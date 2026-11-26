Donald Trump uspio je jednim telefonskim pozivom vratiti Jensena Huanga na čelo Nvidije, a Wall Street je odgovorio snažnim rastom. Taj preokret poslužio je kao demonstracija političkog utjecaja na tržišta, ali i otvorio neugodnije pitanje: koliko je američka ekonomija izložena odlukama nekolicine tehnoloških milijardera i kompanija čija se vrijednost sve više veže za obećanja umjetne inteligencije?

Kada se Nvidia našla u središtu krize oko svog rukovodstva, investitori su dobili još jedan razlog za zabrinutost u trenutku kada su tehnološke dionice već bile pod pritiskom. Povratak Huanga na mjesto izvršnog direktora, uz Trumpovu intervenciju, promijenio je raspoloženje na tržištu gotovo preko noći.

Američki predsjednik podržao je odluku uprave Nvidije, a potom izjavio da je i sam pomogao da se ona donese. Reakcija investitora bila je dramatična, navodi AP : dionice Nvidije porasle su više od 30 posto, S&P 500 dobio je 4,7 posto, a Nasdaq 6,5 posto. Dow Jones porastao je gotovo tri posto. Tržište je tako nadoknadilo nešto više od polovine gubitaka iz prethodne sedmice.

Na prvi pogled, Trump je odigrao ulogu vrhunskog pregovarača: uklonio je prepreku, vratio povjerenje u jednu od najvažnijih tehnoloških kompanija i pomogao da se pokrene oporavak berzanskih indeksa.

Ipak, postoji važna razlika između oporavka tržišta i spašavanja ekonomije. Američka privreda nije bila pred kolapsom koji je zaustavio jedan predsjednički poziv. A ni rast dionica nije bio dokaz da su problemi Nvidije ili tehnološkog sektora riješeni.

AI groznica ima i svoju cijenu

Sedmica koja je prethodila povratku Huanga pokazala je koliko je tržište osjetljivo na promjene raspoloženja prema umjetnoj inteligenciji. Investitori su počeli preispitivati visoke procjene tehnoloških kompanija, ogromne troškove izgradnje podatkovnih centara i pitanje hoće li ulaganja u AI donijeti zaradu koja opravdava sadašnje cijene dionica.

Upozorenja ne dolaze samo s Wall Streeta. Američke Federalne rezerve ukazale su na rast zaduženosti najvećih kompanija povezanih s umjetnom inteligencijom. Prema riječima guvernera Michaela Barra, dug sedam najvećih AI kompanija mogao bi do kraja 2026., premašiti 800 milijardi dolara.

Posebnu zabrinutost izaziva takozvano kružno finansiranje. Velike tehnološke kompanije ulažu novac u manje AI firme, koje zatim dio tog novca troše na iznajmljivanje ili kupovinu čipova i računarskih kapaciteta upravo od kompanija koje su ih finansirale. Takav model povezuje poslovne rezultate i finansijske obaveze čitavog sektora. Ako potražnja za AI uslugama ne ispuni očekivanja, problem se može proširiti daleko izvan jedne kompanije.

Međunarodni monetarni fond u analizi objavljenoj u oktobru upozorio je da se AI investicijski ciklus sve više oslanja na vanjsko finansiranje, dok koncentracija tržišta i međusobna povezanost kompanija mogu pojačati posljedice eventualnog šoka. Fond, međutim, ne tvrdi da je kriza neizbježna: postojeći rizici za finansijsku stabilnost i dalje se smatraju upravljivim.

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Kada kompanija postane zavisna od jednog čovjeka

U cijeloj priči postoji još jedan problem. Nvidia je toliko važna za AI industriju da je povratak njenog direktora postao događaj koji utiče na šire tržište. To govori mnogo o položaju kompanije, ali i o riziku koji nastaje kada investitori povjerenje u poslovanje vežu gotovo isključivo za jednu osobu.

Trumpova intervencija dodatno je otvorila pitanja o nezavisnosti upravnog odbora i njegovoj sposobnosti da samostalno odlučuje o rukovodstvu. Ako se odluka o direktoru mijenja nakon pritiska iz Bijele kuće, investitori imaju razloga da se zapitaju koliko su korporativna pravila čvrsta kada se nađu pod političkim pritiskom.

Sličnu lekciju, premda u drugačijim okolnostima, pružio je slučaj Sama Altmana. U novembru 2023., upravni odbor OpenAI-ja iznenada ga je smijenio, ali se Altman vratio na mjesto direktora nakon pobune zaposlenih i pritiska investitora. Naknadna nezavisna analiza zaključila je da je sukob između Altmana i tadašnjeg odbora doveo do krize povjerenja, ali da njegova smjena nije bila posljedica utvrđenog propusta u vezi sa sigurnošću proizvoda ili finansijama kompanije.

Trump je dobio jedan dan, ekonomija čeka odgovor

Povratak Huanga pokazao je koliko brzo politička intervencija može promijeniti raspoloženje na finansijskim tržištima. Ali i koliko je taj utjecaj kratkotrajan: već narednog dana dionice Nvidije ponovo su pale, a investitori su nastavili prodavati tehnološke dionice.

Pravo pitanje zato nije može li Trump vratiti jednog direktora i podići berzu. Može. Pitanje je šta će se dogoditi ako se očekivana zarada od umjetne inteligencije ne ostvari, ako kompanije nastave gomilati dug ili ako investitori zaključe da su tehnološke dionice precijenjene.

Trump se može pohvaliti uspješnim posredovanjem. Ali američku ekonomiju neće spasiti nijedan telefonski poziv. Za to će biti potrebni stvarni prihodi od AI tehnologije, održiva ulaganja i tržište koje ne zavisi od toga hoće li jedan izvršni direktor ostati na svom mjestu.