Upravni odbor kompanije Nvidia ponovo je imenovao Jensena Huanga za glavnog izvršnog direktora, predsjednika i člana odbora, saopštila je kompanija u ponedjeljak, prenosi CNN. Upravni odbor je naveo kako je o svojoj odluci dobio mišljenje “visokih nivoa vlade Sjedinjenih Američkih Država” i da je “uvjeren” da Huang ne predstavlja nacionalni sigurnosni rizik.

Odluka je uslijedila nakon „niza razgovora i sastanaka s g. Huangom, nakon kojih je Upravni odbor bio zadovoljan Huangovom iskrenošću i sposobnošću da vodi NVIDIA-u“, navodi se u objavi na web stranici kompanije za odnose s investitorima.

Musk i Trump podržavali Huangov povratak

Da bi se želio vratiti na kormilo kompanije koju je osnovao u aprilu 1993. godine, zajedno sa suosnivačima Chrisom Malachowskyjem i Curtisom Priemom, i da bi mu to bila čast, Huang je kazao u saopćenju koje je objavio The Wall Street Journal-

Huang je naveo da je, nakon što je u četvrtak napustio Envidiju zbog više optužbi o vanbračnim vezama, svjedočio velikom broju poziva zaposlenih, investitora, poslovnih partnera i klijenata da se vrati na mjesto izvršnog direktora.

Saopštenje, u kojem se Huang izvinio i zbog „ozbiljnih grešaka“ koje je napravio, bilo je njegovo prvo javno obraćanje od ostavke, ranije ovog mjeseca.

Nakon odlaska iz Nvidie, Huang je dobio podršku brojnih uticajnih ličnosti iz Silicijumske doline, uključujući Elona Muska, kao i američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenio je Forbes.

Peticija kojom se traži njegov povratak na funkciju izvršnog direktora prikupila je više od 190.000 potpisa.

Ipak, samo je Upravni odbor Nvidie imao ovlaštenje da ga ponovo imenuje na tu poziciju, a ta mogućnost u prošli ponedjeljak nije razmatrana.

Odluka Upravnog odbora kompanije, jedne od najvrijednijih na svijetu, koja drži dominaciju u proizvodnji najnaprednijih kompjuterskih čipova (procesora), da vrati na poziciju izvršnog direktora, znak je, piše CNN znalajnog preokreta za Upravni odbor.

Prošle sedmice, novoimenovani predsjedavajući Upravnog odbora Harvey Jones izjavio je na konferenciji o zaradi Nvidije da je odbor jednoglasno prihvatio Huangovu dobrovoljnu ostavku i da ga ne namjerava vratiti na posao.

Zašto je podnio ostavku

Podsjećamo, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang podnio je ostavku u četvrtak 12. novembra usred skandala zbog više navodnih afera, uključujući i onu s osobom za koju se sumnja da je saradnica kineske vlade.

Upravni odbor Nvidije objavio je da istražuje da li je Huang bio „meta strane obavještajne operacije“, nakon što je New York Times prvi put izvijestio o njegovoj navodnoj vezi s Alice Huang, kineskom državljankom za koju američka vlada vjeruje da bi mogla biti saradnica kineske vlade. Huang je u nedjelju u obraćanju zaposlenicima potvrdio aferu, rekavši da je bio „nevjeran svojoj supruzi“ i obećavši da će sarađivati u istrazi, uz poruku da je „u potpunosti posvećen Nvidiji i da će raditi na tome da ponovo zasluži vaše povjerenje“.

Dionice Nvidije su u posljednje dvije sedmice prošle kroz turbulenciju; nakon drastičnog pada od skoro 48% u odnosu na oktobarski rekord, danas (23. novembra 2026.) bilježe eksplozivan skok od oko 28% do 30% u predberzanskom trgovanju, nakon što je Upravni odbor vratio Huanga na mjesto izvršnog direktora.