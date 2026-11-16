CT skeneri otkrili šifru brave stare 400 godina, pronađene u olupini broda

Više od 400 godina nakon što se engleski trgovački brod nasukao uz obalu Walesa, istraživači su uspjeli da dešifruju kombinaciju brave pronađene u olupini i uspješno otvore njen mehanizam.

Istraživači su utvrdili da je šifra „ANCE“, koristeći mikroračunarsku tomografiju (mikro-CT) kako bi zavirili u mehanizam brave. Pritom nisu oštetili ovaj nekoliko vijekova star predmet. Ova tehnologija omogućila im je da jasno razlikuju pojedinačne rotirajuće prstenove brave i njene unutrašnje komponente.

„Na CT snimcima mogli smo da vidimo oblike slova na spoljašnjoj strani prstenova, jer su bila utisnuta u mesing“, kaže David Williams. On je naučni saradnik na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Cardiffu. „Identifikovanjem unutrašnjih zareza i povezivanjem njihovih položaja sa slovima na svakom prstenu uspjeli smo da utvrdimo ispravnu kombinaciju od četiri slova“.

Šta znači otkrivena šifra?

Šta znači ANCE, ako uopšte nešto znači, i dalje je misterija. Ipak, ovo otkriće pruža živopisan istorijski detalj o robi koja se prevozila brodom Ann Francis. Brod je doživio brodolom 28. decembra 1583. godine, dok se vraćao iz Španije u Norfolk. Snažna oluja skrenula je elizabetanski brod sa kursa. Nasukao se na plaži Margam, u blizini Port Talbota. Tom prilikom poginulo je 14 mornara.

Vjeruje se da je brava zatvarala drveni sanduk u kojem su se možda nalazili vrijedni predmeti koji nisu preživjeli brodolom, poput dokumenata i tekstila.

Predmeti iz olupine koji su uspjeli da odole vremenu trenutno su izloženi u okviru postavke „Tides of Treasure“ u Nacionalnom muzeju na obali u Swanseaju, u Walesu. Ostaci broda Ann Francis prvi put su javno predstavljeni na ovoj izložbi. Među njima su i mornarski pisak, kao i istorijski zlatnici iz vremena vladavine španskih kraljeva Ferdinanda i Izabele.

Pronađeno 870 novčića

Između 1996. i 2017. godine, tragač za metalima Peter Hughes pronašao je najveći dio brodskog blaga – oko 870 zlatnih i srebrnih novčića, pomorsku opremu i pribor – nakon što su oluje sprale slojeve pijeska sa plaže Margam. Među razbacanim španskim novčićima uočio je i bravu, čiji su prstenovi i dalje mogli da se okreću iako je više od četiri vijeka provela zatrpana pijeskom.

„Kada sam pomjerao prstenove sa brojčanicima na kombinacionoj bravi, okretali su se bez ikakvih problema, iako su više od 400 godina proveli pod pijeskom. Ostao sam u nevjerici“, rekao je Hughes.

Pokretanje prstenova bilo je uzbudljivo, ali otvaranje brave predstavljalo je izazov. Tu je na scenu stupila Laboratorija za istraživanje biomehanike mišićno-koštanog sistema Univerziteta u Cardiffu. Iako se njeni istraživači prvenstveno bave proučavanjem biomehanike ljudskog tijela, koriste i naprednu opremu za skeniranje u analizi fosilnih fragmenata i životinjskih ostataka, u okviru arheoloških i konzervatorskih projekata.

Novčići sa broda; Foto: Amgueddfa Cymru

Organizacija Amgueddfa Cymru, dobrotvorna ustanova koja upravlja sa sedam muzeja u Walesu, sarađivala je sa istraživačima iz ove laboratorije kako bi otvorila bravu.

Gotovo 1.300 kombinacija

„U principu, do kombinacije se moglo doći metodom pokušaja i greške“, rekao je univerzitetski istraživač Williams. „Međutim, sa četiri prstena i šest slova na svakom od njih postojalo je 1.296 moguće kombinacije. To podrazumijeva da tačno znate i gdje slova treba da se poravnaju. Uzastopno pomjeranje tako osjetljivog istorijskog predmeta moglo je da dovede i do njegovog oštećenja“.

Mikro-CT funkcioniše po istom principu kao medicinski skeneri za kompjuterizovanu tomografiju (CT). Koriste rotirajuće rendgenske zrake i računare za stvaranje više poprečnih snimaka. Ljekari tako mogu da posmatraju unutrašnjost tijela, sloj po sloj, i procjenjuju povrede, bolesti i degenerativne promjene, bez potrebe da hirurški otvaraju tijelo pacijenta. U februaru su radiolozi sa Univerziteta Južne Kalifornije obavili CT snimanje cijelog tijela dvije drevne egipatske mumije. Istraživali su od kojih su bolesti možda bolovale.

Snimanje gustih materijala, poput mesinga, može predstavljati izazov za CT skenere. Oni apsorbuju rendgenske zrake drugačije od manje gustih materijala, kao što je kost. Zbog toga je Williams u početku bio skeptičan kada su ga kontaktirali sa prijedlogom da se univerzitetska oprema upotrijebi za rješavanje misterije ovog artefakta.

„Bio sam zapanjen što smo zaista uspjeli da je dešifrujemo“, rekao je Williams. „Posebno je bilo zadovoljstvo kada nam je muzejski tim kasnije te večeri javio da je kombinacija bila ispravna i da su uspjeli da otvore bravu“.

Leslie Katz, saradnica Forbesa