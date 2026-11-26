Putovanje avionom ove godine je znatno poskupjelo za Amerikance. Avionske karte u SAD-u bile su u septembru 22 posto skuplje nego godinu dana ranije. To je oko šest puta više od ukupne stope inflacije. Iako su povećale cijene karata, American Airlines, Alaska Airlines i JetBlue prijavili su neto gubitke, jer su im troškovi goriva naglo porasli zbog rata u Iranu. Sve se to dogodilo prije nego što je 13. novembra obustavljen aviosaobraćaj širom zemlje. To je aviokompanije koštalo oko 70 miliona dolara po satu, prema procjeni brokerske kuće Bernstein.

Takav pritisak primorava aviokompanije da traže druge načine za uštedu. Privrednici vide priliku da zarade pomažući im u tome.

Jednog oktobarskog jutra u hotelu Park Hyatt u New Yorku, litvanski avio-magnat Gediminas Žiemelis okreće laptop prema sagovorniku kako bi predstavio svoje rješenje.

„Avion koji je prizemljen mjesec donosi vam veće gubitke nego što zaradite tokom cijele godine“, kaže on. Pokazuje grafikon koji prikazuje sezonske skokove profita i gubitaka aviokompanija širom svijeta.

Umjesto toga, objašnjava, aviokompanije mogu iznajmiti avione i posade tokom mjeseci najveće potražnje, a zatim ih vratiti kada se broj putnika smanji.

„Koristeći naše usluge, mogu staviti bilo koji brend na avion i da on već sljedećeg dana počne letjeti“, kaže Žiemelis.

Lizing aviona i posade

To je poslovni model njegove kompanije Avia Solutions Group, sa sjedištem u Irskoj. Ona aviokompanijama osigurava avione, pilote, kabinsko osoblje, održavanje i osiguranje na period od nekoliko mjeseci ili tokom pojedinih sezona. Klijenti Avije, među kojima su meksički Viva Aerobus, indijski IndiGo i Turkish Airlines, i dalje prodaju letove pod vlastitim brendovima i plaćaju gorivo i aerodromske takse. Ali ne moraju kupovati avione niti zapošljavati osoblje.

Ovaj poslovni model, poznat kao wet leasing (zakup aviona s posadom), donio je oko 38 posto od ukupno 2,4 milijarde dolara prihoda Avije u 2025. godini. Veći dio ostatka prihoda dolazio je od čarter-letova, održavanja aviona, aerodromskih usluga i snabdijevanja gorivom. Među klijentima su kompanije Maersk i UPS, za čartere teretnih aviona, kao i Lufthansa i Ryanair, za usluge na zemlji.

Od osnivanja Avije 2010., u rodnoj Litvaniji, Žiemelis je izgradio globalnu flotu od više od 100 aviona, s poslovanjem u više od 50 zemalja na šest kontinenata. Kompanija ima i mrežu centara za obuku posada i šest hangara za održavanje aviona.

Avia obučava pilote kako za svoje klijente tako i za vlastite aviokompanije, koje obavljaju putničke čarter-letove, prijevoz tereta i VIP letove. Zahvaljujući međunarodnoj mreži, kompanija može premještati avione između Evrope, Latinske Amerike i Azije, u zavisnosti od sezonskih promjena potražnje klijenata.

Foto: Avia Solutions Group

Izazovi globalne krize

Međutim, Avia se suočava s finansijskim problemima, kao i mnoge aviokompanije kojima pruža usluge. Rat s Iranom dodatno je pogoršao situaciju. Nagli rast cijena goriva naveo je njene klijente da smanje obim zakupa aviona.

U martu je agencija za kreditni rejting Fitch upozorila da je neizvjesno hoće li se Avia oporaviti od teške 2025. i da bi produženi sukob na Bliskom istoku mogao ugroziti njenu profitabilnost.

Prilagođena EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) pala je za 30 posto u prvoj polovini 2026. godine. Kompanija je zabilježila neto gubitak od 90 miliona dolara – veći nego tokom cijele 2025.

„To će uticati na ukupan rast“, priznaje Žiemelis, ukazujući na krizu s cijenama goriva. „A, naravno, indirektno utiče i na nas, jer naši klijenti manje kupuju.“

Kompanija je dio izgubljenog prihoda nadoknadila rastom poslovanja u oblasti održavanja aviona i zemaljskih usluga. To je doprinijelo povećanju ukupnih prihoda za 10 posto do juna.

Bogatstvo od 1,6 milijardi dolara

Uprkos padu poslovanja, 49-godišnji ljubitelj košarke i dalje ima procijenjeno bogatstvo od 1,6 milijardi dolara, uglavnom zahvaljujući svom udjelu od 59 posto u Aviji. Kao i zahvaljujući investicijama u tehnološke kompanije i nekretnine u Evropi i na prestižnom vještačkom ostrvu Palm Jumeirah u Dubaiju.

Ipak, Žiemelis još nije izašao iz problema. Od 2025. godine, dvije aviokompanije koje su bile u vlasništvu njegove grupacije, kao i jedna koju je ranije prodao, obustavile su poslovanje ili ušle u stečajni postupak usljed sve većih gubitaka i dugova. Uz to, grupacija iznajmljuje više od dvije trećine aviona koje dalje daje u zakup. To znači da mora plaćati zakup i kada ti avioni stoje neiskorišteni.

Njegov plan je smanjiti troškove i diverzifikovati poslovanje. Avia je smanjila broj aviona koje iznajmljuje za trećinu, na 73. Od marta je troškove zakupa umanjila za 46 posto.

Prošle godine Žiemelis je pokrenuo novu platformu za upravljanje imovinom u avioindustriji i investicije, pod nazivom AeroSG Capital. Sada planira da je proširi i pomogne aviokompanijama smanjiti troškove tako što će ih savjetovati koje avione prodati, zadržati u vlasništvu ili iznajmiti, a zatim im osiguravati finansiranje za takve transakcije.

Ove godine otvorio je novu kancelariju kompanije u New Yorku. Tu Avia želi povezati aviokompanije s potencijalnim kupcima aviona i finansijerima.

Posao sa easyJetom

Prvi klijent postala je kanadska niskobudžetna aviokompanija Flair, sredinom novembra. Avia pokušava pridobiti i britanskog niskobudžetnog prijevoznika easyJet. Njega bi trebao preuzeti investicioni fond Apollo, jedan od najvećih igrača u sektoru privatnog kapitala, u transakciji vrijednoj 7,6 milijardi dolara, odobrenoj u novembru.

easyJet posjeduje većinu svojih aviona, a njegovo poslovanje je izrazito sezonsko. Tokom zime bilježi neto gubitke, dok u prometnoj ljetnoj sezoni ostvaruje profit.

Žiemelis procjenjuje da bi aviokompanija mogla prodati dio svoje flote za 2,3 milijarde dolara. Avia je razgovarala o mogućnosti da kupi neke od aviona easyJeta i zamijeni ih svojim tokom perioda najveće potražnje, kako bi prijevoznik mogao smanjiti troškove u mjesecima slabijeg poslovanja.

„Na neki način smo investiciona banka za aviokompanije kada je riječ o osiguravanju aviona“, kaže on. Bar je to plan.

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Put iz sovjetskog siromaštva do uspjeha

Žiemelis je rođen u Litvaniji 1977. godine, u vrijeme kada je ta zemlja još bila dio Sovjetskog Saveza. Odrastao je u porodici koja se borila da sastavi kraj s krajem. Njegov otac bio je sovjetski tužilac, a majka kćerka disidenata koji su tokom vladavine Josifa Staljina deportovani u Sibir.

Kada se SSSR raspao 1991. godine, njegov otac postao je jedan od lidera litvanskog pokreta za nezavisnost. Kasnije je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova te zemlje.

Nakon što je 1999. diplomirao na fakultetu u Vilniusu, Žiemelis se zaposlio u odjeljenju za borbu protiv prevara jedne litvanske banke. Dvije godine kasnije prešao je u kompaniju koja se bavila naplatom dugova i upravljanjem rizicima. Razvio ju je u jednu od najvećih u Litvaniji, a zatim ju je 2006. prodao za iznos koji nije objavljen.

Istovremeno je napravio prve korake u avioindustriji. Pridružio se grupi investitora koja je 2005. preuzela nacionalnog avioprijevoznika Lithuanian Airlines, u vrijeme kada je vlada privatizovala kompaniju.

Prvi neuspijeh

Ta investicija nije se isplatila.

„To je bila moja ulaznica u avioindustriju. Izgubio sam sav novac“, prisjeća se on.

Aviokompanija je propala 2009., i zamalo dovela Žiemelisa do bankrota.

To iskustvo naučilo ga je da se više novca može zaraditi na marginama nestabilnog poslovanja putničkih aviokompanija.

„Obećao sam sebi da se nikada, baš nikada, neću vratiti u posao redovnog avioprijevoza, jer je rizičan“, kaže on. „Ali sve što se nalazi ispod toga je zanimljivo i profitabilno. Dakle, održavanje, trgovina i lizing.“

Pokrenuo je nekoliko startupa u oblastima održavanja aviona, obuke i zemaljskih usluga. Zatim ih je 2010., objedinio pod okriljem Avije. Kompaniju je 2011., izveo na Varšavsku berzu, da bi je 2018. povukao s berze.

Tri godine kasnije, njujorške kompanije za privatni kapital Certares i Knighthead Capital Management investirale su 340 miliona dolara u Aviju i sada posjeduju 20 posto udjela.

Avijin posao s prijevozom tereta naglo je porastao tokom pandemije covida-19. Investicija fondova privatnog kapitala iz 2021. osigurala je kompaniji kapital potreban za preuzimanja i dalje širenje u oblasti putničkog avioprijevoza, kao i za ulazak na nova tržišta, poput Indonezije i Australije. Time je osigurala uporište u Aziji i na Pacifiku.

„Imao je viziju da je moguće upravljati cijelim lancem snabdijevanja, održavati avione, pružati usluge na više geografskih tržišta, obučavati pilote i posade i vertikalno integrisati poslovanje na način na koji to niko ranije nije uradio“, kaže Tom Klein. On je viši izvršni direktor u Certaresu i predsjednik izvršnog odbora Avije. „Počeo je s investicijom od 10 miliona dolara i razvio kompaniju čija je vrijednost premašila milijardu. Imao je izuzetnu viziju i odlučnost da sve provede u djelo.“

Perspektive iznajmljivanja aviona s posadom

Žiemelis i dalje smatra da postoji veliki prostor za rast. Oko 49 posto globalne flote putničkih aviona u vlasništvu je samih aviokompanija, dok je još 50 posto u zakupu bez posade („suhi lizing“). Riječ je o situaciji kada prijevoznik iznajmljuje samo avion, a osigurava vlastitu posadu.

Samo jedan posto aviona koristi se kroz „mokri lizing“, odnosno zakup zajedno s posadom, prema podacima avioanalitičke kompanije Cirium.

Žiemelis procjenjuje da bi udio ovog modela mogao porasti na pet posto u narednoj deceniji, čime bi potencijalna vrijednost tog tržišta dostigla 100 milijardi dolara. Avia je najveći igrač na tom tržištu, s udjelom od osam posto u veoma fragmentisanoj industriji.

Međutim, fleksibilnost „mokrog lizinga“ istovremeno znači da je teško osloniti se na njega kao na stabilan poslovni model.

Prema Toshimitsuu Sogabeu, analitičaru kompanije Cirium, veće aviokompanije koje prevoze poslovne putnike možda neće željeti koristiti avione i posade drugih kompanija, jer njihovi putnici očekuju poznat enterijer kabine i uslugu na lokalnom jeziku.

Zbog toga je „mokri lizing“ češći kod niskobudžetnih aviokompanija, koje mogu brzo smanjiti kapacitete kada potražnja ili profitne marže oslabe.

„To je vjerovatno prva stavka koju možete ukinuti“, kaže Sogabe.

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Avioni za timove i koncerte

U novembru je saudijski niskobudžetni prijevoznik flynas, koji je ranije iznajmljivao avione od Avije, saopštio investitorima da je smanjio kapacitete osigurane putem „mokrog lizinga“ kako bi ih prilagodio manjoj potrebi za avionima.

Kako bi odgovorio na usporavanje poslovanja, Žiemelis širi aktivnosti na nova tržišta i usmjerava se na SAD. Američki propisi u oblasti avijacije uglavnom zabranjuju stranim prijevoznicima da obavljaju domaće letove, dok se sindikati mogu protiviti pokušajima aviokompanija da angažuju vanjske posade. Ipak, Avia već obavlja određene čarter-letove u SAD-u.

Kompanija se nada da će proširiti poslovanje preko lokalnih operativnih partnera. Planira iznajmljivati avione sportskim timovima – naprimjer, univerzitetskim ekipama američkog fudbala – i organizatorima koncertnih turneja tokom sporije zimske sezone u Evropi. Zatim ih vratiti preko Atlantika za ljetnu sezonu.

Njeni avioni već su korišteni za prijevoz timova Formule 1 i engleske Premijer lige.

Američko tržište kapitala

Avia je u augustu otvorila i novi centar za održavanje aviona u Dominikanskoj Republici, vrijedan 70 miliona dolara. U njemu će servisirati avione kompanije JetBlue.

SAD su, međutim, i središte njegovog novog prodora u oblast finansiranja i upravljanja avionskom imovinom. Plan je povezati američke investitore s aviokompanijama kojima su potrebni avioni i pomoći u upravljanju tom imovinom.

„Pristup američkim tržištima kapitala još nije u potpunosti iskorišten“, kaže AJ Abedin. On je član upravnog odbora i viši strateški savjetnik Avije. Ranije je bio rukovodilac u kompaniji Air Lease Corporation, koju je osnovao milijarder iz avioindustrije Steven Udvar-Házy. „Vidimo mnogo prilika da ovdje uspostavimo prisustvo u oblasti tržišta kapitala i upravljanja imovinom.“

Kompanije koje se bave lizingom aviona već upravljaju s više od 14.000 letjelica, ukupne vrijednosti oko 450 milijardi dolara. Očekuje se da će tokom naredne decenije finansirati kupovinu novih aviona vrijednih više od 500 milijardi dolara, prema podacima kompanije Aviation Capital Group, koja se bavi upravljanjem avionskom imovinom.

Avia postojećim klijentima naplaćuje naknadu od jedan do dva posto vrijednosti aviona za usluge upravljanja imovinom. To ukazuje na mogućnost ogromne zarade ukoliko se Žiemelisov novi posao razvije.

Izazov nove krize

Za sada je Žiemelis usredsređen na strukturiranje poslova s avionima s postojećim klijentima u Evropi, prije nego što isti model primijeni u SAD-u.

„Imamo posebne odnose s određenim aviokompanijama u Evropi i pokušavamo uspostaviti model koji će poslužiti kao primjer“, kaže Abedin.

Klein dodaje: „Za svaku aviokompaniju mogli bismo pomoći da se njena flota prilagodi optimalnoj veličini.“

Nakon toga, kompanija namjerava svoj model prenijeti na američko tržište, gdje se nada da će osigurati više lokalnih partnera.

Još je rano za procjenu hoće li se njegova opklada isplatiti. Aviokompanije su i dalje pod sve većim finansijskim pritiskom. Postoje strahovanja da bi moglo uslijediti još bankrota.

Ako Avia uspije razviti posao finansiranja aviona i prebroditi pad potražnje za „mokrim lizingom“, mogla bi iz krize izaći još snažnija, kao najveći igrač na tržištu.

„Ako prežive bilo kakvu recesiju do koje bi moglo doći u bliskoj budućnosti, onda će napredovati“, kaže Sogabe.

Žiemelis se kladi na to da će se putnički aviosaobraćaj oporaviti i ponovo pokrenuti potražnju za dodatnim avionima.

„Nakon ovako naglog pada, odložena potražnja pojavit će se sljedeće ili one tamo godine“, kaže on.

A ako neka od njegovih klijentskih kompanija propadne, Žiemelis tvrdi da će brzo pronaći drugu namjenu za njene avione.

„Ako naš klijent bankrotira, poslat ćemo avion negdje drugdje.“

Giacomo Tognini, Forbes

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