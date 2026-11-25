Evropska komisija je pokrenula formalnu antimonopolsku istragu kako bi procijenila da li je kompanija Coca-Cola Europacific Partners („CCEP“) prekršila pravila EU o zaštiti konkurencije. Kako je navela Evropska komisija u svom saopćenju, posebno će biti istraženo da li je CCEP uslovljavao sniženja veleprodajnih cijena time da se gazirana bezalkoholna pića i sportski napici ne izvoze u druge države članice, provodio ciljanu diferencijaciju proizvoda između država članica, poput različite zapremine ambalaže gaziranih bezalkoholnih pića, s ciljem ograničavanja prekogranične trgovine, davao podsticaje maloprodajnim (off-trade) kupcima da ograniče uvoz gaziranih bezalkoholnih pića u Španiju i uskraćivao veleprodajnim kupcima u maloprodajnom sektoru mogućnost da zajednički pregovaraju o nabavci gaziranih bezalkoholnih pića i sportskih napitaka za više zemalja, umjesto čega su vođeni odvojeni pregovori na nacionalnom nivou.

Jedna od dvije najveće evropske punionice

CCEP, sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, jedna je od dvije najveće evropske punionice koje snabdijevaju tržište pićima pod brendovima kompanije The Coca-Cola Company. Svoje proizvode pod ovim, kao i pod drugim brendovima, prodaje u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Portugalu, Španiji i Švedskoj. Inače, CCEP je najveći dobavljač gaziranih bezalkoholnih pića u navedenim državama.

“Komisija će sada provesti detaljnu istragu kao prioritetno pitanje. Pokretanje formalne istrage ne prejudicira njen ishod”, navodi se u saopćenju EK.

Zašto su ove prakse sporne, pojednostavljeno, Evropska unija funkcioniše kao jedno zajedničko tržište bez trgovinskih granica, gdje bi se roba trebala slobodno kupovati i prodavati u svim državama članicama po najpovoljnijim cijenama. U slučaju da se pokaže da je kompanija CCEP, kao ubjedljivo najveći igrač na tržištu, koristila svoju moć da kupcima zabrani prebacivanje pića iz jeftinijih u skuplje države EU ili im otežavala zajedničku kupovinu, ona time vještački ponovo dijeli EU po državnim granicama, čime sama sebi čuva visoke cijene u pojedinim zemljama i sprječava zdravu konkurenciju, što je po zakonima EU strogo zabranjeno jer na kraju najviše šteti krajnjim kupcima (potrošačima).

Nenajavljena inspekcija u martu 2025. godine

Prema izvještaju, još u martu prošle godine, Komisija je provela nenajavljene inspekcije u prostorijama kompanije CCEP u nekoliko država članica.



“Član 102. UFEU zabranjuje zloupotrebu dominantnog položaja koja može utjecati na trgovinu te spriječiti ili ograničiti konkurenciju unutar jedinstvenog tržišta. Primjena člana 102. UFEU definirana je Uredbom 1/2003.



Ukoliko bi na kraju ishod bio plaćanje kazne, prema analizi sajta corp-intl.com prema ovoj uredbi maksimum je 10% ukupnog prometa preduzeća u prethodnoj poslovnoj godini. Stvarne kazne se određuju prema težini i trajanju; AB InBev je platio 200,4 miliona eura u 2019. godini, a Mondelēz 337,5 miliona eura u 2024. godini za slična prekogranična ograničenja.