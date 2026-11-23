Sumnje u budući tempo izgradnje data centara i potražnju za vještačkom inteligencijom (AI) spustile su cijenu bakra ispod šest dolara po funti prvi put u posljednjih šest mjeseci.



Kao jedan od najvećih dobitnika procvata vještačke inteligencije, bakar je više nego udvostručio vrijednost. Sa 3,22 dolara po funti sredinom 2022., na rekordnih 6,80 dolara početkom septembra. Rast su dodatno podstakle neizvijesnosti u vezi sa američkim pravilima o uvozu i carinama.



Međutim, negativni publicitet koji je u posljednje vrijeme pratio odobravanje projekata za izgradnju data centara, velika pobjeda Demokratske stranke na vanrednim izborima na polovini mandata u SAD, kao i previranja u rukovodstvu kompanije Nvidia, jednog od vodećih proizvođača računarskih čipova, uznemirili su investitore.



Rast kamatnih stopa, koji povećava privlačnost obveznica i drugih manje rizičnih ulaganja, također je smanjio potražnju za bakrom i dionicama rudarskih kompanija koje ga proizvode.

Intenzivna prodaja dionica

Četiri najveće rudarske kompanije na svijetu – BHP, Rio Tinto, Anglo American i Glencore – predvodile su širok pad dionica proizvođača bakra.

Rasprodaja tehnoloških dionica, koja je ubrzana nakon iznenadne ostavke Jensena Huanga, harizmatičnog čelnika Nvidije, direktno se prelila i na rudarske kompanije koje proizvode bakar. Elektronika je, naime, jedno od glavnih tržišta za ovaj metal, pored njegove upotrebe u izgradnji data centara.

Foto: REUTERS/Florence Lo

Spekulacije da će kamatne stope u SAD nastaviti da rastu, dok centralna banka pokušava da obuzda inflaciju, dodatno su pojačale izbjegavanje rizika na tržištu i podstakle investitore da se povlače iz robnog sektora.

Moguć preokret

Pozitivan faktor za buduće kretanje cijene bakra, koja bi se mogla približavati tački preokreta, jesu zabrinutost zbog budućeg snabdijevanja. Pet najvećih svjetskih proizvođača prijavilo je pad proizvodnje u trećem kvartalu, u poređenju sa istim periodom prije 12 mjeseci.



BHP, najveći svjetski proizvođač bakra, saopćio je da je u tri mjeseca zaključno sa septembrom proizveo 400.700 tona ovog metala. To je više nego u drugom kvartalu. Ali i 23 posto manje nego u trećem kvartalu prošle godine.



Sljedeći veliki test za tržište bakra jeste izlazak Anthropica na berzu. Taj događaj mogao bi ponovo da probudi interesovanje za tehnološke dionice i metale koji su važni za tehnološku industriju, uključujući bakar.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa

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