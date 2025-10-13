Šta se dešava sa kultnim automobilom – akcije Ferrarija strmoglavo padaju

Akcije Ferrarija naglo su pale u četvrtak na evropskim i američkim berzama, zabilježivši najgori dan ikada, nakon što je objavio ažurirane prognoze zarade koje su bile znatno ispod očekivanja analitičara.

Akcije Ferrarija pale su za skoro 15% na nešto više od 407 dolara na Njujorškoj berzi po zatvaranju trgovanja, što predstavlja najveći jednodnevni pad Ferrarija otkako su njegove akcije počele da se trguju u oktobru 2015. godine, prenosi Forbes.

Na berzi u Milanu, akcije su pale za više od 14%, odnosno za oko 60 eura, na približno 357,60 eura, što je najveći jednodnevni gubitak otkako je Ferrari uvrstio akcije na italijansku berzu u januaru 2016. godine.

Foto: Reuters

Tokom događaja “Capital Markets Day” u četvrtak, Ferrari je saopštio da za ovu godinu očekuje prihod od 7,1 milijardu eura, što je više u odnosu na raniju prognozu od preko 7 milijardi eura.

Također, za 2030. godinu su najavili prihod od oko 9 milijardi eura i prilagođenu dobit od najmanje 3,6 milijardi eura, u odnosu na dosadašnjih 2,7 milijardi.

Analitičar RBC Capital-a, Tom Narayan, napisao je u četvrtak da je, iako je investiciona kuća očekivala „konzervativnu“ procjenu zarade za 2030, objavljena prognoza je znatno ispod stope rasta koju je Ferrari ranije predvidio još 2022. godine, što sugeriše da bi investitori mogli da očekuju još lošiji „pad“ u projekcijama dobiti nego što se pretpostavljalo.

Ferrarijeve prognoze, prema njegovim riječima, odražavaju „konzervativizam“ menadžmenta kompanije i čak su ispod najgoreg scenarija koji je predvidio Citi.

Prema Forbesu, njujorška investiciona istraživačka kuća CFRA je snizila rejting Ferrarijevih akcija na „prodaj“ i smanjila ciljnu cijenu akcije sa 475 na 350 dolara, navodeći zabrinutost zbog usporavanja rasta.

Generalni direktor Ferrarija, Benedetto Vigna, govoreći o dugoročnim smjernicama kompanije, rekao je: „Mislim da su ljudi očekivali veće prihode, ali smatram da je važno da ispunimo ono što kažemo. Ne možemo se obavezati na nešto što ne možemo ostvariti.“

Električni Ferrari

Ranije u četvrtak, Ferrari je objavio da će smanjiti planove za proizvodnju električnih vozila. Proizvođač automobila je rekao da će ciljati na modelnu ponudu od 40% vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem, 40% hibridnih i 20% potpuno električnih automobila, što je smanjenje u odnosu na ranije prognoze koje su predviđale 40% prodaje električnih vozila.

Foto: Reuters

Promjena u planovima za električna vozila uslijedila je nakon što je Ferrari predstavio svoje prvo električno vozilo, „Elettrica“, koje će, prema najavama, biti isporučeno krajem 2026. godine. Drugi proizvođači automobila su također smanjili svoje planove za ciljeve prodaje električnih vozila, uključujući i Volvo, koji je odustao od plana da do 2030. godine prodaje samo električne automobile.

Neki analitičari ipak su ostali optimistični kada je riječ o Ferrarijevim izgledima za rast. Analitičari JPMorgana izjavili su da imaju „veliko povjerenje“ da će Ferrari ispuniti svoje dugoročne ciljeve, navodeći „brojne dokaze da je trenutna potražnja znatno veća od ponude.“ Deutsche Bank je revidirala svoju analizu Ferrarijevih dionica, unaprijedivši preporuku na „kupi“ i podigavši ciljnu cijenu na 520 eura.

Ty Roush, Forbes