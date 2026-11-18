Nakon neuspjele prve prodaje koja je bila zakazana za 11. novembar, stečajni upravnik je u ponedjeljak raspisao Javni oglas za drugu prodaju pojedinačnih cjelina Koksare iz Lukavca.

Početna cijena 15 dijelova koje su na prodaju, ovoga puta je smanjena za blizu 49 miliona KM (28,6 % manje). Podsjećamo, početna cijena imovinskih cjelina nekadašnjeg industrijskog giganta, tokom prve prodaje iznosila je 171,3 miliona KM, dok danas ona iznosi 122,3 miliona KM.

Šta je na prodaju?

Kako je navedeno u oglasu, na prodaju su; fabrike Koksara, Energana, AMK, Azotara i Remont, imovina koja obuhvata željeznički saobraćaj, nekretnine uz magistralni put Tuzla-Doboj, Slavoluk, kao i nekretnina Brdo u naselju Koksara i Puračić-Lukavac, zatim Upravna zgrada i pomoćni objekti i garaže.

Prag za minimalnu početnu cijenu 15 cjelina Koksare u stečaju, tokom prve prodaje bio je utvrđen na 70 % procijenjene vrijednosti imovine, dok je sada, u drugom pokušaju prodaje, taj prag spušten na 50 % procijenjene vrijednosti.

Najvrijednija imovina

Najvrijednija imovina industrijskog giganta u stečaju, koji je svoje pogone ugasio u februaru ove godine (imao je oko 500 zaposlenih tada), je fabrika Koksara. Kako je Forbes BiH ranije pisao, ovaj glavni proizvodni pogon prodavao se s početnom cijenom od 90,9 miliona KM (oko 46,5 miliona eura), te mu je procijenjena vrijednost iznosila 129,86 miliona KM. Ovoga puta, navodi se u oglasu, minimalna početna cijena, fabrike Koksara, u čiju imovinu ulaze zemljište, građevine i oprema, zajedno sa pripadajućim suvlasničkim dijelovima na zajedničkoj infrastrukturi, određena je u procentu od 50% procijenjene vrijednosti odnosno u iznosu od 64.787.321,99 KM.

Ročište za prodaju imovine po pojedinačnim LOT-ovima metodom usmenog javnog nadmetanja održat će se u prostorijama

Koksare u Lukavcu 1. decembra sa početkom u 12 sati. Ponuđači, navedeno je, moraju pristupiti lično, odnosno putem

zakonskog zastupnika ili putem punomoćnika sa predočavanjem odgovarajuće punomoći.

Podsjećamo, prije nego što se imovina Koksare iz Lukavca počela parcijalno prodavati, tri puta je bezuspješno pokušavana prodaja industrijskog giganta kao cjeline. Nadmetanja su bila zakazana za 5. maj, 4. juni i 7. juli. Početna cijena u prvom pokušaju iznosila je 150,6 miliona KM, da bi kasnije bila spuštena na 119,7 miliona, a potom na 108,4 miliona KM.