Prosječna godišnja bruto plata, preračunata na puno radno vrijeme, u Evropskoj uniji iznosila je 41.464 eura u 2025. godini, pokazuju podaci Eurostata.

Razlike među državama su velike. U Luksemburgu je prosječna godišnja plata bila više od pet puta veća nego u Bugarskoj, piše Juronjuz (Euronews).

Da bi omogućio lakše poređenje zarada među državama, Eurostat plate zaposlenih sa nepunim radnim vremenom preračunava na ekvivalent punog radnog vremena.

U kojim državama su prosječne godišnje plate najviše, a u kojima najniže? Kako se poredak mijenja kada se uzme u obzir kupovna moć? I kako stručnjaci objašnjavaju te razlike?

Najveće plate u Luksemburgu

U 26 država EU obuhvaćenih Eurostatovim rangiranjem, prosječne godišnje bruto plate, preračunate na puno radno vrijeme, kretale su se od 16.201 euro u Bugarskoj do 85.609 eura u Luksemburgu, što je više od pet puta veći iznos.

Među preostalim državama najviše prosječne plate zabilježene su u Danskoj (73.500 eura), Irskoj (64.387 eura), Belgiji (61.984 eura) i Austriji (60.727 eura).

Ove četiri države, zajedno sa Luksemburgom, čine prvih pet na listi, a u svima prosječna godišnja plata premašuje 60.000 eura.

Njemačka prednjači među četiri najveće ekonomije EU

Među četiri najveće ekonomije Evropske unije, Njemačka ima najvišu prosječnu platu, od 56.360 eura godišnje.

Francuska je sa 44.734 eura tek nešto iznad prosjeka EU.

Bruto zarade za puno radno vrijeme znatno su niže u trećoj i četvrtoj najvećoj ekonomiji Unije – Italiji, gdje iznose 34.213 eura, i Španiji, sa 35.125 eura.

Među državama čije su prosječne plate iznad prosjeka EU nalaze se i Finska (50.960 eura) i Švedska (49.622 eura).

Na začelju liste je Bugarska, sa prosječnom godišnjom platom od 16.201 euro.

Slijede Grčka (18.772 eura) i Mađarska (20.138 eura), dok su među državama sa najnižim zaradama i Rumunija (20.818 eura), Slovačka (21.661 euro) i Letonija (22.688 eura).

Razlike se smanjuju kada se uračuna kupovna moć

Standard kupovne moći (Purchasing Power Standard – PPS) obračunska je jedinica koja se koristi za poređenje onoga što se za određeni iznos novca može kupiti u različitim državama.

Njime se uklanja uticaj razlika u cijenama, tako da jedna jedinica PPS-a ima istu kupovnu moć u svim državama.

Prema proračunima Euronews Business na osnovu podataka Eurostata, razlike među platama znatno se smanjuju kada se uzmu u obzir razlike u cijenama koje plaćaju domaćinstva.

Tada je najviša prosječna plata približno tri puta veća od najniže, dok je razlika izražena u eurima veća od pet puta.

Luksemburg i dalje zauzima prvo mjesto, sa 65.106 PPS jedinica.

Bugarska napreduje za dva mjesta, na 24. poziciju, dok je Grčka posljednja sa 21.486 PPS jedinica.

Poredak se značajno mijenja i kod drugih država.

Slovenija se, kada se uračuna kupovna moć, penje iznad prosjeka EU, dok Švedska i Francuska, druga najveća ekonomija Unije, padaju ispod tog prosjeka.

Poljska i Litvanija napreduju za po tri mjesta.

Austrija se sa petog penje na drugo mjesto, Danska sa drugog pada na četvrto, a Irska sa trećeg na šesto.

Više država Centralne i Istočne Evrope napreduje na rang-listi zasnovanoj na kupovnoj moći.

Rumunija ostvaruje najveći skok, sa 23. na 18. mjesto, odnosno napreduje za pet pozicija.

Najveći pad bilježi Estonija, koja sa 16. pada na 21. mjesto.

Zašto se plate toliko razlikuju?

Prema mišljenju stručnjaka, glavni razlozi su razlike u nivou ekonomskog razvoja i produktivnosti.

„Uopšteno govoreći, glavni razlog razlika u platama među evropskim državama jesu različiti nivoi ekonomskog razvoja i produktivnosti, odnosno vrijednosti koju zaposleni stvaraju svojim radom“, rekao je za Euronews Business Jaan Masso, vanredni profesor primijenjene ekonometrije na Univerzitetu u Tartuu.

Štjepan Jurajda (Štěpán Jurajda), profesor na institutu CERGE-EI u Pragu, ukazao je na slične faktore.

„Glavni razlozi velikih razlika u platama među evropskim državama uključuju različitu raspoloživost fizičkog i ljudskog kapitala, odnosno obrazovanja, kao i razlike u produktivnosti, uključujući institucije, efikasnu regulativu, politike istraživanja i razvoja i druge faktore“, rekao je Jurajda za Euronews Business.

Važnu ulogu imaju i pravila na tržištu rada.

Masso je objasnio da minimalne zarade i kolektivni ugovori utiču na ravnomjernost raspodjele plata.

Napomenuo je da su „plate obično znatno ujednačenije u skandinavskim državama“.

Zašto su cijene više u bogatijim državama?

Jurajda je objasnio da bogatije države obično imaju i više cijene.

„Osnovna empirijska činjenica jeste da, kako države postaju bogatije, tako raste i njihov nivo cijena“, rekao je.

Masso je kao primjer naveo uslužni sektor.

U pojedinim uslužnim djelatnostima produktivnost ne može značajno da poraste.

„Za šišanje je i dalje potrebno približno isto vrijeme“, objasnio je.

Zato u državama sa visokim zaradama veći troškovi rada dovode do viših cijena usluga.

„Naravno, za ljude koji žive u određenoj državi relevantniji je pokazatelj prilagođen nivou cijena“, dodao je Masso.

Jurajda je, međutim, upozorio da rang-liste treba tumačiti oprezno.

„Uopšteno, male razlike nakon prilagođavanja paritetu kupovne moći ne treba tumačiti kao precizan poredak država“, rekao je.

Smanjuje li se jaz između Istoka i Zapada?

Malte Lübker, stručnjak za zarade u Institutu za ekonomska i socijalna istraživanja (WSI) pri Fondaciji Hans Böckler, smatra da se jaz smanjio.

„U prošlosti su poslodavci u državama sa visokim zaradama često ukazivali na niže plate u Istočnoj Evropi kako bi zahtijevali uzdržanost u povećanju domaćih zarada. Međutim, taj jaz se vremenom znatno smanjio“, rekao je za Euronews Business.

Lübker je objasnio da to utiče i na migracije radne snage.

„Kada se zarade prilagode kupovnoj moći, odlazak na posao u Njemačku više nije toliko privlačna opcija za poljske radnike“, rekao je.

Šta prosječne plate za puno radno vrijeme ne pokazuju?

Preračunavanje zarada na ekvivalent punog radnog vremena olakšava međunarodna poređenja, ali stručnjaci upozoravaju da takav pristup ima ograničenja.

„Preračunavanje podataka o zaradama na ekvivalent punog radnog vremena svakako je korisna statistička tehnika. Međutim, ne smijemo zaboraviti da posao sa punim radnim vremenom nije uvijek lako dostupan“, rekao je Lübker.

„Za druge, prvenstveno žene, rad sa nepunim radnim vremenom jedini je način da usklade posao i obaveze brige o drugima. To znači da su plate za puno radno vrijeme nesavršen pokazatelj životnog standarda.“

Masso je napomenuo da se zastupljenost rada sa nepunim radnim vremenom znatno razlikuje širom Evrope.

U mnogim državama Istočne Evrope rad sa punim radnim vremenom predstavlja uobičajenu praksu, dok je u Holandiji rad sa nepunim radnim vremenom veoma rasprostranjen.

Stručnjaci takođe ukazuju na to da prosječne vrijednosti mogu prikriti velike razlike unutar pojedinačnih država.

Masso je naveo primjer Luksemburga, gdje „na visok prosjek može uticati manji broj izuzetno dobro plaćenih radnih mjesta, na primjer u finansijskom sektoru“.