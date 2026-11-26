Dokumenti do kojih je došao Forbes prate trag 500.000 dolara od kompanije povezane s Trumpovom kriptovalutom memecoin do računa povezanog sa saradnikom Floyda Mayweathera. Bokser je u posljednja dva mjeseca letio predsjedničkim avionom Air Force One, hvalio Trumpa na predizbornom skupu i pojavio se na večeri koju je predsjednik organizovao povodom promocije svog memecoina.

Kada je Donald Trump prošlog mjeseca u Arizoni držao predizborni skup uoči izbora za Kongres, na binu je pozvao neočekivanog gosta: boksera Floyda Mayweathera.

„On je jedan od najboljih svih vremena“, rekao je predsjednik. „Vjerovatno je zaradio više novca nego gotovo bilo koji borac kojeg mogu da zamislim. Uostalom, njegov nadimak je ‘Novac’“.

Međutim, Mayweather, koji je godinama redovno zauzimao vrh Forbes liste najplaćenijih sportista, u tom trenutku suočavao se sa poreskim dugom od više miliona dolara, dodatnim višemilionskim sudskim presudama koje su se nadvijale nad njim, kao i krivičnim optužbama koje su, prema izvještajima, proistekle iz posla sa satom u Nevadi.

Dvije i po sedmice nakon predizbornog skupa, 2. novembra, kompanija povezana sa Trumpovim memecoinom uplatila je 500.000 dolara na račun povezan sa jednim od Mayweatherovih saradnika, pokazuju dokumenti do kojih je došao Forbes. Dvadeset dana kasnije, 22. novembra, Mayweather se pridružio predsjedniku na večeri organizovanoj radi promocije memecoina $TRUMP, u Trumpovom golf-klubu Trump National Golf Club u Virginiji. Jedan od dokumenata do kojih je došao Forbes ukazuje na to da je uplata bila povezana sa Mayweatherovim pojavljivanjima u Arizoni i Virginiji.

Trag novca

Novac je potekao od kompanije Celebration Cards LLC. Trump nije njen vlasnik, ali su njegovi poslovni interesi tijesno povezani sa ovom kompanijom. Na osnovu licencnog ugovora, Celebration Cards koristi Trumpovo ime, koje je zaštićeni žig kompanije DTTM Operations LLC, u kojoj predsjednik posjeduje 100 posto udjela.

Celebration Cards također ostvaruje prihode od trgovanja ovim tokenom zajedno sa kompanijom CIC Digital LLC, čiji je Trump također stopostotni vlasnik. U izvještaju o finansijskom stanju predsjednika navodi se „licencni ugovor sa kompanijom Celebration Coins“, na osnovu kojeg mu je prošle godine isplaćeno 635 miliona dolara.

Predstavnici Bijele kuće, Trump Organization i Trumpovog memecoina nisu odgovorili na niz detaljnih pitanja, uključujući i pitanje da li se u predsjednikovom izvještaju o finansijskom stanju greškom navodi licencni ugovor sa kompanijom Celebration Coins umjesto sa Celebration Cards. Mayweather također nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Obostrana korist

Foto: Jared McMillen / Aurora Photos, Cavan Images / Alamy / Profimedia

I predsjednik i bokser imali su koristi od ovog savezništva. Trump, koji je zaradio stotine miliona dolara licenciranjem svog imena, dobro razumije moć podrške poznatih ličnosti.

„Nismo mogli da izaberemo boljeg predsjednika, i to dva puta, od Donalda Trumpa“, rekao je Mayweather okupljenima u Arizoni, nakon što je sa predsjednikom doputovao iz Las Vegasa avionom Air Force One. „Sve se svodi na to da ovu zemlju održimo snažnom“.

Trumpu su također bila potrebna poznata imena na večeri posvećenoj njegovom memecoinu. Na nju je pozvao 185 najvećih vlasnika tog tokena kako bi promovisao ovu novu kriptovalutu. Među ostalim poznatim gostima bili su Kevin O’Leary, zvijezda emisije „Shark Tank“, i nekadašnji košarkaš NBA lige Tristan Thompson, koji je blizak sa Trumpovim sinom Ericom.

Bokser Mike Tyson pojavio se na drugom događaju posvećenom memecoinu u aprilu. I, poput Mayweathera, na kraju je letio predsjedničkim avionom Air Force One zajedno sa Trumpom i govorio na njegovom predizbornom skupu.

I Mayweather je imao mnogo toga da dobije povezivanjem sa predsjednikom. Uprkos tome što je 2012., 2014., 2015., i 2018., proglašavan najplaćenijim sportistom na svijetu, suočavao se sa nizom finansijskih problema.

Mayweatherovi problemi

Sudovi su mu naložili da plati 14 miliona dolara prodavcu automobila, kao i 338.000 dolara za neplaćenu kiriju za stan u New Yorku, kako je ranije objavio New York Times. Američka Poreska uprava (IRS) evidentirala je poresko potraživanje od 7,3 miliona dolara prema njemu.

Kada je stigla uplata povezana sa Trumpom, Mayweather se suočavao i sa krivičnim optužbama zbog navodne upotrebe falsifikovanog čeka. ESPN je u junu objavio da su optužbe proistekle iz kupovine sata u Nevadi.

Otprilike u vrijeme kada je novac uplaćen, Mayweather je otputovao u New York. Tamo je posjetio jednu juvelirnicu u njujorškoj Dijamantskoj četvrti na Manhattanu, navode dvije osobe bliske njegovom užem krugu saradnika.

Prema njihovim riječima, uspio je da dobije sat. Zatim se vratio u Las Vegas, gdje je organizovao da taj sat bude predat njegovom advokatu. Tužilaštvo u Nevadi odustalo je od optužbi protiv Mayweathera. Portparol lokalnog tužilaštva rekao je novinarima da je sat koji je bio u središtu slučaja vraćen vlasniku.

Četiri dana nakon što je slučaj odbačen, Mayweather je u nedjelju uvečer samouvjereno ušetao na večeru posvećenu Trumpovom memecoinu. Uz ovacije okupljenih investitora u kriptovalute. Sa zvučnika je pritom odjekivala rep pjesma pod nazivom „The Champ Is Here“ („Šampion je stigao“).

Dan Alexander, Forbes