Novi predsjednik Evropske centralne banke (ECB) bit će Pablo Hernández de Cos, generalni direktor Banke za međunarodna poravnanja (BIS) i bivši guverner Banke Španije. Ovo je rezultat političkog dogovora evropskih lidera postignut u četvrtak. Cos dolazi na mjesto dosadašnje predsjednice ECB-a Christine Lagarde, koja je krajem oktobra najavila da odlazi sa ove funkcije 7. februara 2027.godine, prije isteka mandata. U utrci za predsjednika bio je još jedan kandidat, Holanđanin Klaas Knot, koji je od 2011. do 2025. godine bio predsjednik Holandske centralne banke. Da je izabran, bio bi drugi Holanđanin na ovoj funkciji, nakon Wima Duisenberga, koji je tu poziciju obavljao od 1998. do 2003. godine.

Jedan od ključnih faktora za otvaranje puta De Cosu bio je sporazum između Francuske i Njemačke o raspodjeli drugih ključnih pozicija na čelu ECB-a. Prema sporazumu, Berlin bi trebao zadržati poziciju glavnog ekonomiste, za koju je predložio Markusa Brunnermeiera, a Pariz poziciju šefa tržišnih operacija s Laurenceom Booneom.

Dva kandidata

Holandija je, piše Financial Times, odbila povući Knota iz utrke prije samita u četvrtak, insistirajući na raspravi na nivou lidera EU o nasljeđivanju ECB-a.



„Mislim samo da se Knot bolje uklapa u izazove ovog vremena. Pogotovo ako vidite rast duga u različitim evropskim zemljama“, rekao je Jetten uoči sastanka u četvrtak.



Ali Hag je na kraju popustio, kada je postalo očigledno da de Cos ima potrebnu podršku najmanje 16 vlada koje predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone.

Šta ga čeka nakon što preuzme funkciju

Jedan od izazova sa kojima će se Cos suočiti na novoj poziciji jeste kako riješiti problem inflacije koja raste, te je u prošlom mjesecu dostigla 4%, a to je duplo manje od srednjoročnog cilja ECB-a od 2%.

Centralna banka je već dva puta ove godine povećala kamatne stope, za četvrtinu procentnog poena u junu i ponovo u septembru.



Trgovci uglavnom očekuju da će povećati svoju referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena na 2,75 posto na sastanku 17. decembra i da će napraviti barem još jedan takav korak sljedeće godine, u skladu s nivoima koje impliciraju tržišta swapova.





ECB također, piše Financial Times, pažljivo prati troškove zaduživanja vlada, posebno u visoko zaduženim državama članicama poput Francuske i Belgije, koje se obje bore s usvajanjem budžeta. Troškovi zaduživanja Francuske na 10 godina dostigli su 5 posto prošlog mjeseca prvi put od 2002. godine.

U pismu nominacije, španski ministar ekonomije Carlos Cuerpo, Cosa je opisao kao izuzetnog kandidata, sa priznatim međunarodnim ugledom koji je u svom radu pokazao liderstvo, nezavisnost i sposobnost vođenja dijaloga.

Biografija de Cosa

De Cos ima reputaciju čovjeka koji naglasak stavlja na finansijsku stabilnost i realnu ekonomiju. Dok je bio guverner Banke Španije kao član upravnog vijeća ECB-a pomogao je u određivanju kamatnih stopa eurozone.

Prije funkcije guvernera Banke Španije i imenovanja za člana Upravnog vijeća Evropske centralne banke, od 2019. do 2024. godine predsjedavao je Bazelskim komitetom za bankarski nadzor i Savjetodavnim tehničkim komitetom Evropskog odbora za sistemski rizik.

Karijeru u Banci Španije počeo je 1997. godine, gdje je obavljao različite funkcije, uključujući generalnog direktora za ekonomiju, statistiku i istraživanje. Bio je član Evropskog ekonomskog i finansijskog komiteta (EFC) i Komiteta za ekonomsku politiku (CPE), te predsjedavajući Upravnog odbora Centra za latinoameričke monetarne studije i Radne grupe Eurosistema za javne finansije. Također je bio član upravnih odbora Centra za monetarne i finansijske studije (CEMFI), Međunarodnog centra za monetarne i bankarske studije (ICMB) i Fondacije za primijenjene ekonomske studije (FEDEA). Bio je profesor ekonomije na IESE Business School i vanredni profesor na Univerzitetu Carlos III u Madridu, te član istraživačkih centara Bruegel i Peterson Institute for International Economics. Njegova ekspertiza obuhvata makroekonomiju, fiskalnu i monetarnu politiku i finansijsku stabilnost.

Također, posjeduje doktorat iz ekonomije, diplomu iz ekonomije i poslovne administracije i diplomu iz prava.