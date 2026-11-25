U četvrtom kvartalu 2026. godine banke očekuju ublažavanje kreditnih standarda za stambene kredite stanovništvu, ali i pad potražnje građana za tim kreditima, pokazuju rezultati Ankete Centralne banke BiH (CBBiH) o kreditnoj aktivnosti banaka.

Anketa u kojoj je učestvovalo osam banaka odabranih po veličini aktive i teritorijalnoj zastupljenosti, obuhvata period od jula do septembra 2026., gdje se vršilo poređenje sa prethodna tri mjeseca.

Krediti stanovništva

“Na osnovu rezultata provedene Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka analizirano je kretanje potražnje stanovništva za kreditima u trećem kvartalu 2026. godine, kao i faktori koji su utjecali na njeno kretanje. Rezultati ankete ukazuju na smanjenje potražnje stanovništva za potrošačkim i nenamjenskim kreditima u trećem kvartalu 2026. godine, dok je potražnja za stambenim kreditima ostala nepromijenjena u odnosu na prethodni kvartal”, navodi se u analizi CBBiH.

Rezultati ankete pokazuju da neto procenat odgovora u pogledu standarda za odobravanje kredita stanovništvu ukazuje na očekivano ublažavanje kreditnih standarda za odobravanje stambenih kredita u četvrtom kvartalu 2026. godine.

“Istovremeno, rezultati ankete ukazuju na očekivano smanjenje potražnje stanovništva za stambenim kreditima u četvrtom kvartalu 2026. godine”, navodi se.

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Kako su se kod kreditiranja ponašale firme

Kada je firmama u BiH riječ, u trećem kvartalu one su više tražile i kratkoročne i dugoročne kredite, a porast potražnje bio je izraženiji kod dugoročnih. Kriteriji za odobravanje ostali su isti, ali banke su prijavile nepovoljnije kamatne marže i naknade te veći udio odbijenih zahtjeva.



Što se tiče preduzeća u četvrtom kvartalu 2026. godine, banke očekuju da će standardi za odobravanje kredita firmama ostati nepromijenjeni.

“Na osnovu rezultata provedene Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka analizirana su očekivanja u vezi sa kretanjem kreditnih standarda i potražnje preduzeća za kreditima u četvrtom kvartalu 2026. godine. Rezultati ankete ukazuju na očekivanja da će standardi za odobravanje kredita preduzećima ostati nepromijenjeni u četvrtom kvartalu 2026. godine. Istovremeno, rezultati ankete ukazuju na očekivano povećanje kreditne potražnje preduzeća u narednom periodu, pri čemu veći broj banaka očekuje rast potražnje za dugoročnim u odnosu na kratkoročne kredite.