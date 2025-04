Tri decenije od potpisivanja Daytona: Laibach u Sarajevu – glas umjetničkog otpora u vremenu političke neizvjesnosti

U novembru 1995. godine, dok su granate još uvijek padale na Sarajevo, a mirovni sporazum tek trebao biti potpisan u američkom Dejtonu, u grad pod opsadom stigao je kultni slovenački bend Laibach. Njihov dolazak nije bio samo muzički događaj, već političko-umjetnička intervencija u srcu rata.

Dolazak kroz ratnu zonu

Ivan Novak, jedan od ključnih članova grupe, prisjeća se dolaska u Sarajevo kao filmske scene: „Krenuli smo iz Slovenije, preko Splita i Igrmana, doslovno kroz linije fronta. Kod Mostara nas je zaustavila HVO vojska i pokušala nam oduzeti videoprojektor. Rekli su da im treba za neku zabavu. Jasno smo im stavili do znanja da to nije opcija. Nismo im dozvolili da ga uzmu – projektor je bio sastavni dio naše poruke.“

Koncerti u opkoljenom gradu

Laibach je održao dva koncerta u Sarajevu – oba u Narodnom pozorištu. Jedanuoči potpisivanja Dejtona, drugo naposredno nakon potpisivanja. Upravo je koncert u pozorištu ostao zauvijek upisan u kolektivno pamćenje Sarajlija. U trenutku kada je publika očekivala nešto poznato, bend je izveo numeru „Marš na Drinu“. “Šok. Tišina. I onda – aplauz”, kaže Novak i dodaje kako je inžinjer zadužen za svjetlo na koncertu zaplakao na tu pjesmu. “Bio je Srbin koji je ostao u gradu i rekao mi je da je to njegova pjesma”.

Foto: Ismar Begtašević

„Publika je bila iznenađena, ali niko nije izašao. Organizator nam je rekao da možda ne bi bilo poželjno da je sviramo, ali smo se ipak odlučili. U pozorištu je bila i bosanska vojska. Aplauz je bio znak razumijevanja. Sarajevo je i u ratu bilo tolerantno“, rekao je Novak, objašnjavajući da je pjesma u programu bila navedena pod engleskim nazivom “Mars (bog rata) on River Drina”, što je dodatno naglasilo ironijski i subverzivni pristup benda.

Pasoši neteritorijalne države

U okviru svojih aktivnosti u Sarajevu, Laibach je zajedno sa Neue Slowenische Kunst (NSK) kolektivom počeo dijeliti “državljanstva NSK” građanima Sarajeva. NSK je bila konceptualna, neteritorijalna država, zamišljena kao umjetnički projekt bez granica, koji prevazilazi etnicitet, naciju i rat. Pasoši su postali simbol nade, otpora i univerzalne pripadnosti. Sarajevo je postalo dio države NSK pod nazivom NSK-Država Sarajevo.

Laibach je slovenačka muzičko-umjetnička grupa osnovana 1980. godine u Trbovlju. Od samog početka poznati su po provokativnoj upotrebi totalitarne estetike, militarističkih simbola i ironijskog odnosa prema ideologiji, naciji i autoritetu.

Ime “Laibach” je njemački naziv za Ljubljanu, što je već u startu izazvalo kontroverze u tadašnjoj Jugoslaviji. Članovi grupe su povezani s umjetničkim kolektivom Neue Slowenische Kunst (NSK), koji je razvio koncept neteritorijalne države kao umjetnički odgovor na raspad ideologija i država.

Muzika Laibacha je mješavina industrijskog zvuka, elektronske muzike, klasičnih motiva i rocka, a postali su poznati i po mračnim obradama pop i rock hitova, poput “Life is Life”, “The Final Countdown” i “Sympathy for the Devil”.

Foto: Ismar Begtašević

Njihov rad je istovremeno kritika i imitacija totalitarizma, a publika je često izazvana da prepozna ironiju i preispita sopstvene stavove o vlasti, nacionalizmu i umjetnosti.

Laibach je prvi zapadni bend koji je svirao u Sjevernoj Koreji (2015), a tokom rata u BiH ostavili su dubok trag nastupom u opkoljenom Sarajevu.

Danas, 2025. godine je trideset godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a grupa Laibach će u Domu mladih večeras održati koncert pred sarajevskom publikom.