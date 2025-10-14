EU otvara tržište za određene prehrambene proizvode iz Ukrajine

Pristup Ukrajine tržištu EU za najosjetljivije proizvode, uključujući pšenicu, i dalje je ograničen.

Vijeće EU jučer se složilo da smanji ili ukine carine na uvoz određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Ukrajine. To uključuje mliječne proizvode, svježe voće i povrće, te meso i mesne prerađevine, izvještava STA.

“Pomažemo Ukrajini vojno i finansijski, ali joj moramo pomoći i promovisanjem liberalizacije trgovine. Ukidanje carina koristit će i EU i Ukrajini, jer će dovesti do trajne ekonomske stabilnosti, trajnih trgovinskih odnosa i daljnje integracije Ukrajine u EU”, izjavio je danski ministar vanjskih poslova, pri Vijeću EU, Lars Lokke Rasmussen.

Ovakav stav EU olakšat će trgovinu između EU i Ukrajine, pri čemu je pristup Ukrajine tržištu EU uslovljen postepenim usklađivanjem sa standardima EU o dobrobiti životinja, pesticidima i veterinarskoj medicini. Također uzima u obzir potrebe pojedinačnih poljoprivrednih sektora EU i predviđa mehanizme koje obje strane mogu aktivirati u slučaju poremećaja na tržištu, navode.

Ograničenja za osjetljive proizvode ostaju

Za najosjetljivije proizvode, poput šećera, živine, jaja, pšenice, kukuruza i meda, pristup Ukrajine tržištu EU ostaje ograničeniji i postepeniji. “Potpuna liberalizacija će se razmatrati samo za neosjetljive proizvode, poput mlijeka i mliječnih proizvoda”, navodi se u poruci.

Ova odluka, koju će donijeti Vijeće za pridruživanje EU-Ukrajina, uslijedila je nakon sporazuma iz juna o modernizaciji trgovinskog sporazuma između EU i Ukrajine. Cilj modernizacije je proširenje obima i ubrzanje ukidanja carina u trgovini između EU i Ukrajine, piše STA.