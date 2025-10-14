Donald Trump je sada jedan od najvećih Bitcoin investitora u Americi

Kada se pogledaju finansije Donalda Trumpa, lako je previdjeti jedan od njegovih najvažnijih resursa: bitcoin. Ova kriptovaluta se ne pojavljuje nigdje u finansijskim izvještajima koje predsjednik podnosi vladi. Nije navedena među imovinom prikazanom na zvaničnoj web stranici Trump Organization. Također se ne spominje ni u drugim izvještajima o njegovoj imovini.

Uprkos tome, Trump posjeduje značajnu količinu digitalne valute, procijenjenu na oko 870 miliona dolara, što ga svrstava među najveće bitcoin investitore na svijetu.

On je drži indirektno, kroz svoj udio u firmi koja upravlja Truth Socialom, Trump Media and Technology Group (koja se ipak pojavljuje na njegovom bilansu stanja). Trump Media je, uprkos tome što je generisala manje od 4 miliona dolara godišnjeg prihoda, ostvarila vrednovanje od nekoliko milijardi dolara na Nasdaq berzi, a početkom ove godine okrenula se kriptovalutama.

U maju je prikupila 2,3 milijarde dolara uzimanjem velikog duga i prodajom svojih precijenjenih dionica. Zatim je u julu kupila 2 milijarde dolara bitcoina. Prodaja dionica smanjila je Trumpov udio u kompaniji sa 52% na 41%. Cijena bitcoina je od te velike investicije Trump Medije porasla oko 6%. To znači da predsjednik sada posjeduje 41% od procijenjenih 2,1 milijardu dolara imovine, što njegov lični udio čini otprilike 870 miliona dolara.

Od skeptika do investitora u bitcoin

“Ne volim Bitcoin i druge kriptovalute, one nisu pravi novac, a njihova vrijednost je veoma volatilna i bazirana na ničemu,” napisao je Trump na svom twitter profilu 2019. godine. “Neregulisana kripto imovina može poslužiti za nezakonite radnje, uključujući trgovinu drogom i druge ilegalne aktivnosti.”

Trumpova transformacija od skeptika u bitcoin odražava njegov poslovni pristup. Kao oportunista sa dobrim osjećajem za marketing, počeo je da se bavi kriptom dok nije bio na vlasti. Prvo je prodao NFT kartice, uključujući i one na kojima je prikazan kao superheroj, zaradivši nekoliko miliona dolara lako. Kako se bližila izborna 2024, pokrenuo je kripto projekat sa svoja tri sina pod imenom World Liberty Financial. Projekat nije mnogo napredovao dok Trump nije pobijedio na izborima. Nakon toga je kripto zajednica, ranjiva na regulatorne pritiske, počela masovno kupovati World Liberty tokene, što je Forbes procijenio da je Trumpu donijelo više od milijardu dolara. Pred sam dan inauguracije, predsjednik je lansirao i memecoin, čime je još dodatno povećao svoje bogatstvo za gotovo milijardu.

Cijena bitcoina je skočila 60% od dana izbora u novembru do maja ove godine. Trump Media najavila je plan da počne gomilati bitcoin. Koristeći visoku cijenu dionica, prikupila je milijardu dolara kroz konvertibilne obveznice i još 1,4 milijarde prodajom dionica. Trumpov dio duga, otprilike 400 miliona dolara, sada je najveći zajam u njegovom portfoliju, veći od svih njegovih hipoteka na nekretnine.

Investitori i tržišna dinamika

Investitori koji su kupili dionice i obveznice kojima je Trump Media finansirala kupovinu bitcoina očigledno su se nadali novom talasu “meme-stock” rasta, što je bilo moguće. Dionice Trump Media su već skočile na osnovu jedne aplikacije za društvene mreže koja je gubila novac, pa se očekivalo da bi vezivanje za popularnu kriptovalutu moglo ponovo podići cijenu. Obveznice imaju ugovorenu godišnju stopu povrata od 4% nakon godinu i po, što je neka vrsta sigurnosti za investitore ako rast dionica ne bude ostvaren.

Ipak, manija je s vremenom splasnula. Uprkos jačem bilansu sa nekoliko milijardi dolara bitcoina i milijardom duga, tržišna vrijednost Trump Media danas je za 1,2 milijarde dolara manja nego prije nego što je kompanija prešla na bitcoin. Ako se izuzme bitcoin, investitori sada smatraju da originalni medijski biznis vrijedi samo 60% od procjene iz maja.

Međutim, to ne znači da je Trump Media osuđena na propast, pogotovo što Trump ima još tri godine mandata. Ako cijene bitcoina nastave rasti, možda uz podršku saveznika u Bijeloj kući, najodaniji Trumpovi pristaše mogli bi ponovo početi kupovati dionice, što bi potencijalno dodalo stotine miliona ili čak milijarde na Trumpovo bogatstvo.

Dan Alexander, Forbes