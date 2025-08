Bosanka Lejla Cas širi svoje poslovno carstvo globalno

Bosanka Lejla Cas, sa adresom u Los Angelesu, nastavlja širiti svoje poslovno carstvo. Nakon Los Angelesa i Sydneya, njen beauty brend se širi na tržište Evrope.“Današnji dan označava veliku prekretnicu – Knesko Skin je sada ponosno pokrenut u Velikoj Britaniji, našoj trećoj kompaniji na globalnom nivou”, napisala je Lejla na svom Facebooku.

Lejla je poznata estetičarka i reiki praktičarka, te je od 2012. godine kada je pokrenula brend, uspjela pozicionirati ga u vrh luksuznih kozmetičkih brendova u Americi koje koriste i najveće holivudske zvijezde; od Halle Berry, preko Kardashian porodice do Paris Hilton. Njen beauty brend se danas može naći u ekskluzivnim hotelima kao što su: Four Seasons, Ritz Carlton, MGM Resorts Intl, ali i prestižnim maloprodajnim objektima poput Neiman Marcusa i Saks Fifth Avenue u SAD-u, kao i Printempsu u Dohi i Mecca Cosmeticu u Australiji i Novom Zelandu.

Globalno tržište “čiste ljepote” procijenjeno je na preko 12 milijardi dolara u 2024. godini, s prosječnim godišnjim rastom od 8–10%, prema podacima Statista i Allied Market Research. Promjena potrošačkih navika – potaknuta sve većim interesom za zdravlje, održivost i etičku proizvodnju – omogućila je manjim brendovima da uđu na tržište koje je tradicionalno bilo rezervisano za korporativne gigante poput L'Oréala i Estée Laudera.

Leja Cas, Foto: Knesko Skin

Knesko Skin je primjer brenda koji kapitalizira na prelasku potrošača s klasične kozmetike ka “svjesnoj potrošnji”. U kombinaciji nauke i spiritualnosti proizvodi maske, serume i dodatke za njegu kože. Ono što ga izdvaja posebno na tržištu da u njezi poštuje holistički pristup, te integriše kristaloterapiju u proizvodne formule. Zbog ljekovitih svojstava Knesko u svaku od svojih prepoznatljivih maski unosi drago kamenje (dijamante, ružičasti kvarc i crne bisere). Dragulji su kaže Lejla, stoljećima cijenjeni zbog svojih energetskih svojstava i ljekovitih koristi.

Takozvana Clean label” transparentnost potpuno je inkorporirana u njihovoj proizvodnji, a to su proizvodi bez parabena, ftalata, formaldehida, PEG-ova, silikona i mineralnih ulja.

U kombinaciji nauke i spiritualnosti proizvodi maske, serume i dodatke za njegu kože, Foto:Knesko Skin

„Knesko je više od samo brenda za njegu kože; to je visoko vibracionalna njega kože. Ono što nas izdvaja je naš jedinstveni spoj drevne mudrosti, moderne nauke i duhovnog wellnessa. Naši proizvodi ne samo da pružaju vidljive rezultate, već također promoviraju unutarnju ravnotežu i harmoniju, zahvaljujući infuziji dragulja i reiki energije“, pojasnila je Lejla u svom ranijem intervjuu za Forbes BiH.