijskog zaljeva.

Agencija predviđa oporavak potražnje u 2027., ali očekuje tek skroman rast potrošnje goriva u cestovnom prometu. Sve veći broj električnih automobila i učinkovitija vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem nastavit će ograničavati potrošnju.