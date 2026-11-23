Klimatski samit COP31 završen bez značajnog dogovora, odbijen glavni dokument
Klimatski samit COP31, koji se od 9. do 22. novembra održavao u Antaliji završen je bez velikih dogovora. Ovo je inače bio i najduži klimatski samit u historiji, umjesto u petak, kako je planirano, završen je 49 sati kasnije u nedjelju. Oko 200 zemalja učesnica dvije sedmice je razgovaralo o klimi, ali se nisu uspjele dogovoriti u vezi ključnog pitanja; kako i koliko brzo ćemo napuštati fosilna goriva.
Samit je održan pod dvojnim predsjedavanjem, Turska je bila domaćin i formalni predsjednik konferencije, dok je Australija vodila same pregovore. Takozvani „Antalijski pakt”, kao glavni dokument kojeg su predložili organizatori iz Turske i Australije, predlagao je smjernice za dalju borbu protiv globalnog zagrijavanja, ali ga je na kraju odbacilo oko 90 zemalja; uključujući Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Norvešku, grupu latinoameričkih država (AILAC), male ostrvske države poput Maršalskih Ostrva i Vanuatua i grupu najnerazvijenijih zemalja (LDC).
Fosilna goriva kao kočnica
Glavni razlog za odbijanje bio je upravo u fosilnim gorivima, koja su izbrisana iz finalnog nacrta iako je više od 130 zemalja tražilo da se definišu koraci prelaska sa uglja, nafte i gasa na čistu energiju. Također, sporan je bio i prijedlog hvatanja ugljika (CCUS) i elektrifikacije, što su kritičari ocijenili kao „zeleno pranje“ (greenwashing) koje naftnim državama, predvođenim Saudijskom Arabijom, omogućava da nastave sa eksploatacijom fosilnih goriva.
U nacrtu je naveden poziv da se ubrza elektrifikacija i ograniči prekoračenje granice zagrijavanja od 1,5°C, međutim, u isto vrijeme postavljen je cilj da se tehnologije hvatanja i skladištenja ugljika do 2035.godine podignu na nivo gigatona. Iako su zemlje u razvoju tražile garancije i značajno povećanje sredstava za prilagođavanje klimatskim promjenama, (120 milijardi dolara godišnje), nacrt je samo konstatovao da potrebe zemalja u razvoju iznose između 5,1 i 6,8 biliona dolara do 2030. godine, bez da je naveo obavezujući plan kako da se potrebna sredstva isplate.
„Ovo je najgori klimatski samit do sada. Bogate zemlje nisu obezbijedile finansijsku podršku onima koji već trpe katastrofe, dok istovremeno od drugih traže planove za napuštanje fosilnih goriva, a same i dalje podržavaju njihovo širenje”, kazao je Mohamed Adow, direktor afričke organizacije Power Shift Africa.
U istom tonu je komentirao samit i Al Gore, bivši potpredsjednik SAD-a i klimatski aktivista koji je kazao kako COP zahtijeva značajnu reformu, jer je većina zemalja pokušala da krene naprijed u dobroj vjeri, ali ih je blokirao sistem konsenzusa.
Predsjedavajući samita Murat Kurum rekao je da su učinili sve što su mogli, da novih prijedloga neće biti i da ostaje da se sprovode samo raniji dogovori. Irski ministar Darragh O'Brien, govoreći u ime EU, poručio je da je neprihvatljivo da se fosilna goriva uopšte ne spominju.
Doneseno je nekoliko odluka
„Australija nije ostavila ništa neiskorišteno na terenu. Razlike oko fosilnih goriva i klimatskih finansija pokazale su se nemogućim za premošćavanje. Ovo je razočaravajuće, veoma razočaravajuće, poručio je Chris Bowen, predsjednik pregovora COP31 i australijski ministar za klimatske promjene.
Stav Saudijske Arabije, čija ekonomija se itekako oslanja na fosilna goriva (fosilna goriva direktno donose oko dvije trećine izvoznih prihoda i oko 60% novca u državnom budžetu), bio je da sva rješenja trebaju ostati na stolu. Po njima, fokus treba biti na tehnologiji za hvatanje i skladištenje ugljika i takozvanoj cirkularnoj ugljeničnoj ekonomiji, koje bi omogućile da se nafta i gas i dalje koriste bez ispuštanja ugljen-dioksida u atmosferu. Rusija se protivila formulaciji o fosilnim gorivima, napominjući da je nerealno i ekonomski štetno nametati vještačke rokove za odbacivanje nafte, gasa i uglja, jer su fosilna goriva i dalje neophodna za globalnu energetsku sigurnost i stabilnost tržišta.
Samit je međutim, donio i nekoliko odluka, a jedna je Program rada za pravednu tranziciju (Just Transition Work Programme), koji pruža institucionalnu podršku radnicima i zajednicama pogođenim prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. Takođe je formalno prepoznata uloga gradova i lokalnih vlasti u sprovođenju klimatskih politika, ali bez dodjele novih finansijskih sredstava.