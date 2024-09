O rodnoj nejednakosti u kreativnim industrijama: „Ako ste autentični i talentovani, pitanje nestaje“

„Ako svojim radom doprinesete industriji i društvu, vrata će vam se otvoriti, bez obzira na spol osobe koja donosi odluku. I onda je sve zapravo prilično lako“, rekla je slovenačka industrijska dizajnerka Nika Zupanc.

Slovenačke dizajnerice Nika Zupanc i Lara Bohinc i srpska menadžerica Ana Anđelić – koje su uspjele u svojim oblastima u svjetskim razmjerama – predstavile su svoj karijerni put na današnjem Forbes Adria Power Women’s Summit-u u Beogradu na kojem su govorile o ravnopravnosti žena u kreativnoj industriji.

Lara Bohinc, dizajnerica i vlasnica studija Bohinc, kao ključni momenat u karijeri izdvojila je odluku da nastavi postdiplomske studije na londonskom Kraljevskom koledžu.

„Mislim da sam išla ovim putem jer nisam imala drugu opciju“, rekla je. „Nakon osnovnih studija u Sloveniji niko mi nije ponudio posao, pa sam odlučila da studiram dizajn metala i nakita. Primljena sam, ali su onda morali da se pokriju troškovi. I uradila sam to“, rekla je ona.

Foto: Goran Srdanov/Forbes Srbija

Na kraju studija, prijatelj sa Kraljevskog koledža ju je pozvao na svoju reviju za koju je napravila slušalice. Zapazio ih je urednik Vogue-a, koji je potom slušalice stavio na naslovnu stranu poznatog magazina. Pošto je dobila više mogućnosti za saradnju, Bohinc je otvorila sopstveni studio u kojem radi i danas. „Uradio sam nešto i ljudi su to primijetili. Pokušaš kako bi vidio da li to radi“, rekla je.

I sama uočava različit položaj žena i muškaraca u svojoj profesiji, a to, prema njenim riječima, proizilazi iz ženske skromnosti.

„Mislim da se žene manje udaju. One stoje u pozadini, čekaju, manje podložne riziku. Mislim da bi trebalo da budu samopouzdanije, malo muževnije u ovom pogledu“, rekla je ona. Ona je, međutim, naglasila da se situacija menja.

Iskrena, otvorena, samouvjerena

Industrijski dizajner i autor knjige „Breaking the Rules“, Nika Zupanc, koja radi sa prestižnim italijanskim brendovima smatra da je autentičnost ključna poruka u industriji dizajna. „Moji radovi su bili jedinstveni i privukli su pažnju novinara i kupaca. Odavde je bilo prilično lako. Važno je da imate tu intuiciju“, rekala je Zupanc.

Čak i u odnosu sa klijentima po pravilu, direktorima ili vodećim menadžerima produkcijskih kuća u kojima dominiraju muškarci, prema njenim rečima, nije važno kog ste spola, već šta imate da kažete i koji su vaši talenti.

Priznaje da ponekad kao dizajner mora da pristane na neku vrstu kompromisa, ali to prema njenim riječima nije nužno slabost. „Kompromisi su uzbudljiv dio mog posla. Dio kreativnog procesa je i u dijalogu sa klijentom, što može dovesti do nadogradnje osnovne ideje proizvoda. Niti to nužno znači da djelo gubi svoju autentičnost“.

Na pitanje da li je ikada ušla u ove vode sa strahom ili sumnjom u sebe, rekla je da je njena želja da doprinese industriji dizajna uvijek daleko nadmašila svaku sumnju. „Kada su me novinari na početku karijere pitali da li se osjećam manje poštovano kao žena, nisam htjela da odgovorim. Nisam željela da dozvolim da pitanje roda stavi moj rad u zapećak”.

Ali priznala je da je na početku, kada je morala da se takmiči sa velikim imenima u svijetu dizajna, ponekad mislila da to ne može. „Činilo mi se da ne mogu da pariram svojom energijom. Ali za to je trebalo malo vremena, jer sam shvatila da sam ja otvorena, iskrena, sa samopouzdanjem koje proizilazi iz mog talenta. Ne muškarac ili žena, već Nika.”

Moraš biti „malo lud“

Ana Anđelić, stručnjakinja za brendove, doktorica sociologije i autorica knjige „The Business of Aspiration“, bila je direktor globalnog marketinga u Esprit-u. Prije toga je bila direktor brenda Banana Republic, gdje je uspostavila novi kreativni i dizajnerski pravac koji je povećao prodaju za 27 posto.

Foto: Marina Pupavac/Forbes Srbija

Na pitanje šta vidi kao najveći uspjeh u svojoj raznolikoj poslovnoj karijeri, ona je izdvojila rebrendiranje Banana Republic u Beogradu. „To je kultni američki brend. To je bio vjerovatno najinspirativniji dio moje karijere, ali i organizaciono opterećujući, jer sam upravljala sa 200 ljudi“, rekla je ona.

Na pitanje da li je, s obzirom na uspjehe u pretežno muškom svijetu menadžmenta, ikada doživljavana kao muževnija, rekla je da je i sama po prirodi agresivnija, ali da to shvata uglavnom kao drugačiji oblik ženstvenosti. I da za to morate biti i „malo ludi“.

Ona je skrenula pažnju na pretežno žensku publiku današnjeg događaja i prokomentarisala: „Poruke sa današnjeg događaja treba da čuju uglavnom muškarci.

Autor: Forbes Slovenija, Andreja Lončar