Ljudi često imaju čvrste stavove o tome da li je čovjek po svojoj prirodi predodređen za monogamiju. Neki smatraju da je doživotna partnerska veza naše prirodno stanje. Drugi je vide kao društveno pravilo nametnuto instinktima koji nas vuku u suprotnom pravcu. Razumijem privlačnost oba stanovišta, ali mislim da pitanje postaje mnogo zanimljivije kada prestanemo raspravljati na osnovu intuicije i pogledamo šta nam govori samo ljudsko tijelo.

To je moguće zato što način parenja utječe na anatomiju. Kada se neka vrsta milionima godina nadmeće za partnere na određeni način, takva konkurencija mijenja i tjelesne karakteristike njenih pripadnika. Poređenje ljudi s našim najbližim srodnicima omogućava nam da krenemo unazad, od građe tijela ka ponašanju koje je do nje dovelo.

Trag 1: Muškarci i žene imaju sličniju tjelesnu građu nego majmuni

Najjasnije je početi od razlike u tjelesnoj veličini između mužjaka i ženki. Kod gorila jedan dominantni mužjak obično kontrolira grupu ženki. Ostali mužjaci moraju se boriti s njim za tu poziciju. Vremenom je to pogodovalo razvoju veoma krupnih mužjaka. Odrasli mužjak gorile često je približno dvostruko teži od ženke.

Kod gibona je situacija suprotna. Ovi mali čovjekoliki majmuni obično žive u parovima. Pošto se mužjaci rijetko bore za pristup ženkama, pripadnici dva spola približno su iste veličine.

Ljudi su mnogo sličniji gibonima. Muškarci su u prosjeku oko 15 posto teži od žena. Ta razlika postoji, ali je skromna u poređenju s vrstama kod kojih se mužjaci intenzivno nadmeću. To ukazuje na to da su se naši preci u određenoj mjeri borili za partnere. Ali ne na način u kojem samo jedan mužjak odnosi svu pobjedu, kao kod gorila.

To potvrđuju i naši zubi. Kod mnogih primata mužjaci imaju duge očnjake koje koriste kao oružje u borbama za partnere. Ljudski očnjaci su mali, a razlika između muškaraca i žena je neznatna. Studija iz 2021. godine, objavljena u časopisu PNAS, pokazala je da je njihovo smanjivanje već bilo uveliko u toku prije oko 4,5 miliona godina. Mnogi antropolozi to vide kao znak da su borbe za partnere izgubile na značaju.

Trag 2: Šta nam otkrivaju ljudski testisi

Manje očigledan trag pruža veličina testisa. Kada se ženke pare s više mužjaka u kratkom vremenskom periodu, spermatozoidi različitih mužjaka nadmeću se da oplode istu jajnu ćeliju. Biolozi ovaj proces nazivaju kompeticijom spermatozoida. Kao što je pokazala studija objavljena u časopisu Nature 1981. godine, vrste primata kod kojih se to često dešava obično imaju mužjake s većim testisima, jer proizvodnja veće količine spermatozoida povećava njihove šanse za oplodnju.

Šimpanze žive u grupama u kojima se pripadnici oba spola pare s brojnim partnerima. Njihovi testisi su veoma veliki u odnosu na tjelesnu veličinu. Gorile, čiji dominantni mužjaci ne dozvoljavaju suparnicima pristup ženkama, imaju veoma male testise. Ljudski testisi nalaze se između ta dva ekstrema.

Uobičajeno tumačenje ovih nalaza jeste da su naši preci uglavnom živjeli u parovima, ali da te veze nisu uvijek bile isključive. Čini se da je parenje izvan partnerske veze bilo dovoljno često da ostavi trag na našoj anatomiji, mada ni približno toliko često kao kod šimpanzi.

Trag 3: Ljudske bebe zahtevaju previše da bi se o njima brinuo samo jedan roditelj

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Po mom mišljenju, najjači argument u prilog povezivanju ljudi u parove proizlazi iz toga koliko je brige potrebno našoj djeci. Ljudska beba rađa se potpuno bespomoćna i potrebno joj je znatno više od decenije da postane samostalna. To je ogromna količina hrane, njege i pažnje koju bi trebalo osigurati samo jedan roditelj.

U životinjskom svijetu monogamija se obično javlja tamo gdje podizanje mladunaca predstavlja prevelik posao za jednog roditelja. Prema studiji objavljenoj u časopisu Science 2013. godine, samo mali dio vrsta sisara formira trajne parove. Kod većine vrsta ptica to je slučaj, uglavnom zato što su potrebne dvije odrasle jedinke da bi se mladunci u gnijezdu redovno hranili.

Mnogi evolucionisti smatraju da je sve veći teret koji je donosio odgoj ljudske djece gurnuo naše pretke u sličnom pravcu. Ka očevima koji ostaju uz porodicu i pomažu u podizanju djece. Ipak, ne slažu se svi da je briga o djeci bila glavni pokretač tog procesa.

Neki istraživači ukazuju i na činjenicu da žene, za razliku od mnogih drugih primata, nemaju očigledne vanjske znakove ovulacije. Jedna od teorija je da je to muškarcima davalo razlog da ostanu uz jednu partnericu tokom cijele godine. Ova hipoteza je i dalje predmet rasprave, ali se uklapa u širu sliku.

Biologija privrženosti također ide u prilog ovom stanovištu. Istraživanja prerijske voluharice, jedne od rijetkih vrsta glodara koje formiraju doživotne parove, povezala su stvaranje partnerskih veza s hormonima oksitocinom i vazopresinom. To je objašnjeno u preglednom radu objavljenom u časopisu Nature Neuroscience 2004. godine.

Ljudi imaju iste hormonske sisteme, koji, čini se, također učestvuju u stvaranju naših emocionalnih veza. To samo po sebi ne dokazuje ništa o ljudskom ponašanju, ali pokazuje da biološke osnove povezivanja u parove imaju veoma dugu evolucijsku historiju.

Trag 4: Kako ljudska društva zaista žive

Antropologija dodaje još jedan sloj ovoj priči. Prema naučnom radu objavljenom 2012., u časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B, većina društava koja su antropolozi proučavali dozvoljavala je muškarcima da imaju više od jedne supruge.

Ipak, većina muškaraca u tim društvima imala je samo jednu ženu. Uglavnom zato što je mali broj njih mogao da stekne dovoljno visok društveni status ili bogatstvo da izdržava više supruga. Poligamija je bila dozvoljena mnogo češće nego što je zaista bila zastupljena u praksi.

Savremeni život pokazuje sličnu kombinaciju. Mnogi ljudi stvaraju duboke i dugotrajne veze, ali se veliki broj odnosa završava, nakon čega ljudi često ulaze u nove veze. Neki istraživači ovaj opći obrazac nazivaju serijskom monogamijom. To podrazumijeva niz uzastopnih posvećenih partnerskih veza tokom života.

Da li su ljudi prirodno monogamni?

Dokazi koje pruža naše tijelo ukazuju na to da naginjemo monogamiji, ali ne u potpunosti. Nismo građeni kao vrsta koja je strogo vjerna jednom partneru. Ali ni kao vrsta sklona neograničenom promiskuitetu. Naša građa ukazuje na primate koji su evoluirali tako da stvaraju snažne partnerske veze, ali su zadržali određenu sklonost nadmetanju i traženju drugih partnera.

Smatram da je takav zaključak korisniji od bilo kojeg od dva kategorična odgovora. To znači da monogamija nije naše nepromjenjivo prirodno stanje. Ipak, nije ni nešto što nam je nametnuto protivno našoj prirodi. Ona je jedan od načina života koji nam je evolucija omogućila, dok kultura i lični izbor imaju veliku ulogu u tome da li ćemo ga prihvatiti.

Scott Travers, saradnik Forbesa

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