Priče o poznatim privrednicima mogu početi i prije velikog poslovnog uspjeha. Od prvog uloga i načina na koji su došli do novca. Ovdje su predstavljeni različiti počeci i izvori finansiranja.

Izabrani primjeri sami ne određuju koliko je početni kapital bio presudan u svakom slučaju, niti početni ulog mjere današnjom vrijednošću preduzeća.

Početak sa 700 dolara John Paul DeJoria je vozio kamion, radio kao domar i prodavao božićne čestitke od vrata do vrata. Prvi posao u industriji njege kose, u kompaniji Redken, završio se otkazom. Godine 1980., je sa frizerom Paulom Mitchellom osnovao firmu John Paul Mitchell Systems. Prema historiji kompanije, posao su pokrenuli sa 700 dolara.

Njegovo objašnjenje uspjeha nema mnogo veze sa talentom. Najveća prepreka je odbijanje, tvrdi DeJoria, a razlika je u spremnosti da se radi ono što drugima nije privlačno.

Samouki inženjer iz Ukrajine Jan Koum je rođen u siromaštvu i kao mlad se doselio u Sjedinjene Američke Države. Sam je učio programiranje, pa je sa 18 godina već imao ozbiljno znanje, a 1997., se zaposlio u kompaniji Yahoo kao inženjer infrastrukture. Ideja koja mu je donijela bogatstvo pojavila se poslije kupovine prvog pametnog telefona. Aplikacija za razmjenu poruka preko interneta, bez obzira na to gdje se sagovornici nalaze, pokrenuta je 2009., a Facebook ju je kasnije otkupio za 19 milijardi dolara.

Pola miliona za prvu kafeteriju

Howard Schultz je odrastao u naselju socijalnih stanova, a fakultet je platio državnim kreditima i honorarnim poslovima, kao prvi u porodici koji je stigao do studija. Sa Starbucksom se upoznao dok je radio za jednu kompaniju koja se bavila kafom, posjetivši tada malu radnju u Seattleu, i ubrzo tamo postao direktor marketinga. Godine 1985. napustio je kompaniju i za sopstvenu kafeteriju prikupio pola miliona dolara. Dvije godine kasnije mu je uprava Starbucksa prodala svoj maloprodajni dio, i tako je nastao lanac kakav danas poznajemo. Sada njegovo bogatstvo vrijedi 3,6 milijardi dolara. Život je, kaže, niz zamalo promašenih prilika, a ono što se pripisuje sreći uglavnom je spremnost da se vidi ono što drugi ne vide.

Karijera koja je počela na radiju Oprah Winfrey je rođena u siromašnom dijelu ruralnog Mississippija, a odrasla je u Milwaukeeju. Posao na radiju je dobila još u srednjoj školi. Sa 19 godina je vodila lokalni večernji dnevnik, ubrzo poslije toga dobila sopstvenu dnevnu emisiju i osnovala produkcijsku kuću. Milionerka je postala sa 32 godine, a do 2000. je njena imovina vrijedila 800 miliona dolara, čime je postala najbogatija Afroamerikanka dvadesetog vijeka. Forbes procjenjuje da njeno bogatstvo sada prelazi 3,4 milijarde.

Prodavnica od 11.000 dolara Do Won Chang je po dolasku iz Južne Koreje radio kao domar, na benzinskoj pumpi i u kafeu. Prvu prodavnicu je 1984. otvorio sa suprugom u Los Angelesu i u nju uložio svih 11.000 dolara ušteđevine. Radnja se prvo zvala Fashion 21 i kupci su dolazili iz korejsko-američke zajednice, ali je poslije promjene imena u Forever 21 posao krenuo brže. Kasniji razvoj brenda Forever 21 uključuje promjene vlasništva i poslovanja. U razgovoru za Los Angeles Times je rekao da njegove prodavnice daju nadu ljudima koji u Ameriku stignu gotovo bez ičega.

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Moda kao neplanirani posao

Ralph Lauren je završio srednju školu u Bronxu, napustio fakultet i otišao u vojsku. Radio je kao prodavac u radnji Brooks Brothers kada mu je palo na pamet pitanje koje se nikome nije činilo važnim: da li su muškarci spremni za nešto šarenije, prije svega kada su kravate u pitanju? Godine 1967. je počeo da ih prodaje po sopstvenoj zamisli i u prvoj godini prodao robe za pola miliona dolara, a sljedeće pokrenuo Polo. Forbes njegovu imovinu procjenjuje na 15,6 milijardi dolara, što ga svrstava na 190. mjesto među najbogatijim Amerikancima.

Četiri decenije kasnije je Sophia Amoruso krenula od tuđih odbačenih komada. Pretraživala je prodavnice polovne odjeće i pronađeno prodavala na eBayu, zaradu ulagala u magacin, a kupce privlačila preko MySpacea i drugih društvenih mreža. Do 2016. je njena imovina vrijedila 280 miliona dolara. Put do tog iznosa nije ličio na tipičnu poslovnu karijeru, jer je kao mlada živjela nomadski i hranu tražila po kontejnerima. Kasnije je izgubila polovinu bogatstva, ali je nastavila da razvija sopstveno ime kroz memoare i seriju za Netflix.Garaža u Los Altosu Priča o garaži u Los Altosu je toliko puta ispričana da se zaboravi kako je izgledala prije nego što je postala legenda. Steve Jobs i Steve Wozniak su prekinuli studije i počeli da prave uređaje u garaži Jobsovih roditelja. Prije toga je Jobs radio slabo plaćene poslove, a sa 13 godina je bio angažovan u kompaniji Hewlett-Packard. Kada su napravili nekoliko modela, trebalo im je finansiranje, pa je Jobs pronašao jemca za bankarski kredit od 250.000 dolara. Sa 23 godine je već imao milion dolara, a u trenutku smrti 2011. imovina mu je procijenjena na 10,2 milijarde.

Časopis za studente

Richard Branson je svojevremeno govorio da je vjerovao da je najgluplji đak u školi. Prvi poslovni pokušaj mu je bio časopis Student, pokrenut 1966., zato što su mu tadašnji omladinski listovi djelovali dosadno. Novca gotovo da nije bilo, ali je naslijedio 100 funti, što bi danas vrijedilo oko 1.500 dolara, i time platio račune i održao list u životu. Iz tog poduhvata su izrasli Virgin Records, Virgin Atlantic, Virgin Money i Virgin Galactic, a njegova imovina se procjenjuje na 2,8 milijardi dolara.

Pisma koja dobija od ljudi sa idejama skoro uvijek počinju rečenicom da im nedostaje određena suma da bi krenuli, a Branson smatra da je to pogrešan početak. Umjesto skupog poslovnog prostora, posao se danas pokreće preko interneta uz gotove alatke za izradu sajtova, pa prodaja može da počne i za kuhinjskim stolom.

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Sam Walton i počeci u trgovini

Sam Walton se poslije vojne službe 1945. posvetio maloprodaji u Newportu u Arkansasu. Svoje principe je opisao u knjizi Made in America, a jedan od njih glasi da ne treba slijepo pratiti ono što svi rade, jer ako svi rade na isti način, sopstveno mjesto se najčešće nalazi u suprotnom smjeru.

Ono što se ponavlja u ovim pričama Predstavljene priče obuhvataju ideje, različite izvore novca, obrazovanje i porijeklo osnivača. Schultzov primjer uključuje školovanje, dok su drugi do posla došli drugačijim putem. Te biografije mogu ponuditi iskustva za razmišljanje, ali ne izdvajaju jedan presudan uslov za uspjeh.

Prvi ulozi, raniji poslovi i vrijeme do poslovnog uspjeha razlikuju se od priče do priče. Za poređenje novčanih iznosa treba imati u vidu godinu i to da li je riječ o početnom kapitalu, ličnoj imovini ili vrijednosti kompanije.