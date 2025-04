Koje su zvijezde uspjele svoju slavu da unovče toliko da su se našle među milijarderima

Od Kim Kardashian do Jerry Seinfelda, ovo je 18 zvijezda koje su svoju slavu uspjele da unovče toliko da su se našle među najbogatijim ljudima u svijetu.

Slava i bogatstvo često idu ruku pod ruku. Međutim, iako su mnoge poznate ličnosti imućne, rijetko koja od njih dostigne neto vrijednost koja se mjeri u desetocifrenim iznosima. Prema procjeni Forbesa, manje od dvadesetak ljudi na planeti je uspjelo da postigne taj nivo.

Većina njih je do statusa slavnih milijardera došla u posljednjoj deceniji. Ekonomija industrija u kojima rade se promijenila: u sportu su zabilježeni ogromni skokovi plata i vrijednosti sponzorskih ugovora, a sportisti danas više nego ikad osnivaju svoje kompanije, što je pomoglo zvijezdama poput NBA legende LeBron Jamesa da dodaju i treću cifru u svom bogatstvu. U svijetu pop muzike, sve je češće korištenje slave kako bi se privukla pažnja na druge biznis poduhvate. Rihanna i Jay-Z, na primjer, postali su milijarderi ne zahvaljujući pjesmama, već brendovima koje su osnovali u modnoj, kozmetičkoj i industriji alkoholnih pića.

Naravno, definisati pojam „slavne ličnosti“ nije uvijek lako. Za svoju listu svjetskih milijardera, Forbes je odlučio da istakne one koji su prvo postali poznati, pa onda nevjerovatno bogati. Ova definicija je u velikoj mjeri usmjerena ka zabavljačima i sportistima. Ne uključuje one koji su postali poznati zato što su već bili bogati ili uspješni biznismeni, poput Donald Trumpa i Mark Cubana.

Ove godine identifikovano je 18 slavnih milijardera, čije ukupno bogatstvo iznosi 39 milijardi dolara – što je rast u odnosu na 14 i 31 milijardu dolara iz 2024. Novi na Forbesovoj listi slavnih su Džeri Sajnfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon i Bruce Springsteen.

Jerry Seinfeld

Neto vrijednost: 1,1 milijarda USD | Godine: 70 | Državljanstvo: SAD

Komičar najpoznatiji po seriji Seinfeld, iz koje i dalje ostvaruje ogromne prihode – zajedno sa Lerijem Larry David zarađuje 15% svih profita. Sajnfeld je znatno bogatiji od svog ko-kreatora, dijelom i zbog Dejvidovog razvoda iz 2007. godine. Uz to, i dalje zarađuje od turneja i Netflix specijala, poput 23 Hours to Kill, za koji je plaćen 20 miliona dolara.

Arnold Schwarzenegger

Foto: Shutterstock

Neto vrijednost: 1,1 milijarda USD | Godine: 77 | Državljanstvo: SAD

Bivši guverner Kalifornije i glumac sa oko 50 filmova u karijeri, od kojih je zaradio oko 500 miliona dolara. Dodatno bogatstvo izgradio je kroz investiranje u kompanije (uključujući ulaganje u Google i nekretnine.

Dick Wolf

Neto vrijednost: 1,2 milijarde USD | Godine: 78 | Državljanstvo: SAD

Scenarista i producent franšiza Zakon i red i FBI. Njegova produkcijska kuća Wolf Entertainment generiše ogromne prihode, a procjenjuje se da Vulf dobija i do 350.000 dolara po epizodi. Pored toga, posjeduje luksuzne jahte, nekretnine i kolekciju umjetnina.

Bruce Springsteen

Foto: Magnus Lejhall/TT News Agency/via Reuters

Neto vrijednost: 1,2 milijarde USD | Godine: 75 | Državljanstvo: SAD

Najveću isplatu ostvario je 2021. godine prodajom svog muzičkog kataloga kompaniji Sony za oko 500 miliona dolara. Takođe je prihodovao od Brodveja i turneja. U intervjuima tvrdi da „nije milijarder jer je potrošio previše na nebitne stvari“.

LeBron James

Neto vrijednost: 1,3 milijarde USD | Godine: 40 | Državljanstvo: SAD

Prvi NBA igrač koji je postao milijarder dok je još aktivan. Zaradio je više od 500 miliona dolara od ugovora i još stotine miliona od sponzorstava (Nike, Pepsi), produkcijske kuće SpringHill i vlasničkih uloga u fudbalskom klubu Liverpul, bejzbol timu Boston Red Sox i hokejaškom klubu Pittsburgh Penguins.

Rihanna

Foto: Shutterstock

Neto vrijednost: 1,4 milijarde USD | Godine: 37 | Državljanstvo: Barbados

Pop zvijezda koja je lansirala imperiju kroz kozmetički brend Fenty Beauty i donji veš Savage X Fenty. Iako je poznata po hitovima poput Pon de Replay i Umbrella, bogatstvo je stekla kroz biznis.

Tiger Woods

Neto vrijednost: 1,4 milijarde USD | Godine: 49 | Državljanstvo: SAD

Deceniju najplaćeniji sportista svijeta, zaradio je stotine miliona uglavnom kroz sponzorske ugovore. Investirao je i u luksuzne nekretnine, mini-golf lance i firme za dizajn terena.

Tyler Perry

Neto vrijednost: 1,4 milijarde USD | Godine: 55 | Državljanstvo: SAD

Postao je poznat kroz lik Madee u pozorišnim predstavama, filmovima i serijama. Danas je vlasnik Tyler Perry Studios, koji stoji iza brojnih uspješnih filmova i serija, uključujući The Six Triple Eight u saradnji sa Oprah Winfrey.

Magic Johnson

Neto vrijednost: 1,5 milijardi USD | Godine: 65 | Državljanstvo: SAD

Zaradio je bogatstvo kroz pametna ulaganja nakon košarkaške karijere. Uložio je u MLB tim Los Angeles Dodgers, NFL tim Washington Commanders, i kupio osiguravajuću kuću EquiTrust, čiju je imovinu povećao za 10 milijardi dolara.

Taylor Swift

Foto: Reuters/Mario Anzuoni/File Photo

Neto vrijednost: 1,6 milijardi USD | Godine: 35 | Državljanstvo: SAD

Milijarderka od 2023, zahvaljujući zaradi od turneje Eras i vrijednosti svog muzičkog kataloga. Posjeduje i nekretnine u Rod Ajlendu, Njujorku, Kaliforniji i Tenesiju.

Peter Jackson

Neto vrijednost: 1,7 milijardi USD | Godine: 63 | Državljanstvo: Novi Zeland

Režiser Gospodara prstenova, najveći dobitak ostvario je prodajom dijela svoje firme Weta Digital kompaniji Unity Software za 1,6 milijardi dolara.

Kim Kardashian

Neto vrijednost: 1,7 milijardi USD | Godine: 44 | Državljanstvo: SAD

Nakon uspjeha u rijaliti programima, izgradila je modnu imperiju kroz Skims, čija je vrednost procijenjena na četiri milijarde dolara. Pokrenula je i kozmetički brend SKKN i posjeduje više luksuznih nekretnina.

Jay-Z

Neto vrijednost: 2,5 milijardi USD | Godine: 55 | Državljanstvo: SAD

Reper i preduzetnik sa portfeljom koji uključuje šampanjac Armand de Brignac, konjak D’Ussé, ranu investiciju u Uber, umjetničke kolekcije i muzički katalog. Prodao je vlasničke udjele u alkoholnim brendovima za stotine miliona dolara.

Vincent McMahon

Neto vrijednost: 3 milijarde USD | Godine: 79 | Državljanstvo: SAD

Od TV komentatora do kreatora WWE imperije. Pre dvije godine spojio je WWE sa UFC-om u TKO Group Holdings, i iako se povukao, nastavio je da prodaje svoj udio.

Oprah Winfrey

Foto: Shutterstock

Neto vrijednost: 3 milijarde USD | Godine: 71 | Državljanstvo: SAD

Postala je milijarderka 2003. godine, a bogatstvo je stekla kroz voditeljsku, producentsku i glumačku karijeru. Danas ulaže u nekretnine u Kaliforniji i na Havajima.

Michael Jordan

Neto vrijednost: 3,5 milijarde USD | Godine: 62 | Državljanstvo: SAD

Prvi sportista na Forbes listi 400 najbogatijih Amerikanaca, najviše zarađuje od brenda Jordan koji mu donosi više od 100 miliona dolara godišnje.

George Lucas

Neto vrijednost: 5,1 milijarda USD | Godine: 80 | Državljanstvo: SAD

Kreator Ratova zvijezda, prodao je prava kompaniji Dizni (Disney) 2012. godine za četiri milijarde dolara. Franšiza ostaje izuzetno profitabilna.

Steven Spielberg

Neto vrijednost: 5,3 milijarde USD | Godine: 78 | Državljanstvo: SAD

Režiser legendarnih filmova kao što su Ajkula, E.T, Indijana Džouns i Park iz doba jure. Osim filmskih zarada, ima doživotni procenat od prodaje karata u Universal parkovima.

