Kada je Nvidia u ponedjeljak iznenada saopštila da vraća svog osnivača Jensena Huanga na funkcije izvršnog direktora i predsjednika kompanije, gigant u proizvodnji čipova za vještačku inteligenciju otkrio je i jedan značajan detalj: u donošenje odluke bila je uključena američka savezna vlada.

„Tokom procesa donošenja odluke Upravni odbor dobio je informacije od visokih zvaničnika vlade Sjedinjenih Američkih Država“, saopštila je Nvidia.

„Na osnovu tih informacija, Upravni odbor uvjeren je da Huangov povratak ne predstavlja rizik za nacionalnu bezbjednost.“

Kompanija nije precizirala kakve je informacije dobila niti od koga.

Međutim, Bijela kuća je u roku od nekoliko sati razjasnila dio nedoumica.

„Predsjednik Trump bio je u potpunosti uključen i ovo je odlična odluka Upravnog odbora Nvidie“, rekao je za Forbes portparol Bijele kuće Steven Cheung.

„Moramo da zaštitimo naše genije.“

Američki predsjednik Donald Trump, Huangov saveznik koji se zalagao za njegov povratak od trenutka smjene, bio je još direktniji tokom telefonskog uključenja u program CNBC-a u ponedjeljak ujutro.

„Ubijedio sam ih“, rekao je Trump. „Ja sam postigao dogovor.“

Stručnjaci dovode u pitanje nezavisnost Upravnog odbora

Trumpovo učešće u Huangovom povratku otvorilo je među pojedinim stručnjacima za upravljanje kompanijama pitanja o načinu odlučivanja Upravnog odbora i njegovom budućem funkcionisanju.

„Moj osnovni utisak je da su ovo loše vijesti za korporativno upravljanje“, kaže Jo-Ellen Pozner, profesorica menadžmenta na poslovnoj školi Leavey Univerziteta Santa Klara.

Prema njenim riječima, ovakav razvoj događaja dodatno narušava percepciju samostalnosti Upravnog odbora.

„Sada Upravni odbor ne samo da nije nezavisan od Jensena, već nije nezavisan ni od Trumpa.“

Dorothy Lund, profesorica korporativnog upravljanja na Pravnom fakultetu Univerziteta Columbia, smatra da su greške Upravnog odbora počele mnogo prije posljednjih događaja.

Kompanija, kako navodi, nikada nije napravila plan nasljeđivanja rukovodeće pozicije niti pripremila osobu koja bi mogla da preuzme vođenje Nvidie u kriznoj situaciji.

Neodlučnost Upravnog odbora samo je dodatno pogoršala problem.

„Ovo je slab Upravni odbor“, kaže Lund.

„To su jasno pokazali tokom cijelog ovog procesa, a kada su konačno pokušali da zauzmu stav, nisu ga se dugo držali.“

Nvidia nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Od smjene do povratka za manje od sedmicu

Huangov povratak predstavlja najnoviji preokret u burnim događajima koji su se odvijali tokom prethodnih dana.

Početkom novembra izvršni direktor Nvidie priznao je vanbračnu vezu s Alice Huang, rukovoditeljkom u tehnološkoj industriji za koju su američki obavještajni zvaničnici tvrdili da je kineska špijunka.

Uslijedile su informacije o još dvije navodne afere, uključujući jednu sa zaposlenom koja je bila direktno podređena Huangu.

Za razliku od osnivača nekoliko velikih tehnoloških kompanija, poput Googlea, Mete ili Snapa, Huang nije posjedovao dionice sa posebnim pravom glasa koje bi ga zaštitile od smjene odlukom Upravnog odbora.

Zbog toga je, uprkos njegovoj želji da se vrati, predsjednik odbora Harvey C. Jones prošle sedmice, tokom konferencijskog poziva povodom objavljivanja kvartalnih finansijskih rezultata Nvidie, praktično isključio mogućnost njegovog povratka.

Huang je prethodno na mreži X javno poručio da bi mu bila „čast“ da se vrati ukoliko mu Upravni odbor to omogući.

Jones je, međutim, izjavio da odbor ne razmatra njegovo ponovno imenovanje.

Manje od sedmicu kasnije Nvidia je objavila da se Huang vraća na čelo kompanije.

Dioničari pozdravili odluku, vrijednost Nvidie porasla za bilion dolara

Jensen Huang reaguje dok zaposleni aplaudiraju njegovom povratku na dužnost nakon što ga je NVIDIA vratila na mjesto izvršnog direktora kompanije, Foto: Zhengzhong Tu/preko REUTERS-a

Pojedini stručnjaci smatraju da odluku Upravnog odbora ne treba tumačiti kao znak slabosti, već kao rezultat hladne finansijske računice.

Jesse Fried, profesor korporativnog upravljanja na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard, podsjeća da je krajnja odgovornost Upravnog odbora zaštita interesa dioničara.

A oni su, sudeći prema reakciji tržišta, pozdravili Huangov povratak.

Dionice Nvidie skočile su 40 posto, čime je tržišna vrijednost kompanije povećana za približno bilion dolara.

„Čini se da se dioničarima dopada ono što je Upravni odbor danas uradio“, kaže Fried.

On smatra da je odbor vjerovatno procjenjivao koliko bi kompaniju mogle koštati buduće istrage Kongresa, u kojem većinu imaju demokrate, i na osnovu toga donio proračunatu odluku.

„Trošak tih istraga za kompaniju bio je mnogo manji od gubitka između jednog i dva biliona dolara vrijednosti za dioničare“, ocijenio je Fried.

Huang dočekan aplauzom zaposlenih, interna istraga se nastavlja

Huang se u ponedjeljak vratio u sjedište Nvidie, gdje su ga zaposleni dočekali kao heroja.

Prema video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama, zaposleni su se okupili u atrijumu zgrade i aplauzom pozdravili osnivača kompanije.

Međutim, njegov povratak dodatno komplikuje još jedno neriješeno pitanje.

Nvidia je saopštila da se interna istraga Huangovog ponašanja nastavlja, uz njegovu podršku i saradnju.

Za sprovođenje istrage kompanija je angažovala spoljašnju advokatsku kancelariju Wachtell, Lipton, Rosen and Katz.

Prema ocjeni profesorice Pozner, povratak kompromitovanog izvršnog direktora na čelo kompanije daje mu mogućnost da utiče na istragu sopstvenog ponašanja.

Advokatska kancelarija Wachtell, Lipton, Rosen and Katz nije odgovorila na zahtjev za komentar o tome kako bi Huangov povratak mogao da zakomplikuje istragu.

Foto:Mehmet Yaren Bozgun / AFP / Profimedia

„Jensena treba nadgledati “

Nvidia je u saopštenju od ponedjeljka navela i da planira zapošljavanje glavnog službenika za usklađenost poslovanja sa propisima (chief compliance officer).

Riječ je o novoj funkciji, a osoba koja bude imenovana odgovarat će novoosnovanom odboru za korporativno upravljanje.

Međutim, prema ocjeni profesorice Lund, ko god preuzme taj posao, doći će u kompaniju koja je Huangovim povratkom već pokazala kakav odnos ima prema poštovanju pravila.

„Treba da nadgledate Jensena i govorite mu šta smije, a šta ne smije da radi?“, pita Lund.

„Već znate kako stvari funkcionišu. Jensen radi šta hoće.“

Richard Nieva, Forbes

‘Jensen Does Whatever He Wants’: Experts Slam Nvidia Over CEO’s Reinstatement