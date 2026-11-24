Godina je na izmaku; šta je donijela ekonomiji Bosne i Hercegovine, a šta ostaje neriješeno za 2027.? U Federaciji BiH sindikati traže minimalnu platu od 1500 KM, dok analitičari upozoravaju da se bosanskohercegovački rast oslanja na potrošnju, rast kredita i novac dijaspore.

Šta bi se desilo sa domaćom ekonomijom bez milijardi koje stižu iz inozemstva? Zašto privatne kompanije bježe od berzi, i u kojoj najvećoj ekonomskoj zabludi danas živimo.

Nikola Papac, profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru gost je Forbes Magazina koji se emitira večeras u programu N1 s početkom u 20 sati.

U Forbes Magazinu donosimo i odgovor zašto je cijena bakra pala ispod šest dolara po funti, kao i priču o humanoidnom robotu nazvanom Questr koji je bio jedan od 25 učesnika maratona održanog u kampu Ultima na Antarktiku.

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