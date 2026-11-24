Nakon što je Upravni odbor Nvidije, jedne od najvrjednijih kompanija na svijetu, specijalizirane za proizvodnju kompjuterskih čipova, vratio Jensena Huanga za izvršnog direktora kompanije, dionice Nvidije, porasle su više od 30% u ponedjeljak. Prema medijskim izvještajima, od rasta dionica mogao je profitirati i predsjednik SAD-a Donald Trump.

Pozivajući se na Trumpove imovinske deklaracije podnesene američkom Uredu za vladinu etiku, Financial Times navodi da je Trump do 30. septembra mogao posjedovati između 32.000 i 370.000 dionica kompanije Nvidia, te bi Trumpova potencijalna dobit od tog rasta mogla iznositi između 1,3 i 15 miliona dolara.

Šta obuhvata dokumentacija

Međutim, imovinske deklaracije navode široke raspone vrijednosti, a ne precizan broj dionica. Dokumentacija ne obuhvata eventualne kupovine i prodaje nakon 30. septembra, pa se stvarna veličina njegovog udjela ne može pouzdano utvrditi.

Trump se posljednjih dana javno zalagao za Huanga, tvrdeći kako on nije učinio ništa loše, a prema medijskim izvještajima, čak se i direktno telefonom uključio na sjednicu Upravnog odbora Nvidije kako bi članove uvjerio da vrate Huanga na poziciju CEO-a Nvidije. „Razgovarao sam s odborom direktno i indirektno i osjećam se vrlo snažno u vezi s tim“, rekao je Trump u ponedjeljak na CNBC-u, ubrzo nakon što je Nvidia objavila da, na osnovu „informacija s viših nivoa“ vlade, vraća Huanga na mjesto izvršnog direktora. „Mislim da imamo jednu od naših velikih zvijezda ponovo u igri.“

Kada su ga pitali da li bi Huang bio vraćen na poziciju bez njegove intervencije, Trump je za CNBC rekao: „Vjerujem da je moja intervencija bila veoma važna.“



O ovoj temi se oglasio i na svojoj mreži Truth Social gdje je napisao: „Zemlji je potrebno Jensenovo vodstvo u Nvidiji kako bi se osigurao uspjeh i prosperitet ne samo kompanije, već i američke ekonomije.“

Kako je Trump intervenisao

Trump je danima pratio kretanje na američkoj berzi, Nvidija nije dobro stajala, cijena dionica je padala nakon što su otkrivene Huangove vanbračne afere, od kojih jedna sa ženom za koju američke sigurnosne službe sumnjaju da je kineska špijunka. Kako javlja CNN, izvršena je neviđena kampanja pritiska Zapadnog krila koju je orkestrirao predsjednik kako bi uvjerio tehnološkog giganta da vrati na posao svog skandalima opterećenog izvršnog direktora. U nizu poziva tokom vikenda, visoki zvaničnici, predvođeni potpredsjednikom J.D. Vanceom, privatno su vršili pritisak na upravni odbor Nvidije da vrati Huanga. Uvjerili su kompaniju da ne predstavlja nikakav nacionalni sigurnosni rizik, rekli su više izvora upoznatih sa situacijom, uprkos kontinuiranim pitanjima unutar i izvan administracije o njegovoj vezi sa ženom za koju se sumnja da ima veze sa kineskim obavještajnim službama.

Ponuda Bijele kuće, prenosi CNN, da vrati Huanga na posao bila je toliko tajna da čak ni neki viši službenici Nvidije nisu bili svjesni toga sve do neposredno prije nego što je kompanija to objavila u ponedjeljak ujutro, rekao je izvor upoznat sa situacijom.

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