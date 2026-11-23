Klimatski samit COP31, koji se od 9. do 22. novembra održavao u Antaliji završen je bez velikih dogovora. Ovo je inače bio i najduži klimatski samit u historiji, umjesto u petak, kako je planirano, završen je 49 sati kasnije u nedjelju. Oko 200 zemalja učesnica dvije sedmice je razgovaralo o klimi, ali se nisu uspjele dogovoriti u vezi ključnog pitanja; kako i koliko brzo ćemo napuštati fosilna goriva.

Samit je održan pod dvojnim predsjedavanjem, Turska je bila domaćin i formalni predsjednik konferencije, dok je Australija vodila same pregovore. Takozvani „Antalijski pakt”, kao glavni dokument kojeg su predložili organizatori iz Turske i Australije, predlagao je smjernice za dalju borbu protiv globalnog zagrijavanja, ali ga je na kraju odbacilo oko 90 zemalja; uključujući Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Norvešku, grupu latinoameričkih država (AILAC), male ostrvske države poput Maršalskih Ostrva i Vanuatua i grupu najnerazvijenijih zemalja (LDC).

Fosilna goriva kao kočnica

Glavni razlog za odbijanje bio je upravo u fosilnim gorivima, koja su izbrisana iz finalnog nacrta iako je više od 130 zemalja tražilo da se definišu koraci prelaska sa uglja, nafte i gasa na čistu energiju. Također, sporan je bio i prijedlog hvatanja ugljika (CCUS) i elektrifikacije, što su kritičari ocijenili kao „zeleno pranje“ (greenwashing) koje naftnim državama, predvođenim Saudijskom Arabijom, omogućava da nastave sa eksploatacijom fosilnih goriva.

U nacrtu je naveden poziv da se ubrza elektrifikacija i ograniči prekoračenje granice zagrijavanja od 1,5°C, međutim, u isto vrijeme postavljen je cilj da se tehnologije hvatanja i skladištenja ugljika do 2035.godine podignu na nivo gigatona. Iako su zemlje u razvoju tražile garancije i značajno povećanje sredstava za prilagođavanje klimatskim promjenama, (120 milijardi dolara godišnje), nacrt je samo konstatovao da potrebe zemalja u razvoju iznose između 5,1 i 6,8 biliona dolara do 2030. godine, bez da je naveo obavezujući plan kako da se potrebna sredstva isplate.

Oko 200 zemalja učesnica dvije sedmice je razgovaralo o klimi, Foto: REUTERS/Murad Sezer

„Ovo je najgori klimatski samit do sada. Bogate zemlje nisu obezbijedile finansijsku podršku onima koji već trpe katastrofe, dok istovremeno od drugih traže planove za napuštanje fosilnih goriva, a same i dalje podržavaju njihovo širenje”, kazao je Mohamed Adow, direktor afričke organizacije Power Shift Africa.

U istom tonu je komentirao samit i Al Gore, bivši potpredsjednik SAD-a i klimatski aktivista koji je kazao kako COP zahtijeva značajnu reformu, jer je većina zemalja pokušala da krene naprijed u dobroj vjeri, ali ih je blokirao sistem konsenzusa.

Predsjedavajući samita Murat Kurum rekao je da su učinili sve što su mogli, da novih prijedloga neće biti i da ostaje da se sprovode samo raniji dogovori. Irski ministar Darragh O'Brien, govoreći u ime EU, poručio je da je neprihvatljivo da se fosilna goriva uopšte ne spominju.

Doneseno je nekoliko odluka

„Australija nije ostavila ništa neiskorišteno na terenu. Razlike oko fosilnih goriva i klimatskih finansija pokazale su se nemogućim za premošćavanje. Ovo je razočaravajuće, veoma razočaravajuće, poručio je Chris Bowen, predsjednik pregovora COP31 i australijski ministar za klimatske promjene.

Stav Saudijske Arabije, čija ekonomija se itekako oslanja na fosilna goriva (fosilna goriva direktno donose oko dvije trećine izvoznih prihoda i oko 60% novca u državnom budžetu), bio je da sva rješenja trebaju ostati na stolu. Po njima, fokus treba biti na tehnologiji za hvatanje i skladištenje ugljika i takozvanoj cirkularnoj ugljeničnoj ekonomiji, koje bi omogućile da se nafta i gas i dalje koriste bez ispuštanja ugljen-dioksida u atmosferu. Rusija se protivila formulaciji o fosilnim gorivima, napominjući da je nerealno i ekonomski štetno nametati vještačke rokove za odbacivanje nafte, gasa i uglja, jer su fosilna goriva i dalje neophodna za globalnu energetsku sigurnost i stabilnost tržišta.

Samit je međutim, donio i nekoliko odluka, a jedna je Program rada za pravednu tranziciju (Just Transition Work Programme), koji pruža institucionalnu podršku radnicima i zajednicama pogođenim prelaskom na niskougljeničnu ekonomiju. Takođe je formalno prepoznata uloga gradova i lokalnih vlasti u sprovođenju klimatskih politika, ali bez dodjele novih finansijskih sredstava.