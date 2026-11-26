Kompanija Tiberius Aerospace upravo je prikupila 85 miliona dolara uz procijenjenu vrijednost od milijardu dolara, kako bi povećala proizvodnju artiljerijskih projektila velikog dometa. Međutim, postoji jedna neobičnost: kompanija ih zapravo ne proizvodi. Odbrambena industrija dobila je u ponedjeljak svog najnovijeg jednoroga, pošto je Tiberius Aerospace objavio da je u investicionoj rundi serije A prikupio 85 miliona dolara. Time je vrijednost kompanije sa sjedištem u Newport Beachu procijenjena na više od milijardu dolara. Investiciju predvode švicarski fond Lakestar, sa sjedištem u Zurichu, i američka investiciona kompanija Rochefort Asset Management.

Tiberius razvija preciznu municiju velikog dometa i pionir je poslovnog modela koji više podsjeća na Silicon Valley nego na Washington i njegovu odbrambenu industriju. Startap taj pristup naziva „odbrana kao usluga“. Tiberius razvija tehnologiju uz pomoć sredstava investitora. Zatim licencira intelektualnu svojinu kupcima, umjesto da sam proizvodi oružje.

Glavni proizvod kompanije je „Sceptre“. To je artiljerijski projektil koji bi trebalo da dostigne domet rakete, ali po znatno nižoj cijeni karakterističnoj za artiljerijsku municiju. Prošlog mjeseca kompanija je objavila da je od savezničkih država dobila narudžbine za Sceptre u vrijednosti od 500 miliona dolara. Projektili će biti proizvedeni kod privatnih partnera u Velikoj Britaniji.

Novi kapital od 85 miliona dolara biće iskorišten za uključivanje novih proizvođača u mrežu kompanije i unapređenje softverske platforme GRAIL. Ona pomoću vještačke inteligencije koordinira proizvođače i razvoj oružja.

Poslovali u tajnosti

U određenom smislu, Tiberius se pojavio gotovo niotkuda. Generalni direktor Chad Steelberg, serijski preduzetnik iz Kalifornije, pretvorio je svoju istraživačku laboratoriju u kompaniju za proizvodnju oružja nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022.

Kompanija je poslovala u tajnosti sve do maja 2025. Četiri mjeseca kasnije prikupila je investiciju od svega 4,5 miliona dolara. Sve do prošlog mjeseca njen jedini ugovor bio je posao vrijedan pet miliona dolara sa britanskim Ministarstvom odbrane, za početni razvoj projektila Sceptre.

To je prilično veliki skok u odnosu na takav početak do ugovora vrijednog 500 miliona dolara. Tiberius ne želi da otkrije koliki dio tog iznosa pripada kompaniji, a koliki proizvođačima.

Steelberg ne smatra da ugovor od 500 miliona dolara ima veze sa novim statusom jednoroga kompanije.

„Mislim da procjena vrijednosti zapravo vjerovatno uopšte nije povezana s tim“, kaže on. Tvrdi da je ugovor samo „dokaz“ da će poslovni model Tiberiusa funkcionisati i da je kompanija i dalje potcijenjena.

Chad Steelberg: Foto: Tiberius

To je svakako neuobičajen model za ovu industriju, u kojoj kompanije uglavnom same sklapaju svoje proizvode, čak i kada komponente nabavljaju od drugih proizvođača.

Sličnosti sa tehnološkim gigantima Tiberius, koji ima 85 zaposlenih, razvija oružje uz pomoć internog inženjerskog tima, ali ne obavlja proizvodnju. Kupci startapu plaćaju početnu licencnu naknadu, godišnju pretplatu, kao i autorsku naknadu od 25 posto za svaki proizvedeni komad oružja.

Kupci također imaju pravo da prilagode i unaprijede dizajn prema sopstvenim potrebama, dok Tiberius testira i sertifikuje te izmjene.

„Ono što smo uradili jeste da smo uzeli upravo ono što rade Apple, Google i Nvidia i jednostavno primijenili tu logiku i taj poslovni model na odbrambenu industriju“, kaže Steelberg. On je prethodno prodao svoju reklamnu platformu dMarc Googleu 2006. godine za, kako navodi, oko 500 miliona dolara. Kompaniju Veritone, koja razvija alate za analizu medijskih podataka, izveo je na berzu 2017.

Njegovo poređenje ima osnova: i ove tri tehnološke kompanije razvijaju sopstvena rješenja, ali najveći dio proizvodnje povjeravaju spoljnim partnerima.

Naravno, tim gigantima bile su potrebne godine da usavrše pouzdane procese proizvodnje preko trećih strana i lance snabdijevanja.

„To može da se uradi, ali je neophodan veoma usredsređen i disciplinovan napor u kontroli procesa“, kaže Eric Hosler. On je stručnjak za bezbjednost lanaca snabdijevanja i suosnivač kompanije OBSIDIA Semiconductors.

„Svako i najmanje odstupanje ili greška mogu da izazovu katastrofalne posljedice za vojnike na frontu“.

Prednosti Tiberiusa

„Ako razmišljate o nekome ko proizvodi artiljerijske granate već 10, 20 ili 30 godina, njegov lanac snabdijevanja je čvrsto ustrojen. Poznaje svaki njegov dio – svaku maticu i svaki zavrtanj. Ako se nešto promijeni, može veoma brzo da uoči problem“, objašnjava Hosler.

„Ono što Tiberius radi jeste da značajno proširuje mrežu. Time se u velikoj mjeri povećava broj potencijalnih tačaka ranjivosti, uključujući i mogućnost da materijali koji ne ispunjavaju propisane standarde uđu u lanac snabdijevanja“.

Ako Tiberius uspije da ostvari svoje planove, takav pristup mogao bi da donese brojne prednosti mladom proizvođaču, posebno u kategoriji municije, koja je „pod veoma strogom regulativom, zahtijeva velika kapitalna ulaganja i dugo se razvija“, kaže Brad Harrison. On je osnivač fonda Scout Ventures. Fond je specijalizovan za ulaganja u oblast nacionalne bezbjednosti. Harrison poznaje Tiberius kroz svoj savjetodavni rad sa Komandom za specijalne operacije američke vojske.

„Mislim da postoji prilika da se iskoriste postojeći, neiskorišteni proizvodni kapaciteti onoga što bih nazvao nekadašnjom vojno-industrijskom bazom“, kaže on.

Još jedna prednost Tiberiusa, ističe Harrison, jeste to što je Sceptre projektovan za upotrebu u standardnim NATO haubicama, koje ispaljuju projektile kalibra 155 milimetara.

„Kalibar 155 milimetara koristi se za najrasprostranjenije artiljerijske granate na svijetu“, kaže on. „Tiberius cilja na jednu od najvećih pojedinačnih kategorija na tržištu“. Efekat rata u Ukrajini Steelbergova ideja da pokrene Tiberius nastala je nakon njegovog neposrednog susreta sa ratom u Ukrajini, u prvim danima sukoba.

Kada je rat počeo, on i supruga boravili su na farmi koju su posjedovali u centralnoj Francuskoj. Zahvaljujući vezama u lokalnoj crkvi, počeli su da primaju desetine, a na kraju i stotine ukrajinskih izbjeglica.

Mnoge od njih bile su žene i djeca koji su dobijali informacije da su njihovi muževi, sinovi i očevi poginuli u ruskim napadima u domovini.

„Kad god bi se to dogodilo, oni bi noću, sa svijećama, odlazili u maloj procesiji do crkve na imanju i pjevali pjesme“, kaže Steelberg.

„Ne možete tome da prisustvujete više od nekoliko puta, a da vas to potpuno ne promijeni kao osobu“.

Ubrzo nakon toga napustio je mjesto generalnog direktora kompanije Veritone kako bi se posvetio Tiberiusu, koji je do tada bio samo sporedni projekat.

U to vrijeme, međutim, Steelberg je veoma malo znao o vojnoj strategiji i načinu vođenja rata. U velikoj mjeri oslonio se na vještačku inteligenciju i tim istraživača koji je već okupio u svojoj laboratoriji kako bi brzo nadoknadio nedostatak znanja.

„Počeli smo da pokušavamo da […] razumijemo poslovanje i ratnu vještinu pomoću vještačke inteligencije“, kaže on.

Analizirali su sisteme za navođenje i ciljanje, kao i različite sisteme naoružanja. Pokušavali su da utvrde gdje je najpotrebnija tehnologija nove generacije.

„Nakon što smo na tome radili četiri ili pet mjeseci, uspjeli smo da definišemo veoma jasan skup ciljeva i potencijalnih sposobnosti“.

Steelberg se usredsredio na preciznu municiju velikog dometa, i to sa dobrim razlogom.

Foto: Oružane snage Ukrajine/Materijal preko REUTERSA

Potrebe ukrajinske vojske

Na početku sukoba Ukrajina je bila izrazito inferiorna u pogledu klasične artiljerije, koja uglavnom može da ispaljuje projektile na udaljenost do 24 kilometra. Takođe je imala veoma malo precizne municije velikog dometa, mada je to počelo da se mijenja kada su zapadne vlade poslale niz naprednijih sistema.

Artiljerijski projektili sa raketnim potiskom povećali su domet na približno 32 do 48 kilometara. Rakete su mogle da dosegnu ciljeve udaljene od oko 80 do gotovo 320 kilometara.

Artiljerija je u prvim godinama rata bila odgovorna za ogromnu većinu žrtava na obje strane. Iako dronovi postaju sve efikasniji u otkrivanju i gađanju artiljerijskih oruđa, artiljerija i dalje ima ključnu ulogu.

Međutim, zalihe i artiljerijske i raketne municije su ograničene. Ukrajini je očajnički potrebno više takve municije, posebno one većeg dometa, a neophodno joj je i da može da je nabavlja po pristupačnoj cijeni.

Jeftiniji projektil nego kod konkurencije Nekoliko kompanija razvija novu generaciju artiljerijskih projektila koji mogu da lete znatno dalje.

Najbliži konkurent projektu Sceptre vjerovatno je projektil Ramjet 155. Njega zajednički razvijaju Boeing i Nammo. Trebalo bi da ima domet od oko 145 kilometara.

Sceptre cilja na sličnu udaljenost i, kao i projektil koji razvijaju Boeing i Nammo, koristi ramjet motor i može da se ispaljuje iz standardnih NATO haubica.

Međutim, za razliku od njihovog rješenja, Sceptre koristi tečno gorivo. Ono je komplikovanije za upotrebu, ali može da obezbijedi više energije po kilogramu od čvrstog goriva.

Steelberg kaže da projektil može da koristi širok spektar lako dostupnih tečnih goriva, od dizela do goriva za traktore.

Iako ne želi da otkrije cijenu, tvrdi da očekuje da će Sceptre biti od osam do 12 puta isplativiji od konkurentskih rješenja.

Tiberius planira da prvu seriju proizvedenih projektila Sceptre isporuči u prvom kvartalu naredne godine.

Nakon Sceptrea, sljedeći na redu je Invictus, raketa velikog dometa čije je testiranje kompanija već započela ovog ljeta.

Monica Hunter – Hart, Forbes