Rekordna sezona krstarenja i velika ulaganja u lučku infrastrukturu čvrsto pozicioniraju Šetlandska ostrva na programima krstarenja u sjevernoj Evropi. Evo šta ova udaljena škotska ostrva čini tako atraktivnom destinacijom.

Šetlandska ostrva u Škotskoj zauzimaju strateški položaj u sjevernom Atlantiku. To ih čini prirodnom usputnom stanicom za kruzere koji plove između Britanskih ostrva, Norveške, Islanda i Farskih ostrva.

Međutim, njihova privlačnost ne svodi se samo na povoljan geografski položaj. Šetlandska ostrva nude jedinstvenu kombinaciju skandinavskog i škotskog nasljeđa, izuzetnih arheoloških nalazišta, bogatog životinjskog svijeta i priobalnih pejzaža koji se znatno razlikuju od onih u drugim dijelovima Britanije.

Kruzing kompanije sve više primjećuju njihov potencijal. Luka Lerwick prijavila je najuspješniju sezonu kruzera do sada. Od aprila do oktobra 2026. godine ugostila je 137 brodova sa ukupno 122.164 putnika.

U okviru te sezone prvi put su pristali i kruzeri luksuznih kompanija Ritz-Carlton Yacht Collection i SeaDream Yacht Club. To pokazuje da su Šetlandska ostrva privlačna i za putnike koji biraju luksuzna krstarenja, a ne samo standardne kruzing aranžmane.

Očekuje se da će 2027. biti zabilježeno oko 135 dolazaka brodova, dok rezervacije unaprijed sežu sve do 2035. godine. Šetlandska ostrva tako su se čvrsto pozicionirala na dugoročnom radaru kruzing industrije.

Škotska destinacija sa nordijskim korijenima

Foto: David Nikel

Položaj Shetlandskih ostrva između Škotske i Skandinavije vijekovima je oblikovao njihov identitet. Ostrva su bila pod vlašću Norvežana sve do 1469. godine. Skandinavski uticaji i danas su vidljivi u nazivima mjesta, lokalnim običajima i specifičnom shetlandskom dijalektu.

Za putnike sa kruzera ovo nasljeđe posebno dolazi do izražaja na arheološkom lokalitetu Jarlshof, izuzetnom nalazištu u blizini južnog vrha ostrva Mainland, najvećeg u Šetlandskom arhipelagu.

Posjetioci ovdje mogu da istraže ostatke naselja koja obuhvataju period od nekoliko hiljada godina. Od praistorijskih kamenih građevina i utvrđenja iz željeznog doba, preko vikinških dugih kuća, do kasnijih srednjovjekovnih objekata.

U blizini se nalazi rt Sumburgh Head, koji nudi sasvim drugačiju atrakciju: impresivne priobalne litice, istorijski svjetionik i kolonije morskih ptica. Među sezonskim atrakcijama posebno se izdvajaju atlantski pafini, naročito u periodu od maja do jula.

Na drugim lokacijama organizuju se izleti na kojima posjetioci mogu da upoznaju shetlandske ponije, tradicionalne seoske zajednice i surovu ljepotu obale ovih ostrva.

Za ljubitelje životinjskog svijeta i istorije, koji žele da posjete mjesta sa snažnim kulturnim identitetom, Šetlandska ostrva nude izuzetno raznovrsne sadržaje na relativno malom prostoru.

Sve veće ambicije luke Lerwick u kruzing industriji

Prirodne atrakcije Shetlandskih ostrva nisu jedini razlog zbog kojeg su kruzing kompanije zainteresovane za ovu destinaciju.

Lučka uprava Lerwicka nedavno je završila projekat vrijedan 24 miliona funti (oko 31,5 miliona dolara), čiji je cilj unapređenje pristupa većim brodovima u okviru aktivne luke.

Foto: David Nikel

Radovi su obuhvatili produbljivanje i proširivanje prilaznih plovnih puteva do pristaništa Mair's. Zahvaljujući obezbjeđivanju ujednačene dubine vode uz kej dug oko 275 metara, kruzing kompanije imaće veću fleksibilnost prilikom planiranja pristajanja.

Projekat će koristiti i ribarskim, energetskim i drugim komercijalnim brodovima. Za kruzing kompanije unaprijeđeni uslovi za vezivanje mogli bi da znače više mogućnosti da putnike iskrcaju direktno na obalu. Ipak, veći brodovi će možda i dalje morati da se sidre u luci, a putnike prevoze do obale manjim čamcima.

U saopštenju za javnost, Melanie Henderson, menadžerka za kruzing i marketing u luci, istakla je doprinos lokalnih organizatora izleta, prevoznika, prodavnica i ugostiteljskih objekata uspješnoj kruzing sezoni.

Sljedeći izazov biće da se nastavi ovakav rast, uz istovremeno obezbjeđivanje da od razvoja kruzing turizma koristi ima i šira ekonomija Shetlandski ostrva.

Šta putnici sa kruzera mogu da očekuju na Šetlandskim ostrvima

Jedna od prednosti Lerwicka jeste to što putnicima nije neophodan organizovani izlet da bi uživali u posjeti.

Istorijski centar grada je kompaktan i pogodan za obilazak pješice. Sa uskim ulicama, prodavnicama i zgradama duž obale koje svjedoče o vijekovima pomorske trgovine.

Muzej i arhiv Šetlandskih ostrva odlična su polazna tačka za upoznavanje istorije arhipelaga. Ljubitelji kriminalističke serije „Shetland“ možda će prepoznati i pojedine lokacije u starom dijelu grada, uključujući zgrade Lodberrie duž obale.

Za brodove koji pristaju na udaljenijim vezovima u pristaništima Mair's i Holmsgarth organizovan je autobuski prevoz do centra grada. Međutim, za obilazak lokacija izvan Lerwicka potrebno je više planiranja.

Foto: David Nikel

Popularni izleti do Jarlshofa, rta Sumburgh Head i drugih atrakcija mogu se brzo popuniti. Naročito kada nekoliko kruzera istog dana posjeti ostrva. Zvanični turistički sajt Shetlandskih ostrva namijenjen putnicima sa kruzera preporučuje rezervisanje izleta unaprijed. Ponekad se istovremeno na kopnu može naći i do 4.000 putnika sa kruzera.

Javni autobuski prevoz takođe je jedna od mogućnosti, ali red vožnje možda neće odgovarati putnicima koji se u luci zadržavaju samo nekoliko sati.

Šetlandska ostrva svakako vrijedi potražiti prilikom izbora kružnog putovanja po sjevernoj Evropi. Njihova kombinacija škotske ostrvske kulture i divljih atlantskih pejzaža nudi nešto drugačije u odnosu na uobičajene fjordove i gradske destinacije ovog regiona.

A kako se Lerwick priprema za još jednu prometnu sezonu, sve više putnika imat će priliku da ih otkrije.

David Nikel, saradnik Forbesa