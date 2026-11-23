U palači Palazzo Koch u Rimu zvanično je danas predstavljanja platforme TIPS Clone. Događaju su osim guvernera, domaćina Banke Italia Fabia Panette, prisustvovali i guverneri pet centralnih banaka Zapadnog Balkana Gent Sejko iz Albanije, Jasmina Selimović Bosne i Hercegovine, Ahmet Ismaili sa Kosova, Irena Radović iz Crne Gorete Trajko Slaveski iz Sjeverne Makedonije.

TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) je usluga Eurosistema za izvršavanje poravnanja instant plaćanja u novcu centralne banke. Ova usluga omogućava pružaocima platnih usluga da svojim klijentima ponude transfere novčanih sredstava u realnom vremenu, 24 sata dnevno, svakog dana u godini.

Poravnanje plaćanja u realnom vremenu u lokalnim valutama

Platforma TIPS Clone, koju je u potpunosti razvila i kojom upravlja Banka Italije, predstavlja nezavisnu platformu zasnovanu na istoj tehnologiji kao TIPS. Ona omogućava poravnanje plaćanja u realnom vremenu u lokalnim valutama zemalja učesnica, kao i u eurima. Zajednička tehnološka osnova doprinosi snažnijoj integraciji s evropskim platnim sistemom i priprema teren za moguće buduće uključivanje u TIPS.

Projekat je započeo u januaru 2025. godine potpisivanjem sporazuma o saradnji između Banke Italije i centralnih banaka Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Učešće Sjeverne Makedonije formalizovano je u oktobru 2025. godine, navodi se u saopćenju Centralne banke BiH (CBBiH).

Platforma je puštena u rad 20. jula ove godine u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dok su tehničke konfiguracije za Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju završene u novembru ove godine. Očekuje se da će ove tri zemlje početi koristiti platformu 23. novembra 2026. godine.

Projekat je dobio finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i Svjetske banke za Kosovo i Crnu Goru, putem njihovih ministarstava finansija. U toku su razgovori o mogućoj finansijskoj podršci Delegacije Evropske unije za Sjevernu Makedoniju. Banka Albanije finansirala je svoje učešće u projektu iz vlastitih sredstava.

Postavljanjem temelja za brža i efikasnija plaćanja građana i privrede, TIPS Clone jača saradnju između centralnih banaka, doprinosi usklađivanju s evropskim standardima u oblasti platnog prometa i podstiče snažnije ekonomske i finansijske veze između Zapadnog Balkana i Evropske unije, u skladu s Planom rasta EU za Zapadni Balkan.

Više od pola miliona transakcija u BiH

Sistem instant plaćanja u Bosni i Hercegovini, poznat kao IPS BiH, od 20 jula ove godine, dostupan je svim komercijalnim bankama u Bosni i Hercegovini, a trenutno je u njega uključeno 13 banaka. Ostale banke priključivat će se postepeno, nakon završetka potrebnih tehničkih prilagodbi i testiranja.

Više od pola miliona transakcija je realizovano od početka rada IPS BiH, ukupne vrijednosti od oko 300 miliona KM. Sistem omogućava građanima i provredi, brže, jednostavnije i efikasnije izvršavanje plaćanja.

„Uspješnom implementacijom platforme napravili smo važan iskorak u modernizaciji platne infrastrukture i jačanju regionalne finansijske povezanosti. Istovremeno, platforma predstavlja važan korak ka boljem povezivanju platnih sistema zemalja regiona s evropskom platnom infrastrukturom i njihovom daljnjem usklađivanju s evropskim standardima. Naš cilj je da kroz modernizaciju platnih sistema doprinesemo stvaranju efikasnijeg finansijskog okruženja i približavanju Bosne i Hercegovine evropskom platnom prostoru“, izjavila je guvernerka CBBiH, dr. Jasmina Selimović, obraćajući se prisutnima na ceremoniji u Rimu.