Godina je na izmaku; šta je donijela ekonomiji Bosne i Hercegovine, a šta ostaje neriješeno za 2027.? U Federaciji BiH sindikati traže minimalnu platu od 1500 KM, dok analitičari upozoravaju da se bosanskohercegovački rast oslanja na potrošnju, rast kredita i novac dijaspore.

Šta bi se desilo sa domaćom ekonomijom bez milijardi koje stižu iz inozemstva? Zašto privatne kompanije bježe od berzi, i u kojoj najvećoj ekonomskoj zabludi danas živimo.

Nikola Papac, profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru gost je Forbes Magazina.

U emisiji donosimo i priču o humanoidnom robotu nazvanom Questr koji je bio jedan od 25 učesnika maratona održanog u kampu Ultima na Antarktiku.