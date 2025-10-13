Dodijeljena Nobelova nagrada za ekonomiju 2025
Joel Mokyr (Izrael), Philippe Aghion (Francuska) i Peter Howitt (Kanada), dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju ove godine. Nagrada je osnovana 1968. godine i jedina je Nobelova nagrada koju Alfred Nobel nije predvidio u svom testamentu. Za nju važe isti kriterijumi kao i za ostale Nobelove nagrade, dodjeljuje Švedska centralna banka, te se njome zatvara ciklus dodjele.
U svom objašnjenju Švedska kraljevska akademija nauka navela je da je Nobelova nagrada za ekonomiju pripala Mokyru, Aghionu i Howittu za objašnjenje ekonomskog rasta vođenog inovacijama.
Njihovo istraživanje objašnjava kako tehnologija dovodi do novih proizvoda i metoda proizvodnje koje zamjenjuju stare, što rezultira boljim životnim standardom, zdravljem i kvalitetom života.
Dobitnici su profesori na prestižnim fakultetima, Mokyr sa Univerziteta Northwestern u Evanstonu, Illinois, Aghion sa College de France i INSEAD-a u Parizu, te Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka u Velikoj Britaniji, a Howitt sa Univerziteta Brown u Providenceu, Rhode Island, SAD.
Uz prestižno priznanje dolazi i novčana satisfakcija u iznosu od 11 miliona švedskih kruna (1,2 miliona dolara).
Zanimljivo je da je u posljednjih pet godina, nagrada dodijeljena za nekoliko dobitnika, dok je 2023.godine Amerikanka Claudia Goldin, bila jedina žena koja je samostalno dobila Nobela od Švedske kraljevske akademije nauka.
Ovoj profesorici ekonomije na Harvardu, vrijedno priznanje je pripalo zbog unapređenja razumijevanja rezultata ženskog tržišta rada.
Prošle godine Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Daron Acemoglu, Simon Johnson i James A. Robinson, stručnjaci za istraživanja o nejednakosti bogatstva među državama.
I prije tri godine nagrada je bila grupna, dobili su je trojica Amerikanaca, nekadašnji predsjednik američkih Federalnih rezervi Ben S. Bernanke i ekonomisti Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig za istraživanja o bankama i finansijskim krizama (kako bankovni kolapsi mogu pojačati finansijske krize).