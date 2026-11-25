Ukrajina je u nedjelju dronovima potopila rusku mornaričku korvetu u libijskoj luci, dan nakon što je dronom napadnut ruski teretni brod povezan s vojskom u Finskom zaljevu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kako javlja Reuters, Libijska vlada sa sjedištem na istoku saopštila je da je korveta Merkury bila usidrena u pomorskoj bazi Bengazi.

Zelenski je u ponedjeljak objavio video snimke ukrajinske sigurnosne službe SBU za koje je rekao da prikazuju napad, te još jedan dron kod Libije koji je pogodio ruski teretni brod MV Angara, za koji je rekao da ga je Moskva koristila za transport oružja.

Snimci, koje je potvrdio Reuters, prikazuju vatru koja izbija i dim koji se vije s brodova. Dronovi korišteni u nedjelju, kako je kazala SBU, lansirani su sa “matične letjelice” u regiji.

“Ruska mornarica više nema sigurnu rutu”

Iako su Rusija i Ukrajina i ranije više puta međusobno napadale vojne i trgovačke brodove u Crnom moru, takve akcije daleko izvan te regije do sada su bile rijetkost. Iz SBU-a sada poručuju da ruska mornarica više nema sigurnu rutu, pa ni hiljadama kilometara daleko od Crnog mora.

Zelenskijeva objava na Telegramu bila je prvo službeno priznanje da je Ukrajina izvela napad u Libiji. Rekao je da su ruski pokušaji da se tome suprotstave propali, piše Reuters i dodaje kako nakon građanskog rata, istočnu Libiju kontroliše vojni komandant Khalifa Haftar, čija Libijska nacionalna armija ima veze s Rusijom. Zapad kontroliše međunarodno priznata Vlada nacionalnog jedinstva sa sjedištem u Tripoliju.

Institut za proučavanje rata saopštio je da se Merkury zaustavio na nekoliko dana, u skladu sa sporazumom o saradnji, kako bi se opskrbio gorivom i snabdijevao dok je pratio ruske teretne brodove koji mogu prevoziti vojne zalihe na putu za Rusiju.

Osama Hamad, premijer administracije na istoku Libije, zatražio je od UN-a da istraži sumnje da su plovila korištena u napadu lansirana iz zapadne Libije te da li tamo djeluju ukrajinski vojni stručnjaci.

Vlada u Tripoliju je također osudila operaciju i rekla da Libija neće biti uvučena u rat, te da stranim snagama neće biti dozvoljeno korištenje libijskih luka ili infrastrukture u vojne svrhe.

“Nastavak rata između Rusije i Ukrajine ne daje nijednoj strani pravo da provodi vojne operacije na libijskoj teritoriji ili u njenim teritorijalnim vodama”, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Sparta II

Reuters piše kako je u subotu dron zapalio još jedan ruski teretni brod, Spartu II, kojim upravlja ruska firma za odbrambenu logistiku Oboronlogistika, u međunarodnim vodama Finskog zaliva.

Finska vojska je saopštila da je napad vjerovatno izvela Ukrajina, iako Kijev nije odmah komentarisao. Svih 16 članova posade evakuisano je na ruski brod, a jedan je lakše povrijeđen.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da postoji “opasan trend povećanja terorističke aktivnosti” u Baltičkom moru, te da se Moskva nada da će susjedne države upozoriti Kijev na takve operacije.



Pregovori između Rusije i Ukrajine, navodi Reuters, koje podržavaju SAD, nastavljeni su ovog mjeseca nakon devetomjesečne pauze u nastojanju da se okonča rat, najveći u Evropi od Drugog svjetskog rata, iako do sada bez mnogo rezultata.