Kada se Serena Williams 2019. godine pojavila na naslovnoj strani Forbesa, nedugo nakon osnivanja svoje investicione kompanije Serena Ventures, teniska legenda jasno je pokazala da želi mnogo više od zarade kroz reklamne ugovore.

„Želim da budem dio toga“, rekla je tada, nakon što je tokom prethodnih pet godina, daleko od očiju javnosti, investirala u 34 startapa.

„Želim da budem dio infrastrukture. Želim da budem brend, umjesto da samo budem njegovo zaštitno lice.“

Sedam godina kasnije, podržala je više od 100 kompanija, ali i dalje vjeruje da može postići mnogo više.

U ponedjeljak će 45-godišnja Williams objaviti da udružuje snage sa iskusnom investitorkom u rizični kapital Beth Ferreira kako bi osnovale Starfire Ventures, investicionu kompaniju sa sjedištem u New Yorku, koja planira da prikupi 200 miliona dolara.

Williams i Ferreira nisu željele da otkriju koliko je novca do sada obezbijeđeno, niti koliko će same uložiti u novu kompaniju.

Serena Ventures je u početku ulagala isključivo lični novac Williams, prije nego što je 2022. godine prikupila 111 miliona dolara za investicioni fond.

Dvije partnerke sada planiraju da investiraju u 20 do 25 startupa, prvenstveno u kompanije koje se nalaze u početnim fazama razvoja, odnosno u fazama početnog finansiranja (seed) i serije A (Series A).

Fokus će biti na sektorima kao što su zdravstvo, finansijske usluge i vještačka inteligencija.

Planirano je da pojedinačne investicije iznose od milion do 10 miliona dolara, uz prosječno ulaganje od približno pet miliona dolara.

To je znatno više od iznosa koje je Serena Ventures često ulagala, a koji su se uglavnom kretali oko nekoliko stotina hiljada dolara.

Veća ulaganja trebalo bi da omoguće Starfireu veći uticaj na način na koji se kompanije razvijaju.

Žene moraju više da investiraju u kompanije koje osnivaju žene

Foto: Jamel Toppin for Forbes

Osim ostvarivanja profita, Williams i Ferreira žele da promijene i to ko donosi investicione odluke.

„Potrebno nam je da žene ulažu novac u kompanije koje osnivaju druge žene“, kaže Williams, koja je svjesna da je, prema podacima PitchBooka, samo jedan posto američkog finansiranja rizičnim kapitalom prošle godine otišao kompanijama koje među osnivačima nijesu imale muškarca.

„Takođe nam je potrebno da žene investiraju i u kompanije koje osnivaju muškarci. Naša misija je da ulažemo u kompanije koje mijenjaju način na koji svakodnevno živimo.“

Takav pristup nije nov za Williams, koja je do sada podržala 13 kompanija čija je vrijednost dostigla najmanje milijardu dolara.

Među njima su Andela, Esusu, Lovable i Mercury.

Oko 80 posto osnivača kompanija u koje je investirao prvi fond Serena Ventures dolazilo je iz nedovoljno zastupljenih društvenih grupa.

Međutim, Williams sada vjeruje da njene velike ambicije zahtijevaju izgradnju kompanije koja neće nositi njeno ime i koja će moći da opstane dugo nakon nje.

„Želim da to bude nešto više od Serene“, kaže ona.

Od teniske legende do investitorke vrijedne 400 miliona dolara

Naravno, riječ je o izuzetno ambicioznom cilju, imajući u vidu sve što je Williams već postigla.

Teniski talenat razvijala je uz oca i stariju sestru Venus Williams, trenirajući na javnim terenima u Comptonu, u Kaliforniji.

Profesionalnu karijeru počela je 1995. godine, sa samo 14 godina, i postala jedna od najvećih crnih sportskih zvijezda u tenisu, sportu u kojem su tradicionalno dominirali bijeli igrači.

Osvojila je rekordna 23 Grand Slama trofeja u pojedinačnoj konkurenciji tokom Open ere i četiri zlatne olimpijske medalje, prije nego što je 2022. godine odložila reket.

Kada se u junu vratila tenisu, nastupivši u pojedinačnoj konkurenciji na Wimbledonu i u dublu na četiri turnira WTA tura, Forbes je njeno bogatstvo procijenio na 400 miliona dolara.

Time je postala najbogatija žena u svijetu koja je svoje bogatstvo stekla prvenstveno kao sportistkinja.

Williams je zauzela i treće mjesto na Forbesovoj listi najplaćenijih tenisera za 2026. godinu, sa procijenjenom zaradom od 40,1 milion dolara tokom prethodnih 12 mjeseci.

Njena ukupna zarada tokom karijere, prije oporezivanja, premašuje 600 miliona dolara.

Iskusna investitorka kao ključna partnerka

Williams će u istovremenom bavljenju tenisom i investiranjem pomagati Ferreira, koju je upoznala oko 2015. godine, zahvaljujući investiciji u platformu MasterClass.

Ferreira je prethodno osnovala investicioni fond vrijedan 50 miliona dolara u okviru kompanije WME Ventures, a bila je i izvršna direktorica u kompaniji FirstMark Capital.

Ta kompanija postala je najveći akcionar platforme EvolutionIQ, koja koristi vještačku inteligenciju za obradu zahtjeva za isplatu osiguranja, prije nego što je u januaru 2025. godine preuzeta za 730 miliona dolara.

Ferreira je takođe bila među prvim rukovodiocima kompanije Etsy, a kasnije i operativna direktorica druge kompanije za elektronsku trgovinu, Fab.

Fab je napustila kada je, kako je rekla za Forbes 2016. godine, „sve počelo da se raspada“.

Ferreira je kasnije postala savjetnica Serena Venturesa, dok je Williams gotovo dvije godine pokušavala da je ubijedi da se kompaniji pridruži sa punim radnim angažmanom.

Konačno je 2024. godine postala generalna partnerica u Serena Venturesu, a sada istu funkciju obavlja u Starfire Venturesu.

„Starfire nam pruža priliku da tržištu objasnimo u šta zapravo investiramo, a istovremeno predstavlja Serenu u drugačijem svjetlu“, kaže Ferreira.

„Ona zaista obavlja posao generalnog partnera. Učestvuje na investicionim sastancima, razgovara sa osnivačima kompanija u koje ulažemo i povezuje ih sa ljudima koji im mogu pomoći.“

Foto: Levon Biss for Forbes

Mala kompanija sa uticajem velikih investicionih fondova

Upravo su te veze važan dio ponude Starfirea na tržištu rizičnog kapitala.

Prema podacima PitchBooka, tri kompanije – Andreessen Horowitz, Thrive Capital i Founders Fund – prikupile su gotovo polovinu ukupnog novca uloženog u američke fondove rizičnog kapitala tokom prve polovine 2026. godine.

Kako objašnjavaju osnivačice, kombinacija Ferreirinog iskustva u izgradnji kompanija i Serenine globalne prepoznatljivosti znači da ulaganje Starfirea donosi pristup kontaktima i mogućnostima koje malo investicionih kompanija te veličine može da ponudi svojim startupima.

„Mi smo mala kompanija, ali poslujemo kao mnogo veća“, kaže Williams, koja obavlja funkciju upravljačke partnerke.

„Naša posebna prednost je u tome što kompanijama možemo da pomognemo da mnogo brže napreduju, tako što ćemo ih povezati sa pravim ljudima.“

Njih dvije vjeruju i da će im različite perspektive pomoći da prepoznaju investicione prilike koje drugi ulagači mogu da previde, poput oblasti zdravstvene zaštite žena.

Williams je, naprimjer, preko Serena Ventures investirala u Midi Health, kompaniju koja pruža zdravstvenu njegu ženama koje prolaze kroz menopauzu i suočavaju se sa drugim zdravstvenim problemima srednjeg životnog doba.

U februaru je Midi prikupio 100 miliona dolara u novoj rundi finansiranja, čime je vrijednost kompanije premašila milijardu dolara.

„Volimo zdravstvo. Kao sportistkinji, to je moj život“, kaže Williams.

Govoreći posebno o zdravlju žena, dodaje:

„Toliko dugo smo bile zaboravljene. Zato želimo da podržimo osnivače koji pokreću kompanije i ne zaboravljaju nas. Želimo da budemo dio toga.“

Vještačka inteligencija među glavnim investicionim prioritetima

Za razliku od zdravstvene zaštite žena, vještačka inteligencija trenutno je u središtu pažnje gotovo svih investitora.

Prema podacima PitchBooka, poslovi povezani sa vještačkom inteligencijom činili su približno 86 posto ukupne vrijednosti američkih investicija rizičnog kapitala tokom prve polovine 2026. godine.

Ferreira kaže da su ona i Williams već razgovarale sa predstavnicima više od 30 kompanija koje razvijaju AI asistente.

Ipak, veoma pažljivo biraju gdje će ulagati kapital.

Posebno su zainteresovane za kompanije koje koriste vještačku inteligenciju za razvoj proizvoda i usluga, umjesto za startupe koji razvijaju samu osnovnu tehnologiju.

Prva investicija Starfirea, kompanija Town, predstavlja primjer i vrste poslovanja koju Williams i Ferreira žele da podrže i razloga zbog kojih bi osnivači startupa mogli da požele njih dvije među svojim investitorima.

Njih dvije su već koristile AI asistenta te kompanije prije nego što su kontaktirale njene osnivače sa prijedlogom za ulaganje.

U oktobru je Starfire Ventures učestvovao u rundi finansiranja vrijednoj 108 miliona dolara, nakon koje je Town procijenjen na milijardu dolara.

Za suosnivača i izvršnog direktora kompanije Town, Jean-Denisa Grezea, glavna prednost bila je mogućnost saradnje sa investitorkama koje razumiju da izgradnja startupa neizbježno donosi neuspjehe i prepreke, ali i znaju šta je potrebno da se oni prevaziđu.

„I Beth i Serena navikle su na rizik i na situacije u kojima stvari ne idu uvijek po planu, ali imaju iskustvo koje pokazuje da se na kraju ipak može uspjeti“, kaže on.

„Želim da razgovaram sa nekim ko je prošao kroz teške periode i ko može da mi kaže kako da nastavim dalje. Zato mi je veoma prijatno da im pošaljem poruku kada mi takav savjet zatreba.“

Cilj je promijeniti način na koji funkcioniše investiciona industrija

Williams vjeruje da će takvi lični odnosi biti privlačni investitorima.

Istovremeno je svjesna šireg uticaja koji je već ostvarila.

„Čitava moja karijera bila je posvećena inspirisanju drugih“, kaže ona.

Vjeruje da bi uspjeh Starfirea mogao imati posljedice koje daleko prevazilaze samu kompaniju, podstičući više žena da osnivaju investicione fondove i na kraju odlučuju koje kompanije će dobiti finansiranje.

„Ovo je prilika da oblikujemo i promijenimo tradicionalni način funkcionisanja industrije rizičnog kapitala“, kaže Williams.

„Bilo je potrebno da nekoliko izuzetno moćnih žena preuzme inicijativu, stvori nešto svježe i novo i sruši brojne barijere.“

Sofia Chierchio, Forbes

Serena Williams Launches Second VC Firm, With Plans To Attract $200 Million