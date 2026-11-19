Očekuje se da će nova igra Grand Theft Auto samo ove godine svom studiju Rockstar i matičnoj kompaniji Take-Two donijeti više od tri milijarde dolara. Međutim, najveći dobitnici mogli bi da budu dva slabo poznata brata iz Britanije koji stoje iza ovog popularnog kriminalističkog serijala.

Davne 1996. godine, Sam Houser bio je tek nekoliko godina udaljen od posla u poštanskoj službi njemačke muzičke kompanije BMG. Tada je postavljen na čelo njenog tek osnovanog odjeljenja za video-igre. Naslijedio je katalog edukativnih igara, poput The Pink Panther: Passport to Peril, kao i Pandemonium, rane akcione igre za PlayStation. A onda je na sto 24-godišnjaka stigao demo disk iz studija u Dundeeju, u Škotskoj.

Igra je imala toliko bagova da se neprestano rušila dok je igrao. Ali Houser je u njoj video nešto novo. Za razliku od drugih trkačkih igara, ovdje je igrač bio kriminalac koji prolazi kroz crveno svjetlo i pokušava da pobjegne policijskim automobilima koji ga jure. Sam Houser, koji je do tada već zaposlio i svog mlađeg brata Dana, ubijedio je BMG da prihvati igru. Intuitivno je procijenio da će igrači biti opsjednuti slobodnim kretanjem i razaranjem u ogromnom gradu prepunom kriminala.

Igra Grand Theft Auto, objavljena naredne godine, bila je, kao i Pandemonium, umjereno uspješna. Kontroverze zbog njenog sirovog, amoralnog sadržaja i mračnog humora, u kojem su igrači osvajali poene za ubijanje policajaca i gaženje pješaka (uništavanje povorke monaha donosilo je bonus), obezbijedile su joj naslovne strane, televizijsko vrijeme. Čak i pozive britanskih političara da bude zabranjena. Međutim, reputacija igre kao „bolesne, izopačene i vrijedne prezira“ doprinijela je tome da širom svijeta proda više od milion primjeraka.

Gotovo 30 godina kasnije, franšiza Grand Theft Auto ne samo da je među najprofitabilnijim serijalima video-igara već je i jedna od najuspješnijih u čitavoj industriji zabave. Od lansiranja 1997. serijal je ostvario procijenjenih 14 milijardi dolara prodaje. To je više od prihoda bioskopske distribucije pet filmova iz serijala Indiana Jones ili svih sedam filmova iz franšize Jurassic Park.

Cijena šestog nastavka 80 dolara

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Analitičari predviđaju da bi šesti nastavak serijala Grand Theft Auto, obimna akciona kriminalistička saga smještena u Vice City, donekle fikcionalizovani Miami, mogao da proda više od 40 miliona primjeraka u samo prva četiri mjeseca (već je dostigao 15 miliona prednarudžbina, prema podacima Sensor Towera). Uz cijenu od 80 dolara, to znači da bi matičnoj kompaniji Take-Two Interactive, čije se akcije kotiraju na Nasdaqu, mogao da donese više od 3,2 milijarde dolara ove godine. Ako bude nalik prethodnicima, nastaviće da donosi prihode i godinama nakon lansiranja.

„Vjerujemo da će ovo biti prekretnica u industriji video-igara i nešto kakvo vjerovatno nikada ranije nijesmo vidjeli“, rekao je Andrew Marok, analitičar kompanije Raymond James.

Take-Two, sa sjedištem u New Yorku, prošle godine je ostvario prodaju od 6,6 milijardi dolara. Pri čemu su igre Grand Theft Auto činile 825 miliona dolara, odnosno osminu ukupnog prihoda. To je bila godina u kojoj je bilo tek nekoliko manjih nadogradnji za Grand Theft Auto Online i remasterizovana verzija Grand Theft Auto V za PC. Oba naslova prvobitno su objavljena 2013.

Ovaj online segment pretvorio je igru staru 13 godina u trajni izvor ogromnih prihoda. To je omogućio priliv od mikrotransakcija igrača koji plaćaju da otključaju novi sadržaj, automobile i oružje. Od lansiranja, Take-Two je svojim studijima koje posjeduje isplatio više od 6,9 milijardi dolara kroz takozvane „interne tantijeme“. Rockstar, kao i Sam i Dan Houser, dobili su najveći dio tog novca zahvaljujući ugovoru o naknadi koji je jedinstven u industriji video-igara.

Nezainteresovan za slavu

Sam Houser i dalje nadgleda Rockstar i izlazak nove igre, ali je odbio da govori za ovaj članak. Posljednji intervju dao je 2010. godine. Jedna od posljednjih njegovih javno dostupnih fotografija datira sa ceremonije dodjele nagrada iz 2014. godine. Obožavaoci Rockstara, koji su gotovo fanatično posvećeni kompaniji, na društvenim mrežama dijele rijetke fotografije na kojima se Houser pojavljuje, uz glasine i procurele informacije o novim detaljima iz Grand Theft Auto VI.

Take-Two je 1998. kupio Grand Theft Auto i tim koji je radio na igri od BMG-a, koji je tada napuštao posao sa video-igrama. Sam Houser imenovan je za predsjednika Rockstar Gamesa i od tada vodi studio. Njegov brat Dan zaslužan je za pisanje velikog dijela dijaloga u igrama. Njih su izgovarale holivudske zvijezde poput Raya Liotte i Samuela L. Jacksona. Dan je napustio Rockstar 2020. kako bi osnovao sopstveni studio.

Grand Theft Auto se dramatično promijenio od vremena blokovske dvodimenzionalne grafike iz 32-bitne ere. Nova verzija igre gotovo je fotorealistična. Vice City obuhvata digitalni ekvivalent površine od oko 181 kvadratnog kilometra metropole, ostrva i močvara. Ranije igre u serijalu podsjećale su na holivudske kriminalističke epopeje poput Goodfellas Martina Scorsesea i Heat Michaela Manna. Kasnija izdanja razvila su sve složenije, gotovo barokne priče o amoralnim i nihilističkim gangsterima. Ipak, samo vrhunski holivudski autori mogli bi da zamisle nivo kontrole – i prihoda od profita – koji su braća Houser uspjela da obezbijede.

Ugovor kakav drugi nemaju



Iako Sam, koji danas ima 55 godina, i Dan Houser, koji ima 53, nijesu stvorili originalnu igru niti su veliki akcionari Rockstara ili Take-Twoa, uspjeli su da dogovore izuzetno povoljan ugovor prema kojem dobijaju veliki dio profita Rockstarovog gaming carstva. Nakon što je četvrta igra Grand Theft Auto 2008. postala veliki kritički i komercijalni hit, Take-Two je želio da osigura ostanak ključnih ljudi koji su radili na tom naslovu. Investitorima je 2008. saopšteno da je kompanija sklopila novi ugovor o „podjeli profita“ sa braćom Houser i drugim višim rukovodiocima Rockstara.

„Ključni elementi ovog ugovora odnose se na naše kontinuirane odnose sa vrhunskim talentima u industriji“, rekao je tada izvršni direktor Take-Twoa Strauss Zelnick tokom konferencijskog poziva povodom objavljivanja poslovnih rezultata. „Ključni ljudi sa kojima imamo saradnju dobijaju preduzetničku priliku da razvijaju novu, dodatnu intelektualnu svojinu koju će posjedovati. I koju će Take-Two ekskluzivno objavljivati“.

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Otkrivanje detalja

Take-Two nikada nije detaljno objasnio uslove ugovora svojim investitorima, ali je sudski postupak iz 2016. otkrio da je kompanija 50 odsto operativnog profita od svih Rockstarovih igara izdvajala u fond za bonuse zaposlenih u studijima u New Yorku. Braća Houser i producent GTA IV Leslie Benzies mogli su pojedinačno da imaju pravo na čak 25 odsto tog fonda, dok bi ostatak bio podijeljen među tada 4.711 zaposlenih u Rockstaru.

Detalji ovog jedinstvenog ugovora o naknadi dospjeli su u javnost nakon što je Rockstar 2016. raskinuo radni odnos sa Benziesom. Benzies je tužio kompaniju, tvrdeći da mu duguje 153 miliona dolara na osnovu internih tantijema. Kao i da su braća Houser od decembra 2014. do avgusta 2015. dobila po 46 miliona dolara. Spor je riješen 2019. godine, pod uslovima koji nijesu objavljeni.

Take-Two je odbio da komentariše. Rockstar Games, Sam Houser, Dan Houser i Leslie Benzies nijesu odgovorili na zahtjev za komentar.

Na pragu milijardera

Forbes procjenjuje da je Sam Houser mogao da ima pravo na čak milijardu dolara tantijema od franšize Grand Theft Auto i drugih velikih Rockstarovih hitova, poput vestern igre Red Dead Redemption II. Njegov brat takođe je učestvovao u tim isplatama sve do odlaska iz kompanije 2020. godine. Nove isplate od prodaje Grand Theft Auto VI, kao i prihodi od njegove online verzije, čije je izdanje planirano za 2027. godinu, mogle bi da iznose stotine miliona dolara.

Ovi prilivi bi vremenom mogli da učine Sama Housera milijarderom, kada se nadoknade ogromni troškovi razvoja najnovije igre. Detalji ugovora o naknadi oduvijek su bili nejasni. O tome ko dobija dio profita trebalo je da odlučuju braća Houser i jedan rukovodilac Take-Twoa.

Ugovor je dodatno poboljšan klauzulom kojom su braća dobila trajna prava intelektualne svojine nad naslovima poput Grand Theft Auto i serijala Red Dead, koji je kompanija kupila 2004. godine. Prva igra iz serijala, smještena na Divlji zapad, bila je umjereno uspješna. Ali su njena dva nastavka, sa ogromnim otvorenim svjetovima, prodata u više od 120 miliona primjeraka. Time se serijal svrstava među najprodavanije igre svih vremena, uz Tetris, Minecraft i Grand Theft Auto V.

Braća su u okviru ugovora dobila i akcije Take-Twoa. Njihova vrijednost u trenutku dodjele bila je veća od 18 miliona dolara za svakog od njih. Nije poznato da li su zadržali te akcije, ali da jesu, danas bi vrijedjele više od 460 miliona dolara.

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Priče o visokim troškovima pravljenja igrice

Ovaj izuzetno povoljan ugovor godinama je predstavljao značajno finansijsko opterećenje za matičnu kompaniju Take-Two. Prije 10 godina, kompanija je za takve interne tantijeme izdvajala gotovo trećinu svojih godišnjih prihoda. Međutim, rast serijala NBA 2K i naučnofantastične franšize Borderlands pomogli su Take-Twou da smanji gotovo potpunu zavisnost od Rockstarovog studija koji proizvodi hitove. Ipak, kompanija je prošle godine na tantijeme isplatila gotovo 420 miliona dolara. To je šest odsto njenog godišnjeg prihoda.

To je i dalje ogromna suma koja opterećuje profit Take-Twoa. Kompanija je poslovala sa gubitkom u pet od posljednjih 10 godina. Kompanija je dugo imala niže profitne marže od najvećih konkurenata, uključujući Electronic Arts, koju je u avgustu kupila grupa predvođena Saudijskom Arabijom za 55 milijardi dolara, i Blizzard-Activision, koji je Microsoft preuzeo 2022. za gotovo 70 milijardi dolara.

Rockstarove igre poznate su i po izuzetno visokim troškovima razvoja. Take-Two ne objavljuje troškove razvoja pojedinačnih igara. Direktorka studija Rockstar, ujedno i druga osoba po važnosti u kompaniji, Jennifer Kolbe, nedavno je demantovala glasine da je budžet za Grand Theft Auto VI premašio 1,5 milijardi dolara. To je 10 puta više od navodnih 150 miliona dolara, koliko je koštala prethodna igra iz serijala. Izlazak igre odlagan je više puta, a na njenom razvoju radi se već osam godina.

Izvršni direktor Take-Twoa Zelnick godinama je odbijao pitanja analitičara koji su pokušavali da saznaju više o ogromnim troškovima razvoja najnovijeg nastavka Grand Theft Auto. Nije želio da govori ni o podjeli profita sa rukovodiocima Rockstara. Investitori vjerovatno nijesu previše zabrinuti, s obzirom na to da je cijena akcija porasla 1.589 odsto otkako je Zelnick preuzeo rukovođenje 2011. godine, nakon smjene čak pet izvršnih direktora u periodu od samo osam godina.

Osigurana budućnost

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Prema medijskim izvještajima, Sam Houser i dalje živi u New Yorku, ali je 2022. kupio seosko imanje vrijedno 33 miliona dolara u oblasti Cotswolds, prema podacima britanskog registra nekretnina. Njegov brat Dan Houser navodno je 2022. kupio vilu vrijednu 31 milion dolara u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. On je 2012. kupio nekadašnji dom Trumana Capotea u Brooklyn Heightsu za 12,5 miliona dolara.

Cijena akcija Take-Twoa pala je šest odsto nakon što je 2020. objavljeno da Dan Houser napušta Rockstar. Njegov novi studio je u avgustu prošle godine najavio da radi na novoj igri, čije je izdanje planirano za 2028. godinu. Tema? „Propali razvoj ambicioznog, ali zaraznog digitalnog projekta koji predstavlja svijet igre“.

Houser je više od decenije uglavnom izvan javnosti i nikada nije govorio o izuzetno unosnom ugovoru koji je promijenio finansijsku situaciju njega i njegovog brata. E-mailovi i interni dokumenti kompanije iz sudskog postupka 2016. pokazuju da je Houser bio svjestan da bi taj ugovor mogao da predstavlja životni finansijski dobitak.

„Ekonomija ovog posla nema gotovo nikakve paralele u našoj industriji“, napisao je 2008. svom tadašnjem kolegi Benziesu. „Moramo da izađemo iz uobičajenih poslovnih modela. Moramo da posjedujemo i kontrolišemo, u razumnoj mjeri, sopstvenu sudbinu“.

Iain Martin, Forbes