Ured direktora nacionalne obavještajne službe SAD-a i Centralna obavještajna agencija (CIA) bili su žrtve upada u informacione sisteme koji ne sadrže povjerljive podatke, prema navodima više medija. Izvještaji dolaze u trenutku kada su i druge državne institucije i velike kompanije posljednjih sedmica pogođene misterioznim tehnološkim problemima.

Ove agencije nedavno su otkrile upade u baze podataka otvorenog izvornog obavještajnog materijala, koje za analizu obavještajnih podataka koriste javno dostupne informacije, često kupljene od komercijalnih dobavljača. Među takvim podacima su sadržaji s društvenih mreža i satelitski snimci, objavio je New York Times, pozivajući se na dva neimenovana izvora.

Prema pisanju ovog lista, smatra se da su napadom pogođene i druge agencije, ali izvori nisu naveli da li istražitelji znaju ko stoji iza hakerskih upada.

Navodni napad dolazi nakon niza velikih tehnoloških prekida i hakerskih upada u državne baze podataka.

Hakovan i FBI

CNN je prošle sedmice objavio da su hakeri po drugi put u posljednjih nekoliko mjeseci provalili u Nacionalni centar za informacije o kriminalu Federalnog istražnog biroa (FBI). Ministarstvo poljoprivrede SAD-a nedavno je također otkrilo cyber-sigurnosni incident koji je poremetio rad njegovih online alata za isplatu novca poljoprivrednicima, objavio je Nextgov.

Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) i Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) također su se posljednjih sedmica suočile s prekidima u radu svojih tehnoloških sistema. Problemi su pogodili i nekoliko nevladinih organizacija, među kojima su velike banke i Microsoft. Međutim, nijedna od ovih institucija nije saopćila da su problemi bili posljedica bilo kakvog cyber-napada.

Prekid rada sistema NSA doveo je do toga da interni komunikacioni sistem ove agencije, poznat kao NSANet, koji sadrži povjerljive podatke, bude van funkcije gotovo četiri dana početkom ovog mjeseca. Agencija je saopćila da je do toga došlo zbog „privremenog pogoršanja rada sistema“ tokom planiranog održavanja.

Predsjednik SAD-a Donald Trump prošle sedmice je, čini se, potvrdio da je Nacionalni centar za informacije o kriminalu FBI-ja, centralni sistem za razmjenu informacija koji koriste policijske i druge sigurnosne agencije širom zemlje, bio hakovan.

„Reći ću da to nije dobro – ne sviđa mi se to“, izjavio je Trump u intervjuu za Fox News.

Nisu hakeri nego tehnički problemi?

Američki zvaničnici više puta su tvrdili da ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da su nedavni tehnološki prekidi u radu NSA, FAA, više banaka i Microsofta izazvani zlonamjernim aktivnostima. Umjesto toga, naveli su da su problemi nastali kao posljedica unapređenja sistema i tehničkih promjena.

„Na osnovu onoga što danas znamo, nakon detaljne provjere, riječ je o odvojenim prekidima u pružanju usluga, povezanim s održavanjem i tehničkim promjenama. Oni nisu dio koordiniranog napada niti napada koji sponzorira neka država“, rekao je direktor nacionalne obavještajne službe Jay Clayton zakonodavcima tokom prošlosedmičnog saslušanja pred Odborom Zastupničkog doma za unutrašnju sigurnost.

Državni sekretar SAD-a Marco Rubio izjavio je da prekidi u radu „nemaju nikakve veze sa cyber-kriminalcem“ i da je svaki od njih „zaseban slučaj, s različitim uzrocima“.

Sara Dorn, Forbes